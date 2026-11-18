एक ओर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के इलाज की दिशा में रिसर्च करने वाली साइंटिस्ट की नौकरी है, तो दूसरी ओर सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर कमाई करने का एक दूसरा तरीका. लेकिन उनके काम से उन्हें कंटेंट क्रिएशन से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं. अमेरिका में रहने वाली एक साइंटिस्ट की अपने दोनों करियर को लेकर सोशल मीडिया पर बड़ा खुलासा किया है. दरअसल, उन्होंने बताया है कि कैंसर रिसर्च का काम करने के लिए उन्हें हर महीने करीब 5.56 लाख रुपये सैलरी मिलती है, जबकि कंटेंट क्रिएशन से उनकी कमाई टैक्स से पहले 34 लाख रुपये से ज्यादा रही है. दिलचस्प बात यह है कि उनकी सोशल मीडिया कमाई का बड़ा हिस्सा वीडियो व्यूज से नहीं, बल्कि ब्रांड डील्स से आया. खुद वैज्ञानिक ने इस अंतर को परेशान करने वाला बताया है.

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कैंसर रिसर्च से कितनी हो रही है कमाई ?

अमेरिका में रहने वाली Elena ऑन्कोलॉजी ड्रग डिस्कवरी यानी कैंसर के इलाज के लिए दवाओं की खोज और विकास से जुड़ी रिसर्च करती हैं. वह अपने पार्टनर के साथ सोशल मीडिया पर कंटेंट भी बनाती हैं. हाल ही में उन्होंने Instagram अकाउंट @randyandelena पर एक वीडियो शेयर कर अपनी महीनेभर की कमाई का ब्योरा दिया.

Elena ने वीडियो में बताया कि उनकी वैज्ञानिक की नौकरी से एक महीने में टैक्स और दूसरी कटौतियों के बाद करीब 5,957 डॉलर यानी लगभग 5.56 लाख रुपये मिलते हैं. इसके बाद उन्होंने कंटेंट क्रिएशन से होने वाली कमाई के बारे में भी लोगों को बताया है. उन्होंने साफ किया कि सोशल मीडिया से हुई कमाई के आंकड़े टैक्स कटने से पहले के हैं. उनके अनुमान के मुताबिक, इस आय पर करीब 30 से 40 प्रतिशत टैक्स देना पड़ सकता है.

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कंटेंट क्रिएशन से कैसे होती है कमाई?

Elena ने बताया कि सोशल मीडिया से कमाई केवल वीडियो पोस्ट करने से नहीं होती है. इसके लिए एफिलिएट मार्केटिंग, प्लेटफॉर्म पेमेंट, डिजिटल प्रोडक्ट और ब्रांड पार्टनरशिप जैसे कई रास्ते हैं.

उनकी बताई कमाई का ब्योरा इस तरह है-

एफिलिएट मार्केटिंग- 147 डॉलर (करीब 13,700 रुपये)

Facebook और TikTok से पेमेंट- 646 डॉलर (करीब 60,300 रुपये)

डिजिटल गाइड की बिक्री- 295 डॉलर (करीब 27,600 रुपये)

ब्रांड डील्स- 35,000 डॉलर (करीब 32.69 लाख रुपये)

एफिलिएट मार्केटिंग में क्रिएटर अपने कंटेंट के साथ किसी प्रोडक्ट का लिंक भी शेयर करते हैं और अगर उस लिंक से खरीदारी होती है तो उन्हें कमीशन मिलता है. वहीं, Facebook और TikTok जैसे प्लेटफॉर्म की ओर से योग्य क्रिएटर्स को वीडियो के प्रदर्शन और मोनेटाइजेशन नियमों के आधार पर भुगतान किया जाता है. Elena ने बायोटेक्नोलॉजी में करियर बनाने के इच्छुक लोगों के लिए एक डिजिटल गाइड भी बेची, जिससे उन्हें 295 डॉलर की कमाई हुई. हालांकि, उनकी सबसे बड़ी कमाई ब्रांड डील्स से हुई.

ब्रांड डील्स से मिले 32 लाख रुपये से ज्यादा

Elena के मुताबिक, एक महीने में उन्हें ब्रांड पार्टनरशिप से 35,000 डॉलर यानी करीब 32.69 लाख रुपये की कमाई हुई है. इस तरह उन्होंने कंटेंट क्रिएशन से कुल 36,588 डॉलर यानी लगभग 34.18 लाख रुपये कमाने की बात कही. उन्होंने वीडियो में आगे बताया कि इतनी बड़ी रकम कमाना उनके लिए भी हैरान करने वाली बात है. उनके मुताबिक, यह एक असाधारण कमाई है और वह इस बात को समझती हैं. उन्होंने कहा कि इंटरनेट पर वीडियो पोस्ट करके उन्होंने कैंसर रिसर्च में वैज्ञानिक के तौर पर काम करते हुए मिलने वाली कमाई से ज्यादा पैसा कमाया है. उनके लिए यह अंतर थोड़ा परेशान करने वाला है.

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टैक्स के बाद कितने रुपये बच सकते हैं?

Elena ने बताया कि कंटेंट क्रिएशन से हुई कमाई पर करीब 30 से 40 प्रतिशत टैक्स का अनुमान है. इस हिसाब से 36,588 डॉलर की कमाई में से टैक्स घटाने के बाद करीब 21,953 से 25,612 डॉलर बच सकते हैं. भारतीय रुपये में यह रकम लगभग 20.5 लाख से 23.9 लाख रुपये बैठती है. यह अनुमान है उनकी ओर से बताई गई वास्तविक टैक्स कटौती या अंतिम बचत नहीं. इसके अलावा, यह एक महीने की कमाई का ब्योरा है. इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि हर महीने उनकी कंटेंट क्रिएशन से इतनी ही आय होती है.

दूसरों को भी कंटेंट क्रिएशन के लिए किया प्रोत्साहित

Elena ने अपनी कमाई के आंकड़े साझा करने की वजह भी बताई. उनका कहना है कि वह चाहती हैं कि दूसरे लोग भी कंटेंट क्रिएशन को कमाई के एक विकल्प के रूप में देखें. उन्होंने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि उन्हें पता है कि यह बहुत बड़ी रकम है, लेकिन वह इसे इसलिए साझा कर रही हैं क्योंकि उनका मानना है कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है. हालांकि, सोशल मीडिया से होने वाली कमाई हर किएटर के लिए एक जैसी नहीं होती है. ब्रांड डील्स, फॉलोअर्स, दर्शकों की संख्या, कंटेंट की कैटेगरी और प्लेटफॉर्म की नीतियों पर आय निर्भर करती है.



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