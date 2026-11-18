बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत भले ही इंडस्ट्री से नहीं हैं, लेकिन फैंस के बीच वो काफी पॉपुलर हैं. मीरा का ग्लैमरस अंदाज और स्टाइलिश अवतार हमेशा फैंस का दिल जीत लेता है. लेकिन इस बार मीरा के ग्लैम लुक से ज्यादा उनके कॉन्फिडेंस ने फैंस को इंप्रेस किया है.

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मीरा ने नहीं छिपाए स्ट्रेच मार्क्स

मीरा बीती रात एक इवेंट में पहुंचीं. इस दौरान वो ब्लू कलर की स्टनिंग कट-आउट ड्रेस में नजर आईं. मीरा इस ड्रेस में गॉर्जियस लगीं. ब्लू ड्रेस संग उन्होंने ग्लोइंग सटल मेकअप किया. पिंक लिप ग्लॉस लगाकर अपना लुक कंप्लीट किया. ओपन सॉफ्ट कर्ली हेयर में मीरा की खूबसूरती देखने लायक है. वो अपने स्टाइल स्टेटमेंट से कई बड़ी एक्ट्रेसेस को टक्कर देती नजर आईं.

लेकिन इस बार मीरा के ग्लैमरस लुक से ज्यादा उनके स्ट्रेच मार्क्स ने फैंस का ध्यान खींचा. जी हां, कट-आउट ड्रेस में मीरा ने पूरे कॉन्फिडेंट के साथ अपने स्ट्रेच मार्क्स फ्लॉन्ट किए.

मीरा के स्ट्रेच मार्क्स पर हर किसी की नजरें टिकी रह गईं. मीरा ने अपने स्ट्रेच मार्क्स छिपाने के बजाए, जितने कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें फ्लॉन्ट किया है उनकी इस अदा पर फैंस फिदा हो गए हैं. मीरा के वायरल वीडियोज पर फैंस उनकी तारीफ करते थक नहीं रहे हैं.

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मीरा से इंप्रेस हुए फैंस

मीरा की तारीफ में एक यूजर ने लिखा- परफेक्ट मॉमी. दूसरे ने लिखा- मामा अपने टाइगर स्ट्राइप प्राउडली शो कर रही हैं. दूसरे यूजर ने लिखा- अपने निशानों को गर्व से दिखाना शानदार है. एक और यूजर ने लिखा- कॉन्फिडेंस मायने रखता है. एक और यूजर ने कहा- गॉर्जियस.

दो बच्चों की मां हैं मीरा

मीरा की बात करें तो वो 32 साल की हैं. मीरा ने साल 2015 में शाहिद कपूर से शादी की थी. शादी के बाद मीरा दो बच्चों की मां बनीं. उनकी एक बेटी है और एक बेटा है. मीरा के ये स्ट्रेच मार्क्स भी उनकी प्रेग्नेंसी के दौरान के हो सकते हैं. हालांकि, जिस तरह मीरा ने उन्हें अपने लुक का हिस्सा बनाया, उसने हर किसी को खुश कर दिया है. मीरा कई महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन बन गई हैं.

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