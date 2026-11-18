Princess of Wales Royal Look: ब्रिटेन का शाही परिवार अपनी शान-ओ-शौकत के लिए मशहूर है. खासतौर पर शाही परिवार की बहू और प्रिंस विलियम की पत्नी केट मिडलटन अपने बेहतरीन फैशन सेंस और एलिगेंट अंदाज के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती हैं. वेल्स की राजकुमारी केट अक्सर लाखों रुपये के डिजाइनर गाउन, कीमती गहनों और शाही ताज में नजर आती हैं. विलियम और केट ने कल मुंबई में 2026 अर्थशॉट प्राइज में हिस्सा लिया. यहां केट ने जो ड्रेस पहनी थी, उसकी कीमत इतनी कम है कि आपको जानकर भी हैरानी होगी.

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केट ने पहनी बजट फ्रेंडली ड्रेस

प्रिंस ऑफ वेल्स ने इस मौके पर भारतीय डिजाइनर मनीष मल्होत्रा का डिजाइन किया हुआ बंदगला पहना था जिस पर हाथ से कढ़ाई किए गए बटन लगे थे.

वहीं, प्रिंसेस ने महिमा महाजन द्वारा डिजाइन किया गया गहरे सिंदूरी रंग का अनारकली पहना था जिसकी कीमत महिमा महाजन की वेबसाइट पर 70 हजार दी गई है.

ये ड्रेस हाथ से बुने हुए सिल्क जॉर्जेट से तैयार की गई थी और इस पर पारंपरिक बनारसी सुनहरी कारीगरी की गई थी. इस चमकीले सिंगूरी लाल रंग के परिधान को प्राकृतिक रंगों से रंगा गया था और इसे हाथ की कढ़ाई तथा कांच के मोतियों से सजाया गया था.

ब्रिटेन की न्यूज वेबसाइट 'जीबी डॉट कॉम' ने ब्रिटेन के महल के बयान के हवाले से अपनी रिपोर्ट में लिखा, राजकुमारी की पोशाक में इस्तेमाल की गई सामग्री को सोच-समझकर चुना गया है और ये डिजाइन भारतीय शिल्प कौशल की कई पीढ़ियों का सम्मान करती है.

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केट ने इस ड्रेस के साथ पन्ने वाले टैसल इयररिंग्स और हार पहने थे. इन दोनों को पहले महारानी एलिजाबेथ द्वितीय भी पहन चुकी थीं.

मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में यह पुरस्कार समारोह आयोजित हुआ था. 'अर्थशॉट प्राइज' का यह छठा साल है. इसका उद्देश्य दुनिया की पर्यावरणीय समस्याओं को लेकर जागरूक करना और उम्मीद की एक नई किरण जगाना है.

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