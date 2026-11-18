अगर किसी को हाई बीपी की बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर नमक कम खाने की सलाह देते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि नमक में सोडियम होता है जो बीपी को बढ़ा सकता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अनजाने में आप कई दूसरी ऐसी चीजें भी खा रहे हैं जिनमे ठीक- ठाक मात्रा में सोडिमय होता है. ये चीजें भी BP को बढ़ा सकती है. चिंता की बात यह है कि कई लोगों को पता भी नहीं चलता कि इन चीजों के जरिए वे रोजाना जरूरत से ज्यादा नमक खा रहे हैं.

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दिल्ली के राजीव गांधी हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. अजीत जैन ने इस बारे में बताया है. वह कहते हैं कि जब शरीर में सोडियम ज्यादा हो जाता है, तो तो शरीर पानी रोककर रखने लगता है. इससे खून की मात्रा बढ़ सकती है और नसों पर दबाव पड़ता है. इससे खून का फ्लो ठीक तरीके से नहीं हो पाता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है. इसलिए ये ध्यान रखें कि आप क्या खा रहे हैं और कहीं उसमें सोडियम तो नहीं है.

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इन चीजों से शरीर में पहुंचता है ज्यादा सोडियम

ब्रेड और बिस्किट: सुबह नाश्ते में खाई जाने वाली ब्रेड और बिस्किट कई लोगों के ब्रेकफास्ट में जरूर शामिल होता है, लेकिन इसमें भी ठीक- ठाक मात्रा में नमक होता है. ऐसे में ये जरूरी है कि आप सीमित मात्रा में ही इनको खाएं. हफ्ते से लेकर 15 दि में एक बार इनको खाना काफी है.

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नमकीन और चिप्स: चिप्स, भुजिया, नमकीन में स्वाद बढ़ाने के लिए काफी नमक मिलाया जाता है. कई लोगों को आदत होती है कि वे शाम में चाय के साथ नमकीन या भुजिया जरूर खाते हैं. थोड़ी-थोड़ी मात्रा में भी इन्हें बार-बार खाना नुकसान पहुंचा सकता है. ये शरीर में सोडियम का लेवल बढ़ा सकते हैं. जिससे बीपी हाई होने का रिस्क रहता है.

केचप: टमाटर सॉस, सोया सॉस और दूसरी पैकेज्ड चटनियों में भी सोडियम की मात्रा काफी हो सकती है. खासकर सोया सॉस का इस्तेमाल कम करें. ये ध्यान रखें कि स्वाद के चक्कर में ज्यादा मात्रा में केचप न खाएं.

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कैसे कम करें सोडियम की मात्रा?

डॉ. अजीत कहत हैं कि सिर्फ खाने में ऊपर से नमक कम करना काफी नहीं है. पैकेट वाली चीजें खरीदते समय उनका न्यूट्रिशन लेबल जरूर पढ़ें. नमकीन और इंस्टेंट फूड का सेवन सीमित रखें.खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए नींबू, लहसुन, अदरक और मसालों का इस्तेमाल कर सकते हैं.

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