गुरु रंधावा के दिल्ली कॉन्सर्ट में इस बार सिर्फ गाने और डांस नहीं, बल्कि रोबोट भी दर्शकों का मनोरंजन करेंगे. जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 12 दिसंबर को होने वाले 'The Sirra Era Live In Concert' के लिए रोबोट तैयार किए जा रहे हैं. इन मशीनों को गानों की बीट पर डांस करने और दर्शकों के साथ बातचीत करने के लिए प्रोग्राम किया जा रहा है.

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गुरु रंधावा करीब तीन साल बाद बड़े लाइव कॉन्सर्ट में वापसी कर रहे हैं. लेकिन इस बार उनके शो में सबसे ज्यादा चर्चा किसी नए गाने या स्टेज डिजाइन की नहीं, बल्कि रोबोट की हो रही है. दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में उनके आने वाले कॉन्सर्ट के लिए रोबोट की टेस्टिंग और कैलिब्रेशन के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं.

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इन वीडियो में मैदान पर रोबोट को टेस्ट करते हुए देखा जा सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये रोबोट सिर्फ खड़े होकर दर्शकों को देखने के लिए नहीं होंगे, बल्कि गानों के साथ डांस करेंगे और फैन एरिया में लोगों के साथ इंटरैक्ट भी करेंगे.

गुरु रंधावा के मैनेजमेंट ने इस शो के लिए विदेशी टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स के साथ काम किया है. रोबोट को खास तौर पर गानों की बीट के हिसाब से मूवमेंट करने के लिए तैयार किया जा रहा है. यहां तक कि गुरु रंधावा के मशहूर हाथ रगड़ने वाले स्टाइल को भी रोबोट से दोहराने की तैयारी है.

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अब कॉन्सर्ट में सिर्फ कलाकार नहीं, टेक्नोलॉजी भी होगी स्टार

पहले लाइव कॉन्सर्ट का मतलब होता था बड़ा स्टेज, शानदार लाइटिंग, स्क्रीन, डांसर्स और कलाकार की लाइव आवाज. लेकिन अब एंटरटेनमेंट कंपनियां दर्शकों को ऐसा अनुभव देना चाहती हैं, जो सिर्फ गाने सुनने तक सीमित न रहे.

रोबोट इस बदलाव का हिस्सा बन रहे हैं. एक ऐसा रोबोट जो कलाकार के साथ डांस कर सके, स्टेज पर मूव कर सके और दर्शकों के करीब जाकर उन्हें एंटरटेन कर सके, कॉन्सर्ट को पहले से ज्यादा इंटरैक्टिव बना सकता है.

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इसका फायदा कलाकारों और आयोजकों को भी हो सकता है. आजकल बड़े कॉन्सर्ट में टिकट की कीमतें काफी ज्यादा होती हैं. ऐसे में दर्शक सिर्फ अपने पसंदीदा कलाकार को लाइव देखने के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव लेने के लिए पैसे खर्च करते हैं जो उन्हें घर पर वीडियो देखकर नहीं मिल सकता.

रोबोट, बड़े LED स्क्रीन, AI मॉडर्न विजुअल और इंटरैक्टिव स्टेज इसी अनुभव को नया रूप दे सकते हैं.

IIT Bombay में भी गाने पर डांस कर चुका है रोबोट

भारत में रोबोट का डांस कोई बिल्कुल नई चीज नहीं है. पिछले साल IIT Bombay के Techfest 2025 में एक ह्यूमनॉइड रोबोट ने फिल्म 'धुरंधर' के वायरल गाने FA9LA पर डांस किया था.

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यह प्रदर्शन सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था. रोबोट ने गाने की बीट के साथ हाथ और पैर मूव किए, अलग-अलग पोज बनाए और अपनी बॉडी को संगीत के साथ सिंक किया. वहां मौजूद लोग इसे देखकर हैरान रह गए और कई लोगों ने इस प्रदर्शन का वीडियो रिकॉर्ड किया.

IIT Bombay के Techfest में यह प्रदर्शन रोबोटिक्स की क्षमताओं को दिखाने के लिए किया गया था. संस्थान के मुताबिक, इस तरह के प्रदर्शन में रोबोट का बैलेंस, मूवमेंट कंट्रोल और शरीर के अलग-अलग हिस्सों के बीच तालमेल महत्वपूर्ण होता है.

यानी अब रोबोट सिर्फ फैक्ट्री में सामान उठाने या लैब में रिसर्च करने तक सीमित नहीं हैं. वे संगीत, फिल्म और मनोरंजन की दुनिया में भी अपनी जगह बनाने लगे हैं.

रोबोट डांस करना कैसे सीखते हैं?

किसी इंसान के लिए संगीत की बीट सुनकर डांस करना काफी स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन रोबोट के लिए यह बेहद जटिल काम है. रोबोट के शरीर में कई मोटर, सेंसर और कंट्रोल सिस्टम होते हैं. उसे यह समझना होता है कि किस समय हाथ उठाना है, पैर आगे बढ़ाना है, शरीर को झुकाना है और फिर बिना गिरते हुए वापस बैलेंस बनाना है.

अगर कोई रोबोट तेजी से हाथ और पैर मूव करता है, तो उसके शरीर का वजन बदलता है. ऐसे में उसे लगातार अपना बैलेंस संभालना पड़ता है. यही वजह है कि रोबोट का डांस सिर्फ कुछ मूवमेंट रिकॉर्ड करके चलाने का काम नहीं है. इसके लिए मोशन कंट्रोल, बैलेंस और सही समय पर मूवमेंट का तालमेल जरूरी होता है.

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ह्यूमनॉयड रोबोट में मौजूद सेंसर आसपास की स्थिति और शरीर की गति को समझने में मदद करते हैं. कंट्रोल सिस्टम यह तय करता है कि रोबोट अगला मूव कैसे करेगा और उसे गिरने से कैसे बचाएगा.

चीन में भी कॉन्सर्ट के मंच पर पहुंचे रोबोट

रोबोट और लाइव म्यूजिक का मेल सिर्फ भारत तक लिमिटेड नहीं है. चीन में भी बड़े संगीत कार्यक्रमों के दौरान ह्यूमैनॉइड रोबोट को कलाकारों के साथ मंच पर प्रदर्शन करते देखा गया है.

ऐसे शो में रोबोट एक साथ मूवमेंट करते हैं और इंसानों के साथ कोरियोग्राफी का हिस्सा बनते हैं. इससे रोबोटिक्स कंपनियों को अपनी तकनीक को वास्तविक माहौल में दिखाने का मौका मिलता है.

स्टेज पर रोबोट का प्रदर्शन लैब में किए गए टेस्ट से अलग होता है. यहां तेज रोशनी, संगीत की आवाज, मंच की सतह, दर्शकों की मौजूदगी और दूसरे कलाकारों के मूवमेंट जैसी कई चीजें होती हैं. ऐसे वातावरण में रोबोट का सही तरीके से काम करना तकनीकी रूप से ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है.

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