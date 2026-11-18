जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षाबलों ने लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर और घाटी के मोस्ट वांटेड आतंकियों में शामिल लतीफ भट को मार गिराया है. वह 11 नवंबर को कुलगाम के अखरान में CRPF जवानों पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था. इस हमले में तीन जवान घायल हुए थे. 11 नवंबर से ही सुरक्षाबल उसकी तलाश में अभियान चला रहे थे. बुधवार को लगभग सात घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद वह मार गिराया गया.

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मंगलवार सुबह 2:45 बजे यह मुठभेड़ शुरू हुई थी. लतीफ सुरभाबलों पर फायरिंग करते ही बचने के लिए कुलगाम की एक मस्जिद में छिप गया था. सुरक्षाबलों ने बहुत ही संयम बरता जिससे मस्जिद को कोई नुकसान न पहुंचे. सुरक्षाबलों ने काफी सूझबूझ से उसे बाहर निकालने की कोशिश की. इस दौरान 9 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर और कुलगाम के SSP इनायत अली ने उससे वीडियो कॉल पर बात की और सरेंडर करने की अपील की. हालांकि, उसने सरेंडर करने से साफ इनकार कर दिया.

उसने सरेंडर करने से इनकार करते हुए कहा था, 'अल्लाह के सिवा मेरा कोई नहीं है.' इसके बाद सुरक्षाबलों ने उसे बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू किया. मस्जिद के आसपास आंसू गैस के गोले दागे गए. इसके कारण, जैसे ही लतीफ बाहर निकला सुरक्षाबलों ने उसे मार गिराया.

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बार-बार की गई थी सरेंडर की अपील

सुरक्षाबलों को कुलगाम के जांगलपोरा इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी. इसके बाद इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया गया. सुरक्षाबलों के करीब पहुंचने पर लतीफ ने आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी थी. लतीफ जांगलपोरा की मस्जिद में छिप गया था.

9 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर ने बार-बार उससे सरेंडर करने की अपील की थी. उन्होंने उसे भरोसा दिलाया था कि अगर वह सरेंडर कर देगा तो उसे बख्श दिया जाएगा लेकिन लतीफ नहीं माना.

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कौन था लतीफ भट?

लतीफ भट 18 नवंबर 2025 को लश्कर-ए-तैयबा में शामिल हुआ था. वह खुद कट्टरपंथी बना था और उसे सीमा पार से कश्मीर में शांति, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बाधित करने के निर्देश मिले थे. पुलिस के मुताबिक, वह घाटी में सक्रिय सबसे वांछित आतंकियों में से एक था और कश्मीर में एकमात्र जीवित स्थानीय आतंकी था.

22 साल का लतीफ भट कुलगाम के खरेवान चादर (अशमुजी) का रहने वाला था. उसने अशमुजी के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई की थी. इसके बाद उसने कुछ समय के लिए कुलगाम के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में भी पढ़ाई की और आतंकवादी बनने से पहले वो बतौर कारपेंटर (बढ़ई) काम करता था.

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वो साल 2025 की शुरुआत में अपने घर से अचानक लापता हो गया था, जिसके बाद उसके परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसके बाद वो पाकिस्तान में बैठे हैंडलर सज्जाद गुल के कॉन्टैक्ट में आया और लश्कर-ए-तैयबा के नेटवर्क में शामिल हो गया था.

15 लाख का इनामी आतंकी था लतीफ

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने लतीफ भट की जानकारी देने या पकड़वाने वाले के लिए 15 लाख रुपये का नकद इनाम घोषित किया था. अब उसके मारे जाने से सुरक्षा एजेंसियों ने राहत की सांस ली है. इससे पहले सुरक्षाबलों ने उसे सरेंडर करने का पूरा मौका दिया था. लेकिन उसने हथियार डालने से साफ इनकार कर दिया और सुरक्षा बलों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दीं. इसके बाद हुई गोलीबारी में वो मारा गया.

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