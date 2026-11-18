बेंगलुरु में एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी तो उनमें से एक ने शहर से करीब 2000 किलोमीटर दूर बिहार तक भागने का रास्ता चुना. वह बाइक से निकला. रास्ते में तेलंगाना, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से गुजरा. पुलिस से बचने के लिए बस और ट्रेन से दूरी बनाए रखी. पहचान छिपाने के लिए जैकेट और फुल फेस हेलमेट पहना. रास्ते में पैसों की जरूरत पड़ी तो हैदराबाद में अपना एक मोबाइल भी बेच दिया.

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जिस अमित कुमार दुबे को बेंगलुरु पुलिस तलाश रही थी, वह बिहार के एक गांव में अपने दूर के रिश्तेदार के घर ठहरा हुआ था. यहां उसने खेतों में मजदूरी करना शुरू कर दिया. रोज करीब 400 रुपये कमाता था. उसे शायद लगा होगा कि इतने लंबे सफर के बाद अब पुलिस की नजरों से दूर है. लेकिन बेंगलुरु पुलिस ने हाइवे के CCTV फुटेज और उसकी पुरानी कॉल डिटेल खंगाली. आखिरकार पुलिस की टीम ने उसे खेत में काम करते हुए पकड़ लिया.

19 अक्टूबर को हुई थी वकील की हत्या

यह मामला बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड इलाके का है. यहां रहने वाले 43 साल के वकील मणुनाथ की 19 अक्टूबर 2026 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. वह पट्टनदुरु अग्रहारा इलाके के रहने वाले थे. हत्या के बाद व्हाइटफील्ड पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की.

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इसके लिए कई पुलिस टीमें बनाई गईं. जांच का दायरा कर्नाटक से बाहर भी बढ़ाया गया और तमिलनाडु, तेलंगाना, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और बिहार समेत कई राज्यों में तलाश की गई. इस मामले में अमित कुमार दुबे और पवन कुमार दुबे को मुख्य आरोपी बताया गया. पुलिस के मुताबिक, पवन कुमार दुबे ने कथित तौर पर वकील को गोली मारी थी. वहीं अमित कुमार दुबे को 12 नवंबर को बिहार से गिरफ्तार किया गया.

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जांच से जुड़ी जानकारी के मुताबिक, हत्या के बाद अमित बेंगलुरु से भाग निकला. उसके पास एक बैग था, जिसमें कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान और मोबाइल फोन का चार्जर रखा था. उसने पूरे सफर के दौरान जैकेट और फुल फेस हेलमेट पहना, ताकि उसकी पहचान करना मुश्किल हो.

उसने करीब 2000 किलोमीटर का सफर बाइक से तय किया. उसका रास्ता तेलंगाना, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से होकर बिहार तक पहुंचा. इस दौरान वह हैदराबाद, नागपुर और वाराणसी जैसे शहरों से गुजरा. जांचकर्ताओं के मुताबिक, उसे यह दूरी तय करने में करीब पांच से छह दिन लगे.

बस और ट्रेन से क्यों बचता रहा?

पुलिस की जांच के मुताबिक, अमित ने जानबूझकर ट्रेन और बस से सफर नहीं किया. वह रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर लगे CCTV कैमरों से बचना चाहता था. बाइक से सफर करने के दौरान वह रास्ते में रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों के आसपास भी रुका. रात गुजारने के लिए उसने सड़क किनारे बने ढाबों और खाने-पीने की जगहों का सहारा लिया. वह ऐसी जगहों पर रात बिताने के लिए करीब 200 से 300 रुपये खर्च करता था और वहां रखी रस्सी वाली खाट पर सो जाता था. सफर के दौरान पैसों की जरूरत पड़ी तो उसने हैदराबाद में अपना एक मोबाइल बेच दिया.

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बिहार पहुंचकर खेतों में करने लगा काम

कई राज्यों से होते हुए अमित बिहार पहुंचा. वह पटना के धनरुआ ब्लॉक के ननौरी गांव में अपने एक दूर के मामा के रिश्तेदार के घर जाकर रहने लगा. पुलिस के मुताबिक, यह गांव उसकी दादी का भी ठिकाना था. यहां उसने अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की. वह रिश्तेदार के खेत में मजदूर के तौर पर काम करने लगा. इसके बदले उसे रोजाना करीब 400 रुपये मिलते थे.

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बेंगलुरु पुलिस ने अमित की तलाश के लिए हाइवे पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली. जांच के दौरान बेंगलुरु-हैदराबाद-नागपुर रूट पर कई जगहों की रिकॉर्डिंग देखी गई. वाराणसी के पास एक पेट्रोल पंप के CCTV फुटेज से पुलिस को अहम सुराग मिला. इससे जांचकर्ताओं को पता चला कि अमित बिहार की तरफ जा रहा है. इसके बाद पुलिस ने उसकी पुरानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) भी खंगाली. जांच में सामने आया कि वह बिहार के ननौरी गांव में रहने वाली अपनी दादी को बार-बार कॉल करता था. इस जानकारी के आधार पर पुलिस को सुराग मिला.

पुलिस ने पहले गांव में तलाश की, लेकिन अमित हाथ नहीं आया. इसके बाद गांव में निगरानी शुरू की गई. सादे कपड़ों में तैनात पुलिसकर्मियों ने आखिरकार उसे खेतों में काम करते हुए पहचान लिया. इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक, अमित कुमार दुबे को 12 नवंबर को बिहार से गिरफ्तार किया गया. वह 25 साल का है और बिहार के बक्सर जिले का रहने वाला है. हालांकि, इस मामले में दूसरा मुख्य आरोपी पवन कुमार दुबे अब भी फरार है. पुलिस के मुताबिक, उसी ने वकील मणुनाथ को गोली मारी थी. उसकी तलाश जारी है और मामले की जांच की जा रही है.

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