'अगले जन्म में फिर मिले आपका साथ...', ई-रिक्शा चलाने वाली रजनी ने कांवड़ पर लगाई दिवंगत पति की फोटो, कहानी कर देगी भावुक

UP News: सहारनपुर में कांवड़ यात्रा के दौरान अलग-अलग रूप और रंग देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यमुनानगर की रजनी की कांवड़ ने हर किसी को भावुक कर दिया. रजनी ने 2022 में निशु से लव मैरिज की थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही सड़क हादसे में उनके पति की मौत हो गई. पति की मौत के बाद रजनी ने भोले बाबा के प्रति अपनी आस्था को और मजबूत किया और संकल्प लिया कि वह हर साल हरिद्वार से गंगाजल लेकर आएंगी. इस बार रजनी अपने पति की तस्वीर कांवड़ पर लगाकर 15 लीटर गंगाजल लेकर अपनी यात्रा पर निकली हैं.

और पढ़ें

रजनी का कहना है कि उनके पति भगवान शिव के बड़े भक्त थे और दोनों साल में दो बार हरिद्वार जाते थे. पति के निधन के बाद उन्होंने अपना जीवन भोले बाबा को समर्पित करने का संकल्प लिया और अब यह उनकी दूसरी कांवड़ यात्रा है.

15 लीटर गंगाजल और आंखों में आंसू

रजनी एक महीने का व्रत रखकर कांवड़ यात्रा कर रही हैं और उनका कहना है कि जब तक वह जीवित रहेंगी, भोले बाबा के लिए कांवड़ लेकर आती रहेंगी. पिछले साल उन्होंने 11 लीटर गंगाजल चढ़ाया था, जबकि इस बार वह 15 लीटर गंगाजल लेकर जा रही हैं.

ई-रिक्शा चलाकर पालती हैं परिवार

पति के जाने के बाद रजनी अपनी चार साल की बेटी के साथ यमुनानगर में अकेली रहती हैं और ई-रिक्शा चलाकर बेटी का पालन-पोषण कर रही हैं. रजनी ने कहा कि वह दोबारा शादी नहीं करेंगी और अपने पति की यादों को हमेशा अपने साथ रखेंगी.

Advertisement

अगले जन्म वही पति मिले

रजनी की भोले बाबा से बस यही प्रार्थना है कि उनके पति जहां भी हों, खुश रहें और अगर इस जन्म में उनका साथ अधूरा रह गया तो अगले जन्म में फिर साथ मिलने का मौका मिले.

पति की तस्वीर के साथ निकली रजनी की यह कांवड़ यात्रा श्रद्धा, समर्पण और प्यार की ऐसी कहानी बन गई है, जिसे देखकर लोग भावुक हो रहे हैं.

---- समाप्त ----