रांची छात्र आंदोलन: दूसरे दौर की बातचीत भी बेनतीजा, MLA जयराम महतो का अनशन का ऐलान

झारखंड की राजधानी रांची में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है. शनिवार को सरकार और आंदोलनकारी छात्र संगठनों के बीच गतिरोध को खत्म करने के लिए बातचीत का दौर चला. लेकिन यह बैठक भी पूरी तरह बेनतीजा साबित हुई.
छात्रों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक उनका यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा.
दरअसल, शनिवार को झारखंड सरकार की ओर से गठित मंत्रियों के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल और छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच चर्चा हुई. सरकार की तरफ से आंदोलन को खत्म कराने और बीच का रास्ता निकालने की पुरजोर कोशिश की गई. हालांकि, छात्र अपनी पुरानी और प्रमुख मांगों पर अड़े रहे.
सरकार की दलीलें और आश्वासन छात्रों को संतुष्ट करने में नाकामयाब रहे, जिसके चलते बातचीत का यह दौर किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सका. इससे पहले शुक्रवार देर रात सरकार और छात्रों के बीच पहली बातचीत हुई, जो बेनतीजा रही. वहीं आज दूसरी दौर की बातचीत से भी कोई सहमति नहीं बन पाई है.
दोपहर 12 बजे होगी फिर से बातचीत
बातचीत नाकामयाब होने के बावजूद बातचीत के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं. प्रोटेस्ट को खत्म कराने और मामले का कोई व्यावहारिक हल निकालने के लिए सरकार और छात्रों के बीच बातचीत का सिलसिला अभी जारी रहेगा.
मंत्री संजय यादव ने मीडिया को जानकारी दी है कि रविवार दोपहर 12 बजे छात्रों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत का एक और दौर होगा. इस अगली बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि सरकार इस बार छात्रों के गुस्से को शांत करने और आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म कराने के लिए नए विकल्पों पर विचार कर सकती है.
गौरतलब है कि झारखंड में JPSC और JSSC जैसे कई कॉम्पिटीटव एग्जाम्स के दौरान कथित पेपर लीक और नियुक्तियों में धांधली को लेकर छात्र लंबे समय से सड़कों पर हैं. बड़ी संख्या में अभ्यर्थी रांची में डटे हुए हैं. वे सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं.
छात्रों की प्रमुख मांग है कि परीक्षा प्रणाली में पूरी पारदर्शिता लाई जाए, पेपर लीक मामलों की उच्चस्तरीय जांच हो और दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए.
आंदोलनकारियों का कहना है कि वे सिर्फ मौखिक आश्वासनों से संतुष्ट होने वाले नहीं हैं, बल्कि उन्हें लिखित और ठोस गारंटियां चाहिए. दो बार की बातचीत फेल होने के बाद अब दोपहर 12 बजे दोनों पक्षों के बीत बातचीत होगी.
एक दिवसीय निर्जला अनशन करेंगे विधायक जयराम महतो
इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट के समर्थन में स्थानीय विधायक और जेएलकेएम प्रमुख जयराम महतो भी खुलकर मैदान में उतर गए हैं. उन्होंने आंदोलनरत छात्रों के समर्थन में 9 अगस्त को एक दिवसीय निर्जला अनशन करने का बड़ा ऐलान किया है.
राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र पिछले कई दिनों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरने और भूख हड़ताल पर बैठे हैं. छात्रों के इस संघर्ष को मजबूती देने के लिए विधायक जयराम महतो ने घोषणा की है कि वह 9 अगस्त की सुबह 6:00 बजे से पुराने विधानसभा परिसर में निर्जला अनशन पर बैठेंगे.
आजतक से बातचीत करते हुए विधायक जयराम महतो ने फोन पर बताया कि वह छात्रों के समर्थन में एक दिन का निर्जला उपवास रखेंगे. इसकी शुरुआत सुबह से होगी. उन्होंने यह भी साफ किया कि विधानसभा सत्र के 12 तारीख को पूरा होने के बाद वह पूरी ताकत के साथ छात्रों के पक्ष में जमकर आंदोलन करेंगे.
गौरतलब है राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों का समर्थन मिलने से यह आंदोलन और अधिक व्यापक होता नजर आ रहा है. अब तक हुई वार्ताओं में कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका है, जिससे छात्रों में नाराजगी बरकरार है.
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