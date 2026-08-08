सब्जी लेने निकले थे पुलिसकर्मी... मुजफ्फरपुर में पुलिसकर्मियों को कुचलकर भागी स्कॉर्पियो, BMP जवान की मौत; SI समेत 2 गंभीर

Bihar News: मुजफ्फरपुर में शुक्रवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार और अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों समेत तीन लोगों को टक्कर मार दी. हादसे में BMP जवान भार्गव भूषण की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, मोतीपुर थाने में पदस्थापित सब-इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार और स्थानीय दुकानदार विनोद कुमार साह गंभीर रूप से घायल हो गए.

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हादसा मोतीपुर थाना क्षेत्र में थाना परिसर के पास हुआ. BMP जवान भार्गव भूषण पिछले करीब एक महीने से मोतीपुर थाने में तैनात थे. वह मूल रूप से पूर्णिया जिले के रहने वाले थे.

बताया जा रहा है कि घटना के वक्त BMP जवान और सब-इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार थाना से निकलकर सब्जी लाने जा रहे थे. इसी दौरान तेज रफ्तार में आ रही एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने थाना के पास तीन लोगों को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

स्थानीय लोगों और पुलिसकर्मियों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. गंभीर हालत को देखते हुए घायल SI धर्मेंद्र कुमार और दुकानदार विनोद कुमार साह को बेहतर इलाज के लिए SKMCH रेफर किया गया. BMP जवान भार्गव भूषण को भी SKMCH भेजा गया, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी.

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पूर्णिया के BMP जवान भार्गव भूषण की दर्दनाक मौत

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त स्कॉर्पियो को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. मृतक BMP जवान के शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

DSP सुचित्रा कुमारी ने बताया कि मोतीपुर थाना के पास एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने दो से तीन लोगों को टक्कर मार दी. हादसे में एक BMP जवान की मौत हुई है, जबकि एक सब-इंस्पेक्टर और एक दुकानदार घायल हैं. सभी को इलाज के लिए SKMCH भेजा जा रहा है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही.

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