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टॉक्सिक में डबल नहीं, ट्रिपल रोल में नजर आएंगे यश? ट्रेलर में दिखे लुक्स से बढ़ा सस्पेंस

टॉक्सिक के ट्रेलर में यश के कई अवतार देखने मिले हैं. ये तो हम पहले ही जान चुके थे कि फिल्म में उनका डबल रोल होने वाला है. मगर अब ट्रेलर से ये एहसास होने लगा है कि शायद डबल नहीं, ट्रिपल रोल में यश दिख सकते हैं.

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टॉक्सिक के ट्रेलर में नजर आए यश (Photo: Youtube Thumbnail)
टॉक्सिक के ट्रेलर में नजर आए यश (Photo: Youtube Thumbnail)

केजीएफ वाले यश अपनी नई फिल्म टॉक्सिक लाने को तैयार हैं. कई बार टालने के बाद, फाइनली ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है. ये मौका यश के फैंस के लिए बेहद खास है. पहले रामायण में वो रावण बनकर सारी लाइमलाइट लूट गए. अब टॉक्सिक से यश ने बता दिया कि उन्हें क्यों रॉकिंग स्टार कहा जाता है. 

फिल्म टॉक्सिक का ट्रेलर लंबे इंतजार के बाद रिलीज हुआ, जिससे फैंस को कई सवालों के जवाब मिले. सबके मन में यही बात थी कि कहीं यश की फिल्म अपने नाम जैसी टॉक्सिक ना हो. ट्रेलर ने उस बात को कुछ हद तक गलत साबित किया. ये फिल्म मासी ऑडियंस को काफी पसंद आने वाली है. इसमें यश की मेहनत भी साफ नजर आई है क्योंकि उन्होंने लंबे समय बाद अपने लुक्स पर काम किया. 

यश के कई अवतार

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KGF में लंबे बाल और दाढ़ी वाले यश को एक फ्रेश अवतार में देखना फैंस की काफी पुरानी इच्छा रही है. जो उन्हें सालों पहले से देखते आ रहे हैं, उन्हें तो एक्टर के हर लुक का अंदाजा होगा. मगर नॉर्थ की ऑडियंस के लिए टॉक्सिक में यश का लुक किसी सरप्राइज से कम नहीं था. जब पिक्चर का टीजर आया था, तब यश को क्लीन शेव लुक में देखकर सब हैरान थे. एक्टर ने अपना लुक एक किरदार के लिए इस तरह बदला, जिसमें कुछ देर तक उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया. 

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हालांकि टॉक्सिक के ट्रेलर में यश के दो नहीं, बल्कि तीन लुक दिखाई दिए. पहला तो उनका मेन राया वाला लुक, जो पिक्चर के अंदर सबसे अहम और बड़ा रोल होने वाला है. दूसरा राया का बेटा टिकट, जिसमें यश का फ्रेश लुक दिखा. इसके अलावा भी फिल्म में उन्हें लंबे बालों वाले लुक में स्पॉट किया गया, जिससे ये समझा जा रहा है कि उनका एक तीसरा रोल भी हो सकता है. ये अंदाजा फिल्म के कुछ सीन्स को देखकर लगाया गया, जिससे फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ गई है. 

मगर असलियत में ये तीसरा लुक उनके एक ही किरदार राया का होने वाला है. फिल्म का ट्रेलर अगर ध्यान से देखा जाए, तो कहानी बाप-बेटे की लड़ाई पर आधारित है. राया अपने बेटे टिकट को छोड़ देता है, जिसके बाद शुरू होती है एक रिवेंज स्टोरी. ट्रेलर में यश के इतने लुक्स ने फिल्म को लेकर सस्पेंस जरूर बढ़ाया है. अब देखना है कि डायरेक्टर गीतू मोहनदास 26 अगस्त को किस टाइप का सिनेमा दिखाती हैं.

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