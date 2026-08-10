11 अगस्त को राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने बताया इन इलाकों में होगी ज्यादा बारिश, घर से निकलने से पहले पढ़ लें अपडेट

राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय बना हुआ है और 11 अगस्त को राज्य के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में अनेक स्थानों और कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में भी बादलों की आवाजाही बनी रहेगी.
IMD के मुताबिक जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में 11 अगस्त को कई जगहों पर बारिश होने के आसार हैं. कुछ इलाकों में मध्यम से तेज बारिश भी दर्ज की जा सकती है.
वहीं बीकानेर और जोधपुर संभाग में कुछ स्थानों पर और कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है.
अगले कुछ दिनों तक सक्रिय रहेगा मानसून
मौसम विभाग का कहना है कि 10 से 12 अगस्त के बीच दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. इस दौरान कुछ जिलों में मध्यम से कहीं-कहीं भारी बारिश होने की भी संभावना है.
क्या हो सकता है असर?
मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि जहां तेज बारिश होगी, वहां:
निचले इलाकों और अंडरपास में जलभराव हो सकता है
सड़क यातायात प्रभावित हो सकता है
नदी-नालों का जलस्तर बढ़ सकता है
तेज बहाव वाले क्षेत्रों में वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतनी होगी
लोगों के लिए सलाह
- जलभराव वाले इलाकों से बचकर निकलें
- अंडरपास में पानी भरा हो तो प्रवेश न करें
- बारिश के दौरान बिजली के खंभों और तारों से दूरी बनाए रखें
- नदी-नालों और पुल-पुलियों के पास सावधानी बरतें
कब कम होगी बारिश?
मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान में 14 अगस्त से और पूर्वी राजस्थान में 15 अगस्त के बाद बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है.
10 अगस्त को कैसा रहा मौसम?
10 अगस्त को भी पूर्वी राजस्थान में मानसून का असर बना रहा. जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश दर्ज की गई. वहीं शेखावाटी क्षेत्र में भी कई स्थानों पर बारिश हुई.
पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के सीमावर्ती इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली. मौसम विभाग ने 10 अगस्त के लिए भी कई जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया था.