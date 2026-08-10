Defence Stock Crash: सब ठीक था... फिर आई एक खबर और अचानक क्रैश हो गया ये शेयर

शेयर बाजार में सप्ताह के पहले कारोबारी दिन भारी उथल-पुथल मची. हालांकि, दिनभर के कारोबार के बाद आखिरकार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 43 अंक, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी सिर्फ 13 अंकों की उछाल के साथ ग्रीन जोन में बंद हुआ. लेकिन इस दौरान डिफेंस कंपनी भारत फोर्ज के शेयर में कुछ ऐसा हुआ कि निवेशकों में हड़कंप मच गया.

और पढ़ें

दरअसल, Bharat Forge Share ने सोमवार को अपने पिछले बंद के मुकाबले मामूली बढ़त लेकर ट्रेड शुरू किया था और कुछ देर तक ये रफ्तार जारी रही. फिर कंपनी ने अपने पहली तिमाही के नतीजों का ऐलान किया, जिनके सामने आने के बाद ये फिसलता चला गया और देखते ही देखते क्रैश हो गया. ये कारोबार के दौरान 9 फीसदी तक टूटा.

तिमाही नतीजों में ऐसा क्या था?

भारत फोर्ज ने सोमवार वित्तीय वर्ष 2026-27 की अप्रैल-जून तिमाही के नतीजों का ऐलान करते हुए बताया कि उसके स्टैंडअलोन प्रॉफिट में बीते फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले 5% की गिरावट आई है और ये 321.40 करोड़ रुपये दर्ज किया गया है. जबकि बीते साल की समान तिमाही में मुनाफा 338.50 करोड़ रुपये था.

कंपनी के मार्जिन में साल-दर-साल आधार पर गिरावट देखने को मिली है और ये 27.17% से घटकर 24.95% पर आ गया है. हालांकि, भारत फोर्ज का ऑपरेशनल रेवेन्यू बीते साल की पहली तिमाही के 2104.7 करोड़ रुपये की तुलना में बढ़कर 2,347.4 करोड़ रुपये हो गया. हालांकि, कंसोलिडेटेड आधार पर भारत फोर्ज को इस तिमाही में एकमुश्त नुकसान की वजह से कंपनी को 90 करोड़ का घाटा हुआ.

Advertisement

पहले छुआ हाई, फिर हो गया क्रैश

Bharat Forge द्वारा तिमाही नतीजों का ऐलान करने से पहले कंपनी का शेयर उछाल के साथ कारोबार कर रहा था और सोमवार को शुरुआती ट्रेड के दौरान ही इसका भाव 2295 रुपये पर जा पहुंचा था, जो 52-वीक का नया हाई लेवल भी है. सबकुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर तिमाही नतीजों का ऐलान और कंपनी को घाटे की खबर ने निवेशकों के सेंटीमेंट को बिगाड़ दिया.

दोपहर 1.50 बजे पर 2264 रुपये पर कारोबार करता नजर आ रहा Bharat Forge Stock अचानक फिसलता चला गया और दोपहर 3 बजे तक करीब 9 फीसदी क्रैश होकर 2056 रुपये के स्तर पर आ गया.

झटके में इतनी घटी मार्केट वैल्यू

भारत फोर्ज शेयर में अचानक आई इस बड़ी गिरावट का सीधा असर कंपनी की मार्केट वैल्यू पर भी देखने को मिला. हालांकि, बता दें कि बाजार बंद होते-होते इस शेयर में गिरावट कुछ धीमी हुई, लेकिन फिर भी स्टॉक 6.76% फिसलकर 2112 रुपये पर क्लोज हुआ. कंपनी का मार्केट कैपिटल गिरकर 1.01 लाख करोड़ रुपये पर आ गया.

क्या करती है कंपनी?

भारत फोर्ज लिमिटेड एक प्रमुख ग्लोबल इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो ऑटोमोटिव, डिफेंस, एयरोस्पेस, रेलवे, नेवी और एनर्जी सेक्टर में इस्तेमाल होने वाला कंपोनेंट्स मुहैया कराती है. खासतौर पर डिफेंस सेक्टर में कंपनी आर्टिलरी, मरीन गैस टर्बाइन जेनरेटर और अन्य डिफेंस उपकरण बनाती है.

Advertisement

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----