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Gen-Z का मन टटोलेगी योगी सरकार, जानिए स्वतंत्र युवा आयोग क्या करेगा

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है. सूबे में Gen-Z का मन टटोलने का योगी सरकार ने प्लान बनाया है, जिसके लिए एक स्वतंत्र आयोग गठन करने का भी फैसला किया है. इसके जरिए जिले-जिले और गांव-गांव युवाओं की अपेक्षाओं को सरकार समझेगी और उसके लिहाज से नीति बनाएगी.

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Gen-Z को साधने का सीएम योगी का प्लान (Photo-ITG)
Gen-Z को साधने का सीएम योगी का प्लान (Photo-ITG)

पेपर लीक के मुद्दे छात्र आंदोलन के चलते ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा. छात्र आंदोलन और युवा वर्ग के बीच बदलते सियासी मिजाज को भांपते हुए प्रदेश प्रदेश की योगी सरकार युवाओं को साधने में जुट गई है. Gen-Z के मन को समझने के लिए राज्य सरकार एक स्वतंत्र युवा आयोग बनाने का फैसला किया, जिसके जरिए युवा और छात्राओं को अपने पाले में जोड़े रखने की है.

उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की सियासी हलचल और विपक्ष की युवाओं को साधने की रणनीति को देखते हुए योगी सरकार ने  16 वर्ष से 35 वर्ष के युवा वर्ग के के मन को समझने के लिए नीति बनाने का फैसला किया है, जिसके लिए बकायदा एक स्वतंत्र नीति बनाई जागी. 

यूपी के युवाओं की जरूरतों, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप प्रदेश में 'नई युवा नीति' बनाने के लिए सीएम योगी ने गुरुवार को युवा कल्याण सहित सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की. इस दौरान सरकार युवा सम्रग विकास के लिए युवा नीति बनाने का निर्णय लिया. इस दौरान उन्होंने एक राज्य युवा आयोग गठन करने का भी दिशा निर्देश दिया. 

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युवाओं को मन समझेंगी योगी सरकार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को युवा कल्याण विभाग में बैठक करके एकीकृत युवा नीति पर चर्चा की. प्रदेश के विद्यार्थियों, खिलाड़ियों, शोधार्थियों, स्टार्टअप उद्यमियों, युवा पेशेवरों से जुड़े विषयों को युवा नीति में शामिल करने का दिशा निर्देश दिया. युवाओं के समग्र विकास के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एकीकृत युवा नीति तैयार का निर्णय लिया है, इसके लिए विशेषज्ञों का एक स्वतंत्र राज्य युवा आयोग का गठन करने आदेश दिया. 

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सीएम योगी ने कहा कि नीति तैयार करने से पहले युवाओं के समग्र विकास से जुड़े कार्यक्रमों की सतत मॉनिटरिंग, मूल्यांकन के लिए एक स्वतंत्र आयोग का गठन किया जाए. यूपी में युवा आयोग नियमित रूप से युवाओं से जुड़े कार्यक्रमों की समीक्षा करेगा और उसी आधार पर सुझाव देगा. सीएम ने सभी विभागों से जुड़ी हर योजनाओं का लाभ हर पात्र युवा को दिलाने का निर्देश अधिकारियों को दिया. 

यूपी के युवाओं को रोजगार के जोड़ने का प्लान
सीएम योगी ने प्रस्तावित युवा नीति में शिक्षा एवं कौशल विकास, उद्यमिता, रोजगार एवं नवाचार, डिजिटल सशक्तीकरण, स्वास्थ्य, खेल, नेतृत्व विकास तथा संस्कृति एवं विरासत सहित ऐसे सभी बिंदुओं को शामिल करने का निर्देश दिया है जिससे युवाओं के व्यक्तित्व विकास में मदद मिले. उन्होंने युवाओं को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करने के लिए आधुनिक तकनीकों पर आधारित कौशल विकास, एआई, रोबोटिक्स, साइबर सुरक्षा, ड्रोन, सेमीकंडक्टर तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण को बढ़ावा देने का भी निर्देश दिया है.

योगी सरकार की प्लानिंग है कि युवाओं की अपेक्षा के लिहाज से उनके लिए नीति बनाई जाए ताकि उनकी भागीदारी हो सके. इसीलिए सीएम योगी ने एआई से लेकर ड्रोन व रोबोटिक्स तक को शामिल करने का प्लान बनाया है. यूपी में युवाओं के विकास को गति देने के लिए राज्य युवा आयोग का गठन किया जाएगा. सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर राज्य युवा नीति पर बैठक की. उन्होंने अफसरों से कहा कि युवाओं से जुड़ी योजनाओं की निगरानी, मूल्यांकन और सुझाव के लिए आयोग बनाने की संभावनाओं पर विचार करें। साथ ही समग्र युवा नीति बनाने के निर्देश दिए.

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छात्रवृत्ति, रोजगार के लिए बनाएं प्लैटफॉर्म
सीएम ने सरदार वल्लभभाई पटेल इंडस्ट्रियल एंड एम्प्लायमेंट जोन की स्थापना का कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना का प्रत्येक विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय परिसर तक विस्तार किया जाए. योजना के क्रियान्वयन में युवा आईएएस और आईपीएस अधिकारियों सहित विशेषज्ञों को शामिल करने की बात कही.  

यूपी के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में खेल मैदान, प्रत्येक विकास खंड में मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, प्रत्येक जिले में खेल उत्कृष्टता केंद्र और सूबे के सभी मंडल में हाई परफॉर्मेंस सेंटर विकसित करने के कार्य को तेजी से पूरा कराने के निर्देश दिए. सीएम योगी ने कहा कि हर जिले में यूथ इन्क्यूबेशन सेंटर बनाए जाएं. इसके साथ युवाओं को करियर मार्गदर्शन, छात्रवृत्ति और रोजगार संबंधी सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए एकीकृत डिजिटल प्लैटफॉर्म विकसित किया जाए. 

योगी ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों तक सीएम अभ्युदय कोचिंग योजना के विस्तार की संभावनाएं तलाशने को भी कहा. उन्होंने कहा कि खेल गतिविधियों से युवाओं को नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रखा जा सकता है. इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर खेल मैदान, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिलों में खेल उत्कृष्टता केंद्र और मंडल स्तर पर हाई परफॉर्मेंस सेंटर विकसित करने पर भी फोकस हो. 

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सीएम योगी का मिशन-2027 का प्लान
उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक युवा आबादी वाला राज्य भी है, जो राष्ट्रीय श्रम शक्ति और मतदाता दोनों में बड़ा योगदान देता है. उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी अंतिम मतदाता सूची के अनुसार, राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर 13.39 करोड़ से अधिक हो चुकी है. फर्स्ट-टाइम और युवा वोटर, जो 18 से 19 वर्ष की आयु के है, वो यूपी में बड़ी संख्या में है. उत्तर प्रदेश में लगभग एक तिहाई के आसपास का मतदाता वर्ग युवा और Gen-Z का है.

सूबे में हर साल लाखों नए युवा वोटर सूची में जुड़ रहे हैं, जो चुनाव के वक्त किसी भी दल की हार-जीत तय करने में 'किंगमेकर' की भूमिका निभाते हैं.Gen-Z मतदाता पारंपरिक जातिगत समीकरणों से ऊपर उठकर मुद्दों (जैसे रोजगार, शिक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, और विकास) पर सोचते हैं. यही वजह है कि विपक्ष उन्हें साधने में जुटे हैं, जिसे देखते हुए सीएम योगी भी अपने समीकरण को दुरुस्त करने में जुट गए हैं ताकि 2027 की चुनावी नैया पार लग सके. 

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