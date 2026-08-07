scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नोलन की फिल्म की हीरोइन, 16 साल बाद बनी ट्रांसजेंडर मैन, टॉप सर्जरी के बाद बदला लुक

हॉलीवुड एक्टर एलियट पेज को आपने नोलन की फिल्म ओडिसी में देखा होगा. क्रिस्टोफर नोलन संग उनकी ये दूसरी फिल्म है. 16 साल पहले उन्होंने इंसेप्शन में काम किया था. लेकिन उस समय उनका जेंडर अलग हुआ करता था.

Advertisement
X
नोलन की फिल्म ओडिसी में एलियट ने सिनोन का किरदार निभाया है. (Photo: Instagram @elliotpage)
नोलन की फिल्म ओडिसी में एलियट ने सिनोन का किरदार निभाया है. (Photo: Instagram @elliotpage)

क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' का दुनियाभर में डंका बज रहा है. सिनेमैटिक एक्सपीरिंयस देती इस फिल्म में कनाडा के फेमस एक्टर एलियट पेज (Elliot Page) ने एक योद्धा सिनोन का किरदार निभाया है. लेकिन क्या आप जानते हैं तकरीबन 16 साल बाद नोलन और एलियट ने साथ में काम किया है. इससे पहले उन्होंने 2010 में आई फिल्म इंसेप्शन (Inception) में काम किया था. लेकिन उस समय उनका जेंडर अलग था.

नोलन की इंसेप्शन एक कल्ट क्लासिक फिल्म थी. एलियट पेज ने उस फिल्म में ग्रैजुएट स्टूडेंट एरियाड्नी का रोल निभाया था. पर आपको जानकर हैरानी होगी. उस समय एलियट पेज का नाम एलेन पेज (Ellen Page) था और उनकी जेंडर आइडैंटिटी एक महिला की थी. लेकिन इन बीते 16 वर्षों में एलेन की जर्नी में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और वो एलेन से एलियट बन गए. 

एलेन से एलियट बनने की जर्नी

सम्बंधित ख़बरें

स्पाइडर मैन की किस चर्चा में है. (Photo: ITG)
बवाली Kiss! 26 साल बाद स्पाइडर मैन के चुंबन पर बवाल क्यों?
Most controversial film on ramayana: sita sings the blues
सीता सिंग्स द ब्लूज: रामायण की सबसे विवादित फिल्म! बैन की उठी थी मांग
Spider Man actors real life love story
रील से रियल लाइफ तक... स्पाइडर मैन की अधूरी और मुकम्मल प्रेम कहानियां
Tom Holland's Spider Man Brand New Day passes monday test
मंडे भी नहीं रोक पाया Spider Man का क्रेज! हुई दमदार कमाई
Spider Man Brand New Day
स्पाइडर मैन के 'जाल' में भारत? इस सीक्रेट प्लान से कर रहा करोड़ों की कमाई

एलेन अब एक ट्रांसजेंडर मैन हैं और उनका नाम अब एलियट है. दरअसल कोरोना काल के दौरान 2020 में उन्होंने अपनी सेक्सुअलिटी को पब्लिक किया था. उन्होंने इस पर खुलकर बात की थी और बताया था कि अब वो एलियट बन चुके हैं और इसके लिए उन्होंने टॉप सर्जरी कराई है. टॉप सर्जरी के प्रोसीजर में ब्रेस्ट टिश्यू को हटा दिया जाता है ताकि वे मैस्कुलिन नजर आए. ये एक तरह से जेंडर अफर्मिंग सर्जरी होती है. उनकी सोशल मीडिया पर कई सारी बेयर चेस्ट फोटोज देखने को मिलती हैं. एलियट ने ओपेरा विनफ्रे के शो में भी सर्जरी का जिक्र किया था. 

Advertisement

उन्होंने कहा था कि अब जब मैं नहाकर बाहर आता हूं. कमर पर सिर्फ टॉवेल बंधा होता है. मैं खुद को आईने में देखकर कहता हूं- हां, यही मैं हूं. अब मुझे खुद को देखकर घबराहट या बेचैनी महसूस नहीं होती. उन्होंने इमोशनल होते हुए कहा- मैं अपने सीने को छू सकता हूं. शायद पहली बार मैं अपने शरीर में सहज महसूस कर रहा हूं. ये खुशी के आंसू हैं. 

ट्रांसजेंडर मैन बनने से पहले एलियट खुद को लेस्बियन भी बता चुके थे. 14 फरवरी 2014 को एलियट ने खुद की पहचान लेस्बियन के तौर पर की थी. एलियट के मुताबिक, कोविड के दौरान उन्होंने खुद को करीब से जाना. अपने जेंडर को डिस्कवर किया. ट्रांसजेंडर मैन होने की अपनी पहचान रिवील करने का फैसला उन्होंने ट्रांसजेंडर विरोधी कमेंट्स सुनने के बाद किया. एलियट LGBTQIA+ अधिकारों के समर्थक हैं और उनके राइट्स और मेंटल हेल्थ को लेकर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं.

एलियट ने अपने जेंडर ट्रांजिशन को लेकर हमेशा खुलकर बात की है. उनके मुताबिक, ट्रांजिशन के बाद उन्हें पहली बार खुद की बॉडी में कंफर्टेबल फील हुआ है. अपनी बायोग्राफी पेजबॉय में एलियट ने लाइफ, करियर और ट्रांजिशन के एक्सपीरियंस पर बात की है.

कैसी है पर्सनल लाइफ?

पर्सनल फ्रंट पर एलियट तलाकशुदा हैं. उन्होंने ओलिविया थिर्ल्ब्य, केट मारा को डेट किया है फिर 2018 में एलियट ने डांसर-कोरियोग्राफर एमा पोर्टनर संग शादी का खुलासा किया. ये रिश्ता लंबा नहीं चला. 2021 में उनका तलाक हुआ. मगर आज भी दोनों अच्छे दोस्त हैं. 2025 में एलियट ने एक्ट्रेस Julia Shiplett संग रिश्ते में होने की बात कही.

Advertisement

एलियट बचपन से काम कर रहे हैं. उन्होंने 10 साल की उम्र में पहली बार एक्टिंग की. उनकी हिट मूवीज में जूनो, इंसेप्शन, एक्स मैन सीरीज, हार्ड कैंडी शामिल हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    रांची में प्रोटेस्ट के बीच धनबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों ने लगाया ताला, 6-पॉइंट्स में रखी डिमांड |
    'चिंता की जरूरत नहीं, मैं साथ हूं...',ममता और उद्धव से बागी हुए सांसदों संग ब्रेकफास्ट मीटिंग में बोले PM |
    पराली, गोबर और कचरे से बनेगी बायोगैस... किसान-ग्रामीण कर सकेंगे कमाई, ₹23,731 करोड़ की योजना को मंजूरी |
    सड़क हादसा... फिर मौत... तीन महीने बाद कब्र से निकाला गया शव, क्या है 2 करोड़ के बीमा वाली कहानी? |
    Surya-Ketu Gochar: सालों बाद पास आएंगे सूर्य-केतु, 4 राशियों को होगा धनलाभ |
    Aata Aloo Crispy Balls Recipe: झमाझम बारिश में 1 कप आटे से बनाएं रेस्टोरेंट जैसे आलू क्रिस्पी बॉल्स, चाय का मजा हो जाएगा दोगुना |
    Train Rules: ट्रेन में चादर, कंबल नहीं मिला... तो रेलवे करेगा पैसा वापस, जानिए नियम |
    वाराणसी की साड़ी से कन्नौज के इत्र तक, देश में सबसे ज्यादा GI टैग अब UP के नाम |
    6 एयरबैग की सेफ्टी, 3.69 लाख कीमत, 112% बढ़ी इस Maruti की सेल |
    डानुबे का पानी घटा, परमाणु बिजली पर लगा ब्रेक... हंगरी में मचा एनर्जी क्राइसिस
    Advertisement