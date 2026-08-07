Snakes Safety Tips: बारिश में सांपों को घर में न्योता देती हैं ये 5 गंध! तुरंत कर दें बाहर, एक्सपर्ट्स ने दी सलाह

मानसून का सीजन आते ही घर-गार्डन के आसपास सांपों का खतरा बढ़ जाता है. अक्सर लोग सोचते हैं कि ये अचानक कहीं से आ गए, लेकिन सच तो यह है कि हमारे घर के आसपास कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जिनकी खुशबू या महक इन्हें चुंबक की तरह खींच लाती है. सांपों की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है जिसे कीमोरिसेप्शन कहा जाता है. वे अपनी जीभ के जरिए हवा में मौजूद पार्टिकल्स को पकड़कर अपने शिकार या पनाहगाह तक पहुंच जाते हैं. आइए जानते हैं वो कौन सी चीजें हैं जो अनजाने में आपके घर को सांपों के लिए न्योता बन सकती हैं.
चूहों और कीड़ों की महक
बेस्ट लाइफ की रिपोर्ट के अनुसार, सांप अक्सर अपने शिकार का पीछा करते हुए घर तक आते हैं. चूहे, छछूंदर और बड़े कीड़े सांपों का मुख्य भोजन होते हैं. अगर आपके घर के आसपास या कचरे के डिब्बे के पास चूहे हैं तो उनकी मौजूदगी सांपों को आकर्षित करती है. चूहों का मल और मूत्र भी सांपों को यह संकेत देता है कि यहां भोजन आसानी से मिल सकता है.
पक्षियों के घोंसले और बीट
पक्षियों की बीट और घोंसलों की गंध सांपों को एक परफेक्ट हंटिंग ग्राउंड का संकेत देती है. यदि आपके गार्डन में चिड़ियों के घोंसले हैं या वहां अक्सर पक्षी आकर गंदगी फैलाते हैं तो यह भी सांपों को बुलाने का एक बड़ा कारण हो सकता है. कई प्रजातियां, विशेषकर रैट स्नेक, पक्षियों के अंडे और उनके बच्चों के शिकार के शौकीन होते हैं.
पालतू जानवरों का खाना
घर के बाहर आंगन में अगर आप अपने पेट्स (कुत्ते-बिल्ली) के लिए खाना खुला छोड़ देते हैं तो यह खतरनाक हो सकता है. पालतू जानवरों के खाने की महक न केवल दूसरे जानवरों को बुलाती है, बल्कि यह उन छोटे जीव-जंतुओं को भी आकर्षित करती है जो बाद में सांपों को अट्रैक्ट करते हैं.
गीली मिट्टी और नमी वाली जगहें
मानसून में बारिश के बाद मिट्टी की सोंधी खुशबू हमें अच्छी लगती है लेकिन सांपों के लिए यह एक संकेत है कि आसपास की जमीन में नमी है और वहां मेंढक या अन्य छोटे जीव सक्रिय हो गए हैं. 'हॉउस्ली' की रिपोर्ट बताती है कि नमी वाली जगहें और गीली मिट्टी सांपों के लिए पनाह लेने और शिकार खोजने की सबसे पसंदीदा जगह होती हैं.
कचरा और गंदगी के ढेर
नेशनल पेस्टिसाइड इंफॉर्मेशन सेंटर (NPIC) के अनुसार, घर के बाहर जमा किया गया कबाड़, लकड़ी के ढेर या पुरानी धातु का स्क्रैप सांपों के छिपने के लिए सबसे सुरक्षित जगहें मानी जाती हैं. ऐसी जगहों पर जमा कचरे और खाने की बची-खुची चीजों से आने वाली दुर्गंध सांपों को न केवल भोजन का लालच देती है, बल्कि उन्हें एक सुरक्षित अंधेरी जगह भी प्रदान करती है.