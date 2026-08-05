बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह का निधन, बलिया की रसड़ा सीट से थे MLA, लंबे समय से कैंसर से थे पीड़ित

उत्तर प्रदेश की राजनीति और बहुजन समाज पार्टी (BSP) के लिए बेहद दुखद खबर सामने आई है. बलिया जिले की रसड़ा विधानसभा सीट से विधायक और बीएसपी के सीनियर नेता उमाशंकर सिंह का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है.
साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जब बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था, तब उमाशंकर सिंह ही अकेले ऐसे प्रत्याशी थे जिन्होंने बीएसपी के चुनाव चिह्न पर बलिया की रसड़ा सीट से जीत दर्ज की थी. वह लगातार रसड़ा विधानसभा से जीतकर विधानसभा पहुंचते रहे और क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ और जनसेवा के लिए जाने जाते थे.
राजनीति के साथ-साथ उमाशंकर सिंह एक बेहद सफल कारोबारी भी थे. उनकी निर्माण कंपनी 'छात्र शक्ति' (Chhatra Shakti Construction) उत्तर प्रदेश की बड़ी और प्रमुख कंस्ट्रक्शन कंपनियों में से एक मानी जाती है. बुनियादी ढांचे और सड़कों के निर्माण के क्षेत्र में उनकी कंपनी का बड़ा नाम है.
मायावती ने जताया गहरा दुख
बसपा सुप्रीमो और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अपनी पार्टी के विधायक के निधन पर गहरा दुख जताया. उन्होंने 'X' पर लिखा, ''बहुजन समाज पार्टी के कर्मठ, ईमानदार व पूरी तरह से वफादार बलिया की रसड़ा सीट से लोकप्रिय विधायक उमाशंकर सिंह की आज शाम लंबी बीमारी की वजह से इलाज के दौरान देहांत हो जाने की खबर अति-दुखद. उनके परिवार तथा उनके सभी चाहने वालों के प्रति मेरी गहरी शोक संवेदना. पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा की जितनी भी तारीफ की जाये वह कम है. उनका पूरा परिवार बीएसपी परिवार की तरह है तथा उनके परिवार के सभी लोग मुझे बड़ी बहन की तरह ही पूरा आदर-सम्मान देते हैं.
उनके पुत्र से लगातार संपर्क बने रहने के दौरान ही आज शाम उनके देहांत की खबर उनके पुत्र से ही मिली. इस दुख की घड़ी में मैं व पूरी पार्टी उनके व उनके परिवार के साथ है तथा उन्हें किसी भी प्रकार से हिम्मत नहीं हारना है बल्कि इस परिस्थिति का सामना करते हुये आगे बढ़ना है. कुदरत उन सभी लोगों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे.''
बहुजन समाज पार्टी (बी.एस.पी.) के कर्मठ, ईमानदार व पूरी तरह से वफादार बलिया की रसड़ा सीट से लोकप्रिय विधायक श्री उमाशंकर सिंह की आज शाम लम्बी बीमारी की वजह से इलाज के दौरान देहान्त हो जाने की ख़बर अति-दुखद। उनके परिवार तथा उनके सभी चाहने वालों के प्रति मेरी गहरी शोक संवेदना।…— Mayawati (@Mayawati) August 5, 2026
अखिलेश यादव का पोस्ट
बसपा विधायक के निधन पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने दुख जताया है. यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री यादव ने लिखा, ''बलिया की रसड़ा विधानसभा से बसपा के विधायक उमाशंकर सिंह जी का निधन, अत्यंत दुखद ! ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे. शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं. भावभीनी श्रद्धांजलि!''
बलिया की रसड़ा विधानसभा से बसपा के विधायक श्री उमाशंकर सिंह जी का निधन, अत्यंत दुखद !— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) August 5, 2026
ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।
शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं।
भावभीनी श्रद्धांजलि ! pic.twitter.com/1I3MwNbOnz
शोक की लहर
उमाशंकर सिंह के निधन की खबर से उनके गृह जनपद बलिया और रसड़ा क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है. उनके समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शोक व्यक्त कर रहे हैं. तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है और इसे पूर्वांचल की राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति बताया है.