scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

राजस्थान: 11 साल बाद डांगावास हत्याकांड में बड़ा फैसला, SC-ST कोर्ट ने सभी 40 आरोपियों को किया बाइज्जत बरी

नागौर जिले के साल 2015 के चर्चित डांगावास हत्याकांड में मेड़ता की एससी-एसटी विशिष्ट अदालत ने 11 साल बाद बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी 40 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया. जमीन विवाद से जुड़े इस मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी. अदालत के फैसले के बाद गांव में खुशी का माहौल देखने को मिला.

Advertisement
X
सीबीआई ने 40 लोगों के खिलाफ दाखिल की थी चार्जशीट. (Photo: ITG)
सीबीआई ने 40 लोगों के खिलाफ दाखिल की थी चार्जशीट. (Photo: ITG)

राजस्थान के नागौर जिले के वर्ष 2015 के बहुचर्चित डांगावास हत्याकांड मामले में करीब 11 साल बाद बड़ा फैसला सामने आया है. बुधवार को मेड़ता के एससी-एसटी विशिष्ट न्यायालय ने सभी 40 आरोपियों को आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया. लंबे समय तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद आए इस फैसले की पूरे नागौर जिले और आसपास के इलाकों में चर्चा रही. अदालत के फैसले के बाद गांव में खुशी का माहौल देखने को मिला. यह मामला मई 2015 में नागौर जिले के डांगावास गांव में हुए हिंसक घटनाक्रम से जुड़ा था. खेत के मालिकाना हक को लेकर वर्षों से विवाद चल रहा था. इसी विवाद के दौरान हिंसा हुई, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई थी. मृतकों में पांच लोग और एक ग्रामीण रामपाल पूरी शामिल थे. घटना के बाद यह मामला पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बन गया था.

घटना की जांच के बाद सीबीआई ने इस मामले में 40 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. इसके बाद मामले की सुनवाई मेड़ता के एससी-एसटी विशिष्ट न्यायालय में चल रही थी. करीब 11 वर्षों तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी करने का फैसला सुनाया. फैसला आने के बाद बचाव पक्ष के अधिवक्ता कमल आचार्य, महिपाल लटियाल, महेंद्र चौधरी और बाबूलाल गोरा ने मीडिया को फैसले की जानकारी दी. अधिवक्ताओं ने अदालत के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर फैसला सुनाया है.

जमीन विवाद से जुड़ा था पूरा मामला

सम्बंधित ख़बरें

Bhavika Kanwar 10 Year Old Girl
बेटा नहीं था तो 10 साल की बेटी को पहनाई गई पगड़ी, बदली परंपरा
Ram Mandir, Badrinath and Nagaur butati dham donation theft case.
अयोध्या, बद्रीनाथ, नागौर... मंदिरों में चढ़ावा चोरी, कौन आरोपों के घेरे में
: Jewelry theft
1000 CCTV कैमरे भी नहीं रोक पाए, ऐसे खुला 53 लाख की चोरी का खेल
राजस्थान
पानी से भरी मार्बल खदान बनी मौत का कुआं, 72 घंटे फंसा रहा मजदूर का शव
Accindent in nagaur.
नागौर में रोडवेज बस और कार की जोरदार भिड़ंत, हादसे में 4 की मौत

एडवोकेट कमल आचार्य ने बताया कि यह वर्ष 2015 का मामला था. भूमि विवाद को लेकर डांगावास गांव में छह लोगों की हत्या हुई थी. इस मामले में सीबीआई ने 40 लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी. अदालत ने अब सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया है. उन्होंने बताया कि बचाव पक्ष की ओर से करीब आठ गवाह पेश किए गए, जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से 82 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए. अभियोजन ने अपने दस्तावेज भी अदालत में प्रस्तुत किए. बचाव पक्ष की ओर से करीब 35 से 36 दस्तावेज रिकॉर्ड पर पेश किए गए थे. अदालत ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अपना फैसला सुनाया.

Advertisement

अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर सुनाया फैसला

अदालत का फैसला आने के बाद डांगावास गांव में खुशी का माहौल देखने को मिला. ग्रामीणों ने एक-दूसरे का मुंह मीठा कराया और फैसले पर प्रसन्नता जताई. लंबे समय से इस मामले के निर्णय का इंतजार कर रहे लोगों में फैसले को लेकर उत्साह देखा गया. पूरे क्षेत्र में दिनभर इसी फैसले की चर्चा होती रही. करीब 11 साल तक चली इस न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत का फैसला सामने आया है. यह मामला लंबे समय तक राजस्थान के चर्चित मामलों में शामिल रहा. अदालत के निर्णय के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    सांपों को ये चीजें खाना है बहुत पसंद! आपके घर में 1 भी है मौजूद तो बढ़ सकता है घर में घुसने का खतरा; रहें सावधान |
    गाजियाबाद-मेरठ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, हरिद्वार जा रहे 3 श्रद्धालुओं की मौके पर मौत |
    बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह का निधन, बलिया की रसड़ा सीट से थे MLA, लंबे समय से कैंसर से थे पीड़ित |
    'मेरी ही कार में बैठकर नेता और विधायकों को दे रही थी गाली...', जब CM मोहन यादव ने स्कूल की बेटियों को सुनाया मजेदार किस्सा |
    CJP प्रवक्ता सौरभ दास के घर में घुसे यूट्यूबर्स, भड़का विपक्ष, राहुल बोले-छात्रों के घर भेजे जा रहे गुंडे |
    ड्रामेबाजी पड़ी 'TV की बहू' शिवांगी जोशी पर भारी! नहीं काम आया रोना-धोना, हर्षद को धोखा देने की मिली सजा? |
    पहले कांग्रेस-बसपा-सपा और फिर बीजेपी को दिलाई सत्ता, यूपी में ब्राह्मण वोटों का गणित |
    नकली पनीर और बटर पर बड़ा एक्शन, महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ के बाद अब गुजरात में भी 'एनालॉग पनीर' पर लगा बैन |
    Surya Grahan 2026: 12 अगस्त को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण, जानें तुला राशि पर कितना असर |
    मजदूर की हत्या के बाद भड़की हिंसा, आरोपी के घर में आगजनी, पुलिस पर भी पथराव
    Advertisement