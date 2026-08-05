scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सांपों को ये चीजें खाना है बहुत पसंद! आपके घर में 1 भी है मौजूद तो बढ़ सकता है घुसने का खतरा; रहें सावधान

Foods That Attract Snakes: बारिश के मौसम में सांप अक्सर खाने और छिपने की जगह तलाशते हुए घरों तक पहुंच जाते हैं. आज हम आपको ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे, जो सांपों को खाना बहुत पसंद होता है. अगर आपके घर में उनमें से एक भी मौजूद है, तो ये सांपों को बुलावा हो सकता है.

Advertisement
X
सांपों घर में मौजूद चूहों से लेकर छिपकली तक से आकर्षित होते हैं. (Photo: ITG)
सांपों घर में मौजूद चूहों से लेकर छिपकली तक से आकर्षित होते हैं. (Photo: ITG)

Foods That Attract Snakes: बारिश का मौसम आते ही सांपों के घरों के आसपास दिखाई देने की घटनाएं बढ़ जाती हैं. अक्सर लोग सोचते हैं कि सांप अचानक बिना किसी वजह के घर में घुस आते हैं, लेकिन हकीकत में इसके पीछे एक बड़ा कारण होता है. दरअसल, सांप हमेशा खाने और सुरक्षित छिपने की जगह की तलाश में रहते हैं. कई बार घर के आसपास मौजूद कुछ चीजें उनके आने का कारण बनती हैं. इन चीजों में उनका पसंदीदा खाना भी शामिल होता है. जी हां, अगर आपके घर के आसपास या फिर घर के अंदर ऐसी चीजें मौजूद हैं, जिनका शिकार करना या जिन्हें खाना सांप पसंद करते हैं तो वो घुस सकते हैं.

इसलिए जरूरी है कि आप जानें कि आखिर कौन-सी चीजें सांपों को आपके घर की तरफ खींच सकती हैं. अगर समय रहते इन चीजों पर ध्यान दिया जाए, तो घर में सांप के घुसने का खतरा काफी हद तक कम किया जा सकता है. चलिए जानते हैं सांपों को खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद हैं.

1. चूहे और छोटे जीव: सांपों को चूहों का शिकार करना सबसे ज्यादा पसंद होता है. अगर आपके घर में चूहों बहुत ज्यादा हैं या रसोई, स्टोर रूम, गैराज या गार्डन में चूहों का आना-जाना लगा रहता है, तो सांप भी वहां आ सकते हैं. चूहे अक्सर खाने के टुकड़ों, अनाज या कूड़े की वजह से घरों में आते हैं. इसलिए घर में साफ-सफाई रखें और खाने की चीजों को खुले में न छोड़ें.

2. मेंढक: लिस्ट में अगला नाम मेंढक का है. बरसात के मौसम में मेंढकों की संख्या बढ़ जाती है. तालाब, गड्ढों, गीली मिट्टी या ज्यादा पानी जमा होने वाली जगहों पर मेंढक आसानी से मिल जाते हैं. सांप मेंढकों को भी अपना शिकार बनाते हैं, इसलिए अगर घर के आसपास मेंढक घूमते हैं, तो वहां सांप आने की संभावना बढ़ सकती है.

सम्बंधित ख़बरें

how to clean eye glasses
चश्मे पर आ जाते हैं स्क्रैच? लेंस साफ करने के लिए अपनाएं ये तरीके
How to Grab Free Air Tickets
IndiGo दे रही 20,000 मुफ्त टिकट! ऐसे उठा सकते हैं ऑफर का फायदा
Chawal-Aloo Fara
रोटी-सब्जी छोड़िए! लंच में मसाला आलू भरकर बनाएं टेस्टी चावल के फरे
How to keep dhaniya fresh
न गलेगा, न पड़ेगा पीला! फ्रिज में कई हफ्तों तक हरा धनिया रहेगा फ्रेश
How to make mini ghewar
बाजार से क्यों लेना, 4 चम्मच देसी से बनाएं रबड़ी वाले मिनी घेवर
Advertisement

3. छिपकली और छोटे कीड़े भी बन सकते हैं वजह: कुछ सांप छिपकली, छोटे पक्षी और कीड़ों को भी खाते हैं. अगर घर में कीड़ों की समस्या ज्यादा है, तो उससे छिपकली और दूसरे छोटे जीव अट्रैक्ट हो सकते हैं, जो सांपों के लिए खाना बन सकते हैं.

4. पालतू जानवरों का खाना भी खींच सकता है: कई लोग घर के बाहर कुत्ते या बिल्लियों के लिए खाना रखते हैं. बचा हुआ खाना चूहों और दूसरे छोटे जीवों को अट्रैक्ट कर सकता है, जिससे सांप भी उस जगह तक पहुंच सकते हैं. इसलिए पालतू जानवरों के खाने के बर्तन को साफ रखें और रात में बाहर खाना न छोड़ें.

5. पक्षियों के दाने और अनाज रखें संभालकर: अगर घर के आंगन या बालकनी में पक्षियों के लिए दाना रखा जाता है, तो ध्यान रखें कि गिरे हुए दाने चूहों के आने की वजह बन सकते हैं. यही चूहे आगे चलकर सांपों को बुलाने का कारण बन सकते हैं.

घर को सांपों से सुरक्षित रखने के लिए करें ये काम

  • घर के आसपास झाड़ियां और लंबी घास न बढ़ने दें.
  • लकड़ी, ईंट, पुराने सामान या कबाड़ को लंबे समय तक जमा न रखें.
  • कूड़ेदान को हमेशा ढककर रखें.
  • घर की दीवारों और दरवाजों के पास मौजूद दरारों को बंद करें.
  • रात में बाहर निकलते समय टॉर्च का इस्तेमाल करें.
  • गार्डन और स्टोर एरिया की नियमित सफाई करें.
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    राजस्थान: 11 साल बाद डांगावास हत्याकांड में बड़ा फैसला, SC-ST कोर्ट ने सभी 40 आरोपियों को किया बाइज्जत बरी |
    EXCLUSIVE: CJP का नया मिशन, हर राज्य में संगठन खड़ा करने की तैयारी, आंदोलन पर फोकस |
    सांपों को ये चीजें खाना है बहुत पसंद! आपके घर में 1 भी है मौजूद तो बढ़ सकता है घर में घुसने का खतरा; रहें सावधान |
    गाजियाबाद-मेरठ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, हरिद्वार जा रहे 3 श्रद्धालुओं की मौके पर मौत |
    बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह का निधन, बलिया की रसड़ा सीट से थे MLA, लंबे समय से कैंसर से थे पीड़ित |
    'मेरी ही कार में बैठकर नेता और विधायकों को दे रही थी गाली...', जब CM मोहन यादव ने स्कूल की बेटियों को सुनाया मजेदार किस्सा |
    CJP प्रवक्ता सौरभ दास के घर में घुसे यूट्यूबर्स, भड़का विपक्ष, राहुल बोले-छात्रों के घर भेजे जा रहे गुंडे |
    ड्रामेबाजी पड़ी 'TV की बहू' शिवांगी जोशी पर भारी! नहीं काम आया रोना-धोना, हर्षद को धोखा देने की मिली सजा? |
    पहले कांग्रेस-बसपा-सपा और फिर बीजेपी को दिलाई सत्ता, यूपी में ब्राह्मण वोटों का गणित |
    नकली पनीर और बटर पर बड़ा एक्शन, महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ के बाद अब गुजरात में भी 'एनालॉग पनीर' पर लगा बैन
    Advertisement