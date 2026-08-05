सांपों को ये चीजें खाना है बहुत पसंद! आपके घर में 1 भी है मौजूद तो बढ़ सकता है घुसने का खतरा; रहें सावधान

Foods That Attract Snakes: बारिश का मौसम आते ही सांपों के घरों के आसपास दिखाई देने की घटनाएं बढ़ जाती हैं. अक्सर लोग सोचते हैं कि सांप अचानक बिना किसी वजह के घर में घुस आते हैं, लेकिन हकीकत में इसके पीछे एक बड़ा कारण होता है. दरअसल, सांप हमेशा खाने और सुरक्षित छिपने की जगह की तलाश में रहते हैं. कई बार घर के आसपास मौजूद कुछ चीजें उनके आने का कारण बनती हैं. इन चीजों में उनका पसंदीदा खाना भी शामिल होता है. जी हां, अगर आपके घर के आसपास या फिर घर के अंदर ऐसी चीजें मौजूद हैं, जिनका शिकार करना या जिन्हें खाना सांप पसंद करते हैं तो वो घुस सकते हैं.



इसलिए जरूरी है कि आप जानें कि आखिर कौन-सी चीजें सांपों को आपके घर की तरफ खींच सकती हैं. अगर समय रहते इन चीजों पर ध्यान दिया जाए, तो घर में सांप के घुसने का खतरा काफी हद तक कम किया जा सकता है. चलिए जानते हैं सांपों को खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद हैं.

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1. चूहे और छोटे जीव: सांपों को चूहों का शिकार करना सबसे ज्यादा पसंद होता है. अगर आपके घर में चूहों बहुत ज्यादा हैं या रसोई, स्टोर रूम, गैराज या गार्डन में चूहों का आना-जाना लगा रहता है, तो सांप भी वहां आ सकते हैं. चूहे अक्सर खाने के टुकड़ों, अनाज या कूड़े की वजह से घरों में आते हैं. इसलिए घर में साफ-सफाई रखें और खाने की चीजों को खुले में न छोड़ें.

2. मेंढक: लिस्ट में अगला नाम मेंढक का है. बरसात के मौसम में मेंढकों की संख्या बढ़ जाती है. तालाब, गड्ढों, गीली मिट्टी या ज्यादा पानी जमा होने वाली जगहों पर मेंढक आसानी से मिल जाते हैं. सांप मेंढकों को भी अपना शिकार बनाते हैं, इसलिए अगर घर के आसपास मेंढक घूमते हैं, तो वहां सांप आने की संभावना बढ़ सकती है.

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3. छिपकली और छोटे कीड़े भी बन सकते हैं वजह: कुछ सांप छिपकली, छोटे पक्षी और कीड़ों को भी खाते हैं. अगर घर में कीड़ों की समस्या ज्यादा है, तो उससे छिपकली और दूसरे छोटे जीव अट्रैक्ट हो सकते हैं, जो सांपों के लिए खाना बन सकते हैं.

4. पालतू जानवरों का खाना भी खींच सकता है: कई लोग घर के बाहर कुत्ते या बिल्लियों के लिए खाना रखते हैं. बचा हुआ खाना चूहों और दूसरे छोटे जीवों को अट्रैक्ट कर सकता है, जिससे सांप भी उस जगह तक पहुंच सकते हैं. इसलिए पालतू जानवरों के खाने के बर्तन को साफ रखें और रात में बाहर खाना न छोड़ें.

5. पक्षियों के दाने और अनाज रखें संभालकर: अगर घर के आंगन या बालकनी में पक्षियों के लिए दाना रखा जाता है, तो ध्यान रखें कि गिरे हुए दाने चूहों के आने की वजह बन सकते हैं. यही चूहे आगे चलकर सांपों को बुलाने का कारण बन सकते हैं.

घर को सांपों से सुरक्षित रखने के लिए करें ये काम

घर के आसपास झाड़ियां और लंबी घास न बढ़ने दें.

लकड़ी, ईंट, पुराने सामान या कबाड़ को लंबे समय तक जमा न रखें.

कूड़ेदान को हमेशा ढककर रखें.

घर की दीवारों और दरवाजों के पास मौजूद दरारों को बंद करें.

रात में बाहर निकलते समय टॉर्च का इस्तेमाल करें.

गार्डन और स्टोर एरिया की नियमित सफाई करें.

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