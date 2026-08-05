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गाजियाबाद-मेरठ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, हरिद्वार जा रहे 3 श्रद्धालुओं की मौके पर मौत

गाजियाबाद-मेरठ एक्सप्रेसवे पर बुधवार तड़के हुए भीषण सड़क हादसे में हरिद्वार जा रहे तीन श्रद्धालुओं की मौत हो गई. तीनों एक ही बाइक पर सवार थे और अज्ञात वाहन से टकराने की आशंका जताई जा रही है. पुलिस को बाइक के बैग से आधी भरी शराब की बोतल भी मिली है. हादसे के कारणों की जांच जारी है.

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बाइक के बैग से मिली शराब की बोतल.(Photo: Screengrab)
बाइक के बैग से मिली शराब की बोतल.(Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में गाजियाबाद-मेरठ एक्सप्रेसवे पर बुधवार तड़के हुए भीषण सड़क हादसे में हरिद्वार जा रहे तीन श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा भोजपुर थाना क्षेत्र के कलछीना गांव के पास सुबह करीब साढ़े चार बजे हुआ. तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर हरिद्वार के लिए निकले थे.

पुलिस की शुरुआती जांच में आशंका जताई गई है कि उनकी बाइक आगे चल रहे किसी अज्ञात वाहन से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

यह भी पढ़ें: गाजियाबाद: जयपुरिया मॉल में युवती पर चाकू लेकर टूटा युवक, मारपीट का वीडियो वायरल

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सूचना मिलते ही भोजपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने परिजनों को घटना की जानकारी दे दी है. बताया गया कि परिवार के लोगों को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि तीनों हरिद्वार के लिए निकले थे.

अलीगढ़ के रहने वाले थे तीनों मृतक

मृतकों की पहचान 45 वर्षीय ज्ञानप्रकाश, 35 वर्षीय राजकुमार और 22 वर्षीय प्रदीप के रूप में हुई है. तीनों मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले थे, लेकिन वर्तमान में हरियाणा के झज्जर में रह रहे थे. पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

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जांच के दौरान पुलिस को बाइक के साथ रखे बैग से आधी भरी शराब की एक बोतल भी मिली है. हालांकि, अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इससे हादसे के कारणों को लेकर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता. दुर्घटना की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विस्तृत जांच के बाद ही सामने आएगी.

पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि हादसे में किसी अन्य वाहन की क्या भूमिका रही. एक्सप्रेसवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है, ताकि दुर्घटना की पूरी तस्वीर सामने आ सके.

पुलिस हर पहलू से कर रही जांच

सहायक पुलिस आयुक्त (मोदीनगर) भास्कर वर्मा ने बताया कि प्राथमिक जांच में बाइक के आगे चल रहे किसी वाहन से टकराने की संभावना सामने आई है. फिलहाल सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई जारी है.

पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर हादसे की वास्तविक परिस्थितियों का पता लगाया जाएगा. यदि किसी अन्य वाहन की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

इस हादसे से तीनों मृतकों के परिवारों में मातम पसरा हुआ है. हरिद्वार की यात्रा पर निकले तीन युवकों की एक साथ मौत से इलाके में भी शोक का माहौल है. पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है.

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