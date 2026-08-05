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ड्रामेबाजी पड़ी 'TV की बहू' शिवांगी जोशी पर भारी! नहीं काम आया रोना-धोना, हर्षद को धोखा देने की मिली सजा?

Lock Upp Season 2 के ग्रैंड फिनाले में शिवांगी जोशी 7 वोट से हार गईं. श्रेया कालरा ने ट्रॉफी और 1 करोड़ की प्राइज मनी जीती. जानिए आखिर शिवांगी से कहां हुई चूक और क्यों नहीं जीत सकीं जनता का दिल.

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शिवांगी जोशी से कहां हुई चूक? (Photo: ITGD)
शिवांगी जोशी से कहां हुई चूक? (Photo: ITGD)

'लॉक अप सीजन 2' जीतने की सबसे मजबूत दावेदार मानी जा रही शिवांगी जोशी का सपना ग्रैंड फिनाले में टूट गया. टीवी की फेवरेट बहू की इमेज लेकर शो में एंट्री करने वाली शिवांगी आखिरकार श्रेया कालरा से 7 वोटों के अंतर से हार गईं. वहीं श्रेया ने ट्रॉफी के साथ 1 करोड़ की प्राइज मनी भी अपने नाम कर ली.

स्वीट से डेंजर बनीं शिवांगी!

शो की शुरुआत में शिवांगी ने खुद को 'बटरफ्लाई' बताते हुए एक शांत और सॉफ्ट इमेज बनाने की कोशिश की. छोटी-छोटी बातों पर उनका भावुक होना और रो पड़ना भी कई बार देखने को मिला. लेकिन जैसे-जैसे गेम आगे बढ़ा, उनका एक अलग रूप सामने आया. शिल्पा शिंदे और श्रेया कालरा के साथ उनकी तीखी बहसें हुईं और यहीं से उनका गेम बदलता नजर आया.

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इसी बीच हर्षद चोपड़ा के साथ उनकी दोस्ती और रिश्ते को लेकर भी खूब चर्चा हुई. दोनों के बीच बढ़ती नजदीकियों ने दर्शकों का ध्यान खींचा, लेकिन बाद में रिश्ते को लेकर उठे सवाल और उन पर लगे धोखा देने के आरोप ने उनकी छवि को भी प्रभावित किया. 

हर्षद की दोस्ती का किया इस्तेमाल?

हर्षद ने खुद को एलिमिनेट कर दिया ताकि शिवांगी फाइनलिस्ट बन सकें. लेकिन इसके उलट शिवांगी ने एक बार भी अपने खास दोस्त को रोका नहीं. बल्कि ये हवाला दिया कि- गिल्ट में रहते इसलिए बाहर चले गए. शो के फैंस को शिवांगी का ये बेरुखा और मौका-परस्ती वाला एटीट्यूड पसंद नहीं आया. यूजर्स ने अक्सर एक्ट्रेस पर आरोप लगाया कि जहां हर्षद ने अपने दिल से दोस्ती निभाई और उनके साथ खड़े रहे. वहीं शिवांगी ने हर्षद का अपने गेम के लिए सिर्फ इस्तेमाल किया.

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माना जा सकता है कि यही वजह रही कि फिनाले तक पहुंचने के बावजूद वह जनता का पूरा भरोसा नहीं जीत सकीं. शिवांगी की इमेज जनता के बीच दोहरी और अपॉर्चुनिस्ट के तौर पर उभरी.

जनता के नजरों में उठ नहीं पाईं शिवांगी?

फाइनल वोटिंग में तस्वीर साफ नजर आई. जनता की ज्यूरी ने श्रेया कालरा को 18 वोट, जबकि शिवांगी को सिर्फ 5 वोट दिए. हालांकि एक्स-इनमेट्स और जेलर का समर्थन शिवांगी के पक्ष में ज्यादा रहा. उन्हें वहां 11 वोट मिले, जबकि श्रेया को 5 वोट ही हासिल हुए. आखिर में कुल वोटों की बात करें तो श्रेया कालरा को 23 वोट मिले, जबकि शिवांगी जोशी 16 वोट ही जुटा सकीं. यानी ट्रॉफी उनसे सिर्फ 7 वोट दूर रह गई.

शिवांगी को घर के अंदर साथियों का भरोसा तो मिला, लेकिन असली फैसला करने वाली जनता की ज्यूरी का दिल जीतने में वह पीछे रह गईं. सालों से टीवी की संस्कारी बहू के तौर पर दर्शकों का प्यार पाने वाली शिवांगी इस बार रियलिटी शो में वही जादू नहीं चला सकीं. 

वहीं दूसरी ओर श्रेया कालरा ने शुरुआत से आखिर तक अपने गेम से दर्शकों को प्रभावित किया. वो शुरू से बैडी की इमेज लेकर चलीं और उसे गर्व से एक्सेप्ट किया.

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