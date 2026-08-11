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गाजियाबाद में भरभराकर गिरी तीन मंजिला दुकान की छत, 3 लोग मलबे से निकाले गए

सोमवार शाम लोनी के गुलाब वाटिका मार्केट में एक तीन मंजिला हार्डवेयर शॉप की छत गिर गई. इस हादसे में तीन लोग मलबे में दबे हुए थे. तीनों को निकाल लिया गया है और उनका अस्पताल में इलाज जारी है.

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लोनी में गिरी तीन मंजिला दुकान की छत (Photo: ANI)
लोनी में गिरी तीन मंजिला दुकान की छत (Photo: ANI)

गाजियाबाद के लोनी के गुलाब वाटिका मार्केट में सोमवार शाम तीन मंजिला हार्डवेयर दुकान की छत अचानक गिर गई. हादसे के समय दुकान में 6 लोग मौजूद थे. इनमें से 3 लोग बाहर निकल गए, जबकि 3 लोग मलबे में फंसे हुए थे. तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

छत गिरने की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीमें मौके पर पहुंचीं. रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर दो लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया. उन्हें मामूली चोटें आई थीं और इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया. CFO राहुल कुमार ने बताया कि 10 अगस्त को ट्रोनिका सिटी थाने को पारस हार्डवेयर एंड सैनिटरी शॉप की छत गिरने की सूचना मिली.

सूचना मिलते ही लोनी बॉर्डर थाने में स्टैंडबाई ड्यूटी पर तैनात दमकल की गाड़ी को भेजा गया. ट्रोनिका सिटी थाने से दूसरी गाड़ी भी भेजी गई. यह तीन मंजिला इमारत थी, इसमें पहली और दूसरी मंजिल की छतें गिर गई थी. उस दौरान इमारत में 6 लोग मौजूद थे. 3 लोगों को निकाला गया था. 3 लोग मलबे में दबे हुए थे. दो लोगों को मामूली चोटें आई थी. वहीं, तीसरा शख्स अचेत अवस्था में  था. दोनों तरफ की दीवारें तोड़ी गई और JCB का इस्तेमाल कर मलबा और सामान हटाया गया. 

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यह भी पढ़ें: भिवंडी इमारत हादसा: गलत कैटेगरी और अवैध मरम्मत... 10 मौतों के बाद खुली लापरवाही की परतें

लगभग डेढ़ घंटे की मेहनत के बाद मलबे से उस शख्स को निकाला गया. उसे फौरन अस्पताल भेजा गया. व्यक्ति की पहचान 32 वर्षीय मुकेश यादव के रूप में हुई है. मुकेश यादव का दिल्ली के GTB अस्पताल में इलाज चल रहा है. 

NDRF की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर 'टाइप-2 लाइफ डिटेक्टर' और डॉग स्क्वाड की मदद से पूरे इलाके की तलाशी ली. सभी घायलों को अस्पताल भेज दिया गया है. उनका इलाज चल रहा है. फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है.

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