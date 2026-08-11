मौत सामने थी, बच्चों को सीने से लगाकर लेट गई मां, रोंगटे खड़े कर देगा Video

सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर किसी की भी सांसे थम जाएंगी. वीडियो में एक मां अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद उनकी ढाल बनकर रेलवे ट्रैक के बेहद करीब लेटी नजर आ रही है. इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रेन उनके बिल्कुल पास से गुजरती है. कुछ सेकेंड का यह पूरा घटनाक्रम इतना खतरनाक है कि वीडियो देखने वालों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं. वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि एक महिला अपने बच्चों के साथ रेलवे ट्रैक के पास फंसी हुई है. सामने से ट्रेन तेजी से गुजर रही है. खतरा भांपते ही महिला अपने बच्चों को अपने शरीर से ढक लेती है और उन्हें कसकर अपने पास पकड़ लेती है.
ट्रेन इतनी करीब से गुजरती है कि महिला और बच्चों के बीच से निकलने वाली जगह बेहद कम दिखाई देती है. मां खुद खतरा उठाते हुए बच्चों के ऊपर लेटी रहती है, ताकि ट्रेन की चपेट में आने से उन्हें बचाया जा सके. कुछ पल तक वहां ऐसा माहौल रहता है कि देखने वाले भी डर जाते हैं. ट्रेन गुजरने के बाद महिला और उसके बच्चों के सुरक्षित बच जाने से लोगों ने राहत की सांस ली.
कैमरे में कैद हुआ पूरा खौफनाक मंजर
इस घटना का वीडियो किसी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया. सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद यह तेजी से वायरल होने लगा. वीडियो को देखकर लोग मां के साहस और अपने बच्चों को बचाने की कोशिश की तारीफ कर रहे हैं. हालांकि, यह घटना रेलवे ट्रैक के आसपास सुरक्षा को लेकर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है. चलती ट्रेन के बेहद करीब जाना या रेलवे ट्रैक के पास खड़ा होना बेहद खतरनाक हो सकता है. ट्रेन की रफ्तार और उसके गुजरने के दौरान बनने वाला दबाव किसी भी व्यक्ति के लिए जानलेवा साबित हो सकता है.
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मां की हिम्मत देखकर लोग रह गए हैरान
वीडियो देखने वाले कई लोग महिला के हौसले की तारीफ कर रहे हैं. बच्चों के लिए मां का खुद को खतरे में डालना लोगों को भावुक भी कर रहा है. कुछ ही सेकेंड में महिला ने जिस तरह बच्चों को अपने शरीर से ढक लिया, उसने लोगों का ध्यान खींच लिया. सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए मां के साहस को सलाम कर रहे हैं. वहीं, यह घटना यह भी याद दिलाती है कि रेलवे ट्रैक और चलती ट्रेन के आसपास थोड़ी सी लापरवाही भी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है.
फिलहाल वायरल वीडियो में दिख रही घटना को लेकर सोशल मीडिया पर अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं. हालांकि, अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि यह वीडियो कहां का है और घटना कब की है. सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है, लेकिन इसकी लोकेशन और घटना की पूरी जानकारी की आधिकारिक पुष्टि अभी सामने नहीं आई है.