दिल्ली-NCR में छाए काले बादल... आज भी भारी बारिश का अलर्ट, देश के इन राज्यों में भी एक्टिव रहेगा मॉनसून

देश के अलग-अलग हिस्सों में मॉनसून पूरी तरह एक्टिव है. मौसम विभाग (IMD) ने मंगलवार को उत्तर, मध्य, पूर्व, पूर्वोत्तर, पश्चिम और दक्षिण भारत के कई राज्यों में मध्यम से भारी बारिश का अनुमान जताया है. इस दौरान कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश, गरज-चमक के साथ बौछारें और तेज हवाएं चल सकती हैं. आईएमडी के मुताबिक मॉनसून ट्रफ लाइन वर्तमान में अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर खिसक कर सक्रिय है, जिसके कारण देश के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है.

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ट्रफ लाइन के दक्षिण की ओर खिसकने से मॉनसूनी हवाओं को मजबूत मिलती है और देश के तटीय और मध्य क्षेत्रों में वर्षा बढ़ती है. वहीं, उत्तर मध्य प्रदेश और उससे सटे इलाकों में बना कम दबाव का क्षेत्र मध्य भारत के मौसम को प्रभावित कर रहा है. इसके अलावा उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन 12 अगस्त के आसपास कम दबाव के क्षेत्र में बदल सकता है. इसके चलते पूर्वी और मध्य भारत में अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है.

दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत में बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में 11 अगस्त को कई जगहों पर बारिश हो सकती है. कुछ इलाकों में भारी बारिश का भी अनुमान है. दिन के दौरान गरज के साथ अचानक तेज बौछारें पड़ने की संभावना है. दिल्ली-एनसीआर में अगले कुछ दिन भी बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश के कई दौर देखने को मिल सकते हैं. राजधानी दिल्ली में आने वाले दिनों में भी रुक-रुककर बारिश जारी रहने की संभावना है. हालांकि, बारिश के बावजूद तापमान और उमस ज्यादा रह सकती है.

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यूपी के इन इलाकों में भारी बारिश संभव

मौसम विभाग के लखनऊ केंद्र के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में 11 अगस्त को मॉनसून सक्रिय रहेगा. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की बहुत संभावना है. पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. हालांकि, प्रदेश में बारिश का असर एक जैसा नहीं रहेगा. मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड के जिलों को भारी बारिश के लिहाज से अधिक संवेदनशील बताया है. वहीं, अन्य हिस्सों में सामान्य से मध्यम बारिश हो सकती है.

उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बारिश

उत्तराखंड में 11 अगस्त को व्यापक बारिश के साथ कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है. देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और हरिद्वार समेत कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का खतरा है. राज्य में 16 अगस्त तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है. हिमाचल प्रदेश में 11 अगस्त को कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. राज्य में 15 अगस्त तक मौसम गीला रहने की संभावना है, जबकि 12 अगस्त के बाद भारी बारिश की गतिविधियां फिर बढ़ सकती हैं. जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और आसपास के इलाकों में भी मॉनसून गतिविधियां अगले कुछ दिनों तक बनी रह सकती हैं.

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राजस्थान में पूर्वी हिस्से पर ज्यादा असर

राजस्थान में पूर्वी हिस्सों को लेकर मौसम विभाग ने विशेष सतर्कता बरतने को कहा है. 11 अगस्त को पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी और अलग-अलग इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी है. राज्य के कुछ हिस्सों में 13 अगस्त तक बारिश जारी रह सकती है. वहीं, पश्चिमी राजस्थान में 14 अगस्त से मौसम में सुधार के संकेत हैं.

एमपी और छत्तीसगढ़ में भी तेज बारिश

उत्तर मध्य प्रदेश के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र मध्य भारत में बारिश का प्रमुख कारण बना हुआ है. पश्चिमी मध्य प्रदेश में 11 अगस्त को कई जगहों पर बारिश के साथ भारी बारिश हो सकती है. पूर्वी मध्य प्रदेश में भी व्यापक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. छत्तीसगढ़ में भारी बौछारों के साथ गरज-चमक और बिजली गिरने का खतरा है. 12 अगस्त के बाद राज्य में भारी बारिश की गतिविधियां और बढ़ सकती हैं. मध्य भारत के कई हिस्सों में मौसम विभाग ने भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश के दौर को लेकर अलर्ट जारी किया है.

ओडिशा और बंगाल में बारिश का दौर

पूर्वी भारत में ओडिशा, गंगीय पश्चिम बंगाल, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश का दौर बना रह सकता है. गंगीय पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भारी बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं. ओडिशा में 11 अगस्त को भारी बारिश की संभावना है, जबकि 12 अगस्त को कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. 12 से 15 अगस्त के बीच राज्य में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बौछारों का दौर भी देखने को मिल सकता है. बिहार और झारखंड में गरज-चमक और बिजली गिरने की आशंका है. झारखंड में 13 अगस्त से भारी बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं.

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पूर्वोत्तर में भी बढ़ेगी बारिश

पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है. इन राज्यों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है. नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश के साथ गरज-चमक वाली बौछारें पड़ सकती हैं. 12 अगस्त से पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में बारिश की गतिविधियां और व्यापक होने की संभावना है.

महाराष्ट्र-गुजरात में भी बारिश

पश्चिम भारत में कोंकण और गोवा में व्यापक बारिश जारी रहने का अनुमान है. गुजरात में 11 अगस्त को कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है. मध्य महाराष्ट्र में 12 अगस्त तक भारी बारिश का दौर रह सकता है, जबकि महाराष्ट्र के कई हिस्सों में अगले एक सप्ताह तक रुक-रुककर बारिश जारी रहने की संभावना है.

दक्षिण भारत में भी मॉनसून एक्टिव

दक्षिण भारत में तटीय कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में अगले कुछ दिनों तक कई जगहों पर बारिश हो सकती है. आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भी बारिश के साथ गरज-चमक वाली बौछारें पड़ने की संभावना है. दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ इलाकों में सतह के पास तेज हवाएं चलने को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है.

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