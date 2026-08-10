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Meta में काम करने वाली बेटी ने मां को कराया ऑफिस टूर, लोग बोले- हर बेटी का सपना

कैलिफोर्निया स्थित मेटा के हेडक्वॉर्टर में काम करने वाली भारतीय प्रोफेशनल शील संघवी अपनी मां को पहली बार ऑफिस लेकर गईं. मां-बेटी के इस भावुक पल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां लोग इसे हर बेटे-बेटी का सपना बता रहे हैं

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भारतीय बेटी ने मां को दिखाया Meta का कैलिफोर्निया हेडक्वार्टर (Photo:Insta/@sheel.sanghvi)
भारतीय बेटी ने मां को दिखाया Meta का कैलिफोर्निया हेडक्वार्टर (Photo:Insta/@sheel.sanghvi)


नौकरी में प्रमोशन, बड़ी सैलरी या नया प्रोजेक्ट... ये सब किसी भी प्रोफेशनल के लिए खास पल होते हैं. लेकिन कई लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशी तब होती है, जब वे अपनी इस सफलता को अपने माता-पिता के साथ साझा कर पाते हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है.

कैलिफोर्निया स्थित मेटा में काम करने वाली भारतीय प्रोफेशनल शील संघवी ने अपनी मां को पहली बार कंपनी के हेडक्वार्टर घुमाया. इस खास दिन का वीडियो उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसे देखने के बाद हजारों लोग भावुक हो गए.

वीडियो की शुरुआत में शील मुस्कुराते हुए कहती हैं कि आज मैं अपनी मां को मेटा का हेडक्वार्टर दिखाने ले जा रही हूं. इसके बाद कैमरा मां-बेटी के पूरे दिन की छोटी-छोटी झलकियां दिखाता है.

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सबसे पहले दोनों मेटा कैंपस में साथ बैठकर नाश्ता करती हैं. फिर कैंपस की अलग-अलग जगहों पर घूमती हैं, बातें करती हैं और यादगार पल कैमरे में कैद करती हैं. बाद में दोनों साथ लंच करती हैं और फिर शील अपनी मां को उस ऑफिस के अंदर भी लेकर जाती हैं, जहां वह रोज काम करती हैं.

देखें वीडियो

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वीडियो में कहीं भी बड़े-बड़े दावे या दिखावा नहीं है. इसमें बस एक बेटी की खुशी दिखाई देती है, जो अपनी मां को वह जगह दिखाना चाहती है, जहां तक पहुंचने के लिए उसने सालों मेहनत की.

वीडियो शेयर करते हुए शील ने सिर्फ एक लाइन लिखी, लेकिन वही सबसे ज्यादा लोगों के दिल को छू गई. उन्होंने लिखा कि मां को अपने ऊपर गर्व महसूस कराना ही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है.यही भावना लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आई. कई यूजर्स ने लिखा कि नौकरी में सबसे बड़ी सफलता वही होती है, जब माता-पिता अपनी आंखों से आपके सपनों को पूरा होते देखें.

"यह सिर्फ ऑफिस टूर नहीं, बल्कि हर बेटी का सपना है."

एक यूजर ने कमेंट किया कि यह सिर्फ ऑफिस टूर नहीं, बल्कि हर बेटी का सपना है. दूसरे ने लिखा कि इस वीडियो ने मुझे अपनी मां की याद दिला दी."वहीं कई लोगों ने कहा कि माता-पिता के चेहरे पर गर्व की मुस्कान किसी भी अवॉर्ड या प्रमोशन से बड़ी होती है.

आज सोशल मीडिया पर अक्सर लग्जरी लाइफस्टाइल और महंगी चीजों के वीडियो वायरल होते हैं. लेकिन यह वीडियो बिना किसी दिखावे के सिर्फ एक साधारण-से पल को दिखाता है. शायद यही वजह है कि लाखों लोग खुद को इस कहानी से जोड़ पा रहे हैं. आखिरकार, करियर में मिली सबसे बड़ी उपलब्धि वही होती है, जिसे देखकर मां-बाप की आंखों में खुशी और गर्व साफ नजर आए.

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