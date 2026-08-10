Good or Bad Habit: 4 काम रोज करते हैं तो कभी नहीं बन पाएंगे अमीर! तुरंत बदलें आदत

माता लक्ष्मी को धन, ऐश्वर्य और वैभव की देवी माना जाता है.हर व्यक्ति की चाहत होती है कि उसके घर-परिवार में हमेशा सुख-समृद्धि का वास रहे और कभी भी पैसों की तंगी का सामना न करना पड़े.इसके लिए लोग दिन-रात मेहनत भी करते हैं.हालांकि, कई बार लाख कोशिशों और कड़ी मेहनत के बावजूद घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है.ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार, इसके पीछे हमारी कुछ रोजमर्रा की ऐसी आदतें और अनजाने में की जाने वाली गलतियां होती हैं, जो मां लक्ष्मी को नाराज कर देती हैं.

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यदि आपके घर में भी लगातार धन हानि हो रही है या बरकत रुक गई है, तो आपको अपनी इन आदतों में तुरंत सुधार करने की जरूरत है.आइए जानते हैं उन गलतियों और बुरी आदतों के बारे में जो मां लक्ष्मी के रुठने का कारण बनती हैं:

1. घर में रोज-रोज कलह और क्लेश होना

वास्तु शास्त्र के अनुसार, जिस घर में हमेशा लड़ाई-झगड़ा, कलह और नकारात्मक माहौल रहता है, वहां कभी भी मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है.जिस घर के लोग आपस में अपशब्द बोलते हैं या बात-बात पर गुस्सा करते हैं, वहां से देवी लक्ष्मी तुरंत विदा हो जाती हैं.इसलिए घर का माहौल हमेशा शांत और खुशनुमा बनाए रखना चाहिए.

2. साफ-सफाई और स्वच्छता का अभाव

मां लक्ष्मी का वास उसी घर में होता है जहां साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है.जिन घरों में गंदगी फैली रहती है, कोनों में मकड़ी के जाले लगे रहते हैं या कूड़ा-कचरा इकट्ठा रहता है, वहां दरिद्रता वास करती है.इसके अलावा, सूर्यास्त के समय घर में झाड़ू लगाना या मुख्य द्वार पर गंदगी रखना भी अशुभ माना जाता है.

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3. गलत दिनचर्या और आलस

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों की जीवनचर्या काफी बदल गई है, लेकिन कुछ आदतें सीधे तौर पर आपके भाग्य को प्रभावित करती हैं.जो लोग सूर्योदय के बाद तक बिस्तर पर सोते रहते हैं, सूर्यास्त के समय भी सोते हैं, उनसे मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं.ब्रह्म मुहूर्त में उठना और दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ करना बेहद शुभ माना जाता है.

4. अन्न और जल का अपमान

भोजन को अन्नपूर्णा मां का रूप माना जाता है.जो व्यक्ति थाली में खाना छोड़ता है, अन्न का अपमान करता है या जरूरत से ज्यादा भोजन बर्बाद करता है, उसके घर में कभी बरकत नहीं होती.इसके अलावा, बुजुर्गों, मेहमानों और जरूरतमंदों का अनादर करने से भी मां लक्ष्मी का आशीर्वाद समाप्त हो जाता है.

इन छोटी-छोटी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखकर और अपनी बुरी आदतों को बदलकर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं.

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