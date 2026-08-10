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नशे में धुत युवकों ने दौड़ाई कार, बेकाबू होकर भीड़ को रौंदा... आर्मी जवान की मौत

शुरुआती जांच में पुलिस को शक है कि कार में सवार पांच युवक शराब के नशे में थे. हादसे के बाद कार छोड़कर भाग गए. एक घायल की हालत गंभीर है और नरसिंगी पुलिस अब सभी सवारों की तलाश के साथ पूरे मामले की जांच कर रही है.

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कार में पांच युवक सवार थे जो हादसे के बाद फरार हो गए. (Photo- ITG)
कार में पांच युवक सवार थे जो हादसे के बाद फरार हो गए. (Photo- ITG)

हैदराबाद के बाहरी इलाके हैदर शाहकोट में रविवार देर रात तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को टक्कर मार दी. इस हादसे में एक आर्मी जवान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए. पुलिस को शक है कि कार में सवार युवक नशे में थे.

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, कार तेज रफ्तार में थी और कथित तौर पर गलत दिशा में चली गई. इसी दौरान उसने आर्मी जवान को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि जवान ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

यह भी पढ़ें: सोशल मीडिया पर 'रेंट ए बॉयफ्रेंड' के नाम पर नया साइबर फ्रॉड: हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने युवतियों को किया सतर्क

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बताया जा रहा है कि पहली टक्कर के बाद भी कार नहीं रुकी. वाहन आगे बढ़ता रहा और उसने कई अन्य लोगों को भी अपनी चपेट में ले लिया. इसके बाद कार जाकर रुकी. घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है.

कार में सवार थे पांच युवक, हादसे के बाद फरार

पुलिस के मुताबिक, हादसे के समय कार में सवार लोग शराब के नशे में थे. शुरुआती रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि गाड़ी में 5 युवक सवार थे. हादसे के बाद सभी युवक कथित तौर पर कार छोड़कर मौके से फरार हो गए.

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फरार युवकों की तलाश कर रही पुलिस

जानकारी मिलते ही नरसिंगी पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए भिजवाया और मामले की जांच शुरू कर दी. कार सवार युवकों की तलाश और उन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है. फिलहाल मामले में आगे की जानकारी का इंतजार है. इस हादसे में एक आर्मी जवान की जान गई है और कई लोग घायल हुए हैं.

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