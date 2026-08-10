बेंगलुरु या गुरुग्राम... रहने के लिए कौन-सा शहर है सस्ता? सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

देश के दो सबसे बड़े टेक-हब, गुरुग्राम और बेंगलुरु अक्सर एक-दूसरे से मुकाबले को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन जब बात जेब पर पड़ने वाले असर और 'कॉस्ट ऑफ लिविंग' की आती है, तो कहां रहना ज्यादा महंगा पड़ता है? हाल ही में गुरुग्राम से सिलिकॉन वैली यानी बेंगलुरु शिफ्ट हुए एक शख्स ने अपना आंखों देखा और जेब से झेला हुआ अनुभव साझा किया है.

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सोशल मीडिया पर वायरल अपने वीडियो में उन्होंने कोई किताबी आंकड़े नहीं, बल्कि मकान बदलने, लाखों के सिक्योरिटी डिपॉजिट और रोजमर्रा के सामान से जुड़े सीधे-सच्चे खर्च का हिसाब रखा है. उनका यह अनुभव इस बात की परत खोलता है कि दोनों शहरों में शिफ्टिंग और शुरुआती रिहाइश का गणित कितना अलग है.

भारी-भरकम सिक्योरिटी डिपॉजिट और ब्रोकरेज से लेकर वाई-फाई कनेक्शन, वॉशिंग मशीन और घर की छोटी-मोटी मरम्मत तक हर एक खर्चे का हिसाब उन्होंने सामने रखा है. पेशे से मार्केटिंग प्रोफेशनल और 9-से-5 की पारंपरिक नौकरी से अलग पहचान बनाने में जुटे शांतनु जैन ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर बेंगलुरु में नया आशियाना बसाने में आई कुल लागत का खुलासा किया.

‘कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह इतना महंगा होगा’

शांतनु ने अपने वीडियो की शुरुआत में कहा, "मैं हाल ही में गुड़गांव से बैंगलोर शिफ्ट हुआ हूं और यहां बसने में मुझे कुल इतना खर्चा आया. मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि गुड़गांव से बैंगलोर आना इतना भारी पड़ेगा. उनका पहला बड़ा खर्चा पैकर्स एंड मूवर्स खुद जेब से नहीं गया, क्योंकि इसका भुगतान उनकी कंपनी ने कर दिया था, लेकिन असली झटका उन्हें इसके बाद लगा.

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शांतनु के मुताबिक सबसे बड़ा झटका मकान का सिक्योरिटी डिपॉजिट था. उन्होंने बताया, "अगला बड़ा खर्चा किराया और सिक्योरिटी डिपॉजिट है. किराया तो खैर हर जगह तय मानकों के हिसाब से होता है, लेकिन बैंगलोर का सिक्योरिटी डिपॉजिट देश के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग है.'

उन्होंने बताया कि बेंगलुरु में मकान मालिक कई महीनों के किराए के बराबर डिपॉजिट मांगते हैं. काफी बातचीत और मोलभाव के बाद वे इसे ₹2.5 लाख पर तय करने में कामयाब रहे, जिसे उन्होंने खुद इस शहर के हिसाब से एक "दुर्लभ बात" बताया.

किराया, ब्रोकरेज और अन्य शुरुआती खर्चे

शांतनु ने एक पॉश सोसायटी में ₹40,000 प्रति महीने के किराए पर 2 BHK अपार्टमेंट लिया, लेकिन असली खर्चा इसके बाद शुरू हुआ, उन्होंने एक महीने के किराए के बराबर यानी ₹40,000 ब्रोकरेज के रूप में चुकाए. इस वीडियो को शेयर करते हुए शांतनु ने हल्के-फुल्के अंदाज में कैप्शन लिखा, "क्रेडिट कार्ड तो अभी से ही मैक्स आउट हो चुके हैं.



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