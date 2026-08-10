scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

रेलवे का बड़ा प्लान! देश के ये 15 स्टेशन बनेंगे मॉडर्न, दिल्ली से ये दो नाम शामिल

भारतीय रेलवे देश के 15 बड़े रेलवे स्टेशनों को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत आधुनिक बनाने की तैयारी कर रहा है. इस लिस्ट में पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन (DLI) और आनंद विहार रेलवे टर्मिनल (ANVT) का नाम भी शामिल है. प्रस्तावित री-डेवलपमेंट में नई स्टेशन बिल्डिंग, स्काईवॉक, फुट ओवरब्रिज और मल्टी-लेवल पार्किंग जैसी सुविधाएं शामिल हैं.

Advertisement
X
रेलवे पीपीपी मॉडल के तहत पुरानी​ दिल्ली और आनंद विहार समेत 15 स्टेशनों को री-डेवपल करेगा. (File Photo)
रेलवे पीपीपी मॉडल के तहत पुरानी​ दिल्ली और आनंद विहार समेत 15 स्टेशनों को री-डेवपल करेगा. (File Photo)

भारतीय रेलवे ने पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत देश के 15 रेलवे स्टेशनों को री-डेवलपमेंट के लिए चुना है. इनमें विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन री-डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सबसे आगे है, जिसकी अनुमानित लागत ₹946.60 करोड़ है. हालांकि, मंजूरी मिलने के बावजूद अभी तक यहां काम शुरू नहीं हो सका है, क्योंकि पहली टेंडर प्रक्रिया में किसी कंपनी ने बोली नहीं लगाई. इसके बाद रेलवे ने दोबारा टेंडर जारी किया है.

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में PPP मॉडल के तहत स्टेशन री-डेवलपमेंट की स्थिति की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि रेलवे का लक्ष्य PPP समेत अलग-अलग मॉडल के जरिए स्टेशनों को मॉडर्न सुविधाओं से लैस करना और यात्रियों को बेहतर अनुभव उपलब्ध कराना है. रेल मंत्री ने मध्य प्रदेश के 'रानी कमलापति रेलवे स्टेशन' को PPP मॉडल के तहत री-डेवलप किए गए स्टेशनों का एक बेहतरीन उदाहरण बताया.

इन 15 स्टेशनों को री-डेवपल करने का है प्लान

सम्बंधित ख़बरें

Railway Ticket Booking Set for Major Upgrade, New PRS to Boost Speed and Capacity
1 मिनट में 1.5 लाख टिकट... रेलवे का नया बुकिंग सिस्टम बनेगा गेम चेंजर
Delhi Metro
99.95% टाइम पर चली दिल्ली मेट्रो, DMRC ने बताया- कौन सी Metro देरी वाली
₹500 के टिकट पर करीब ₹377 की सब्सिडी रेलवे की तरफ से दी जाती है. ( Photo: ITG)
₹500 की ट्रेन टिकट पर सरकार कितनी सब्सिडी देती है? रेलवे ने बताया पूरा हिसाब
PPP Model Plant Setup Cost
देश में रेल नीर के 19 प्लांट, आप भी लगा सकते, जानिए लागत और कमाई?
female passenger slip and fall from moving train (Photo: Screengrab)
महिला को मौत के मुंह से खींच लाया GRP सिपाही! देखें- VIDEO

पीपीपी मॉडल के तहत चुने गए 15 स्टेशन देश के कई बड़े रेलवे हब में फैले हैं. इनमें दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे, भोपाल, वडोदरा, कोयंबटूर और विजयवाड़ा जैसे शहरों के स्टेशन शामिल हैं. इन स्टेशनों के री-डेवलपमेंट की स्थिति फिलहाल अलग-अलग चरणों में है. विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, कोयंबटूर जंक्शन, क्रांतिवीरा संगोल्ली रायन्ना बेंगलुरु, चेन्नई सेंट्रल, अंधेरी, अवादी, ताम्बरम, भोपाल, वडोदरा, कल्याण, दादर, आनंद विहार, दिल्ली जंक्शन, हजरत निजामुद्दीन और पुणे रेलवे स्टेशनों को मॉडर्न बनाने का प्लान है.

Advertisement

स्टेशनों पर क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी?

पीपीपी मॉडल के तहत अलग-अलग स्टेशनों के री-डेवलपमेंट में उनकी जरूरत के हिसाब से कई यात्री सुविधाएं विकसित की जा सकती हैं. इनमें नई या आधुनिक स्टेशन बिल्डिंग, बेहतर सर्कुलेशन एरिया, पार्किंग, फुट ओवरब्रिज, लिफ्ट और एस्केलेटर जैसी सुविधाएं शामिल हो सकती हैं. हालांकि, हर स्टेशन की जरूरत के हिसाब से सुविधाएं भी अलग हो सकती है.

विजयवाड़ा स्टेशन का क्या है प्लान?

आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन के री-डेवलपमेंट प्रस्ताव को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी (PPPAC) से अंतिम मंजूरी मिल चुकी है. PPPAC ने 7 मई 2025 को इस परियोजना को मंजूरी दी थी. सरकारी PPP डेटाबेस के मुताबिक, परियोजना की कुल अनुमानित लागत ₹946.60 करोड़ है. इस रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर (DBFOT) मॉडल के तहत किया जाना प्रस्तावित है.

इसमें वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) का भी प्रावधान है. प्रस्तावित योजना में स्टेशन के पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ नई बिल्डिंग, फुट ओवरब्रिज, स्काईवॉक और मल्टी-लेवल पार्किंग जैसी सुविधाएं शामिल हैं. वायबिलिटी गैप फंडिंग सरकार द्वारा उन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को दी जाने वाली वित्तीय सहायता (ग्रांट) है, जो जनता के लिए जरूरी और उपयोगी हैं, लेकिन व्यावसायिक रूप से मुनाफा कमाने में सक्षम नहीं होती हैं.

विजयवाड़ा स्टेशन को पीक आवर के दौरान करीब 20,000 यात्रियों के दबाव को ध्यान में रखकर विकसित करने की योजना है. इसका मकसद स्टेशन पर यात्रियों की आवाजाही को बेहतर बनाना और मौजूदा सुविधाओं पर दबाव कम करना है. परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद रेलवे ने इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन पहली बोली में किसी भी कंपनी ने ऑफर नहीं दिया. इसके चलते टेंडर प्रक्रिया सफल नहीं हो सकी.

Advertisement

अब रेलवे ने परियोजना के लिए दोबारा बोली आमंत्रित की है. वहीं, PPP मॉडल के तहत चुने गए बाकी 14 स्टेशन अभी अलग-अलग चरणों में हैं. इनमें मास्टर प्लान तैयार करने से लेकर फाइनेंशियल मॉडलिंग और प्रोजेक्ट की तैयारी से जुड़े काम शामिल हैं. इसलिए इन सभी स्टेशनों पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है, ऐसा मानना सही नहीं होगा.

अमृत भारत स्टेशन स्कीम से अलग है PPP मॉडल

पीपीपी मॉडल के तहत चुने गए रेलवे स्टेशनों का री-डेवलपमेंट प्लान अमृत भारत स्टेशनों से अलग है. अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत देशभर में 1,340 स्टेशनों को चरणबद्ध तरीके से विकसित करने के लिए चुना गया है. जुलाई 2026 तक इनमें से 261 स्टेशनों का री-डेवलपमेंट पूरा हो चुका था. अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत री-डेवलप होने वाले स्टेशनों में बेहतर एंट्री गेट, बड़े वेटिंग हॉल, चौड़े फुट ओवरब्रिज, सबवे, लिफ्ट, एस्केलेटर, पार्किंग और दिव्यांग यात्रियों के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है. जरूरत के मुताबिक एयर कॉनकोर्स और मल्टीमॉडल इंटीग्रेशन जैसी सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    रांची में मार्च कर रहे छात्रों की डिमांड्स हैं क्या, किन पर सरकारी राजी, किसपर नहीं |
    रेलवे का बड़ा प्लान! देश के ये 15 स्टेशन बनेंगे मॉडर्न, दिल्ली से ये दो नाम शामिल |
    नशे में धुत युवकों ने दौड़ाई कार, बेकाबू होकर भीड़ को रौंदा... आर्मी जवान की मौत |
    महाराष्ट्र की सियासत में कौन सी खिचड़ी पक रही? शरद पवार के सांसद पीएम मोदी से मिलेंगे |
    आंखों के सामने बहा कांवड़िया भाई, बेबस होकर बोला- ‘5 लाख ले लो, उसे बचा लो’ |
    वाल्मीकि कॉर्पोरेशन घोटाला: CBI चार्जशीट में बी. नागेंद्र को बताया गया ‘मास्टरमाइंड’ |
    पश्चिमी प्रशांत में 5 तूफानों का महासंकट, क्या इनका असर होगा मॉनसून पर? |
    बेंगलुरु या गुरुग्राम... रहने के लिए कौन-सा शहर है सस्ता? सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल |
    Good or Bad Habit: 4 काम रोज करते हैं तो कभी नहीं बन पाएंगे अमीर! तुरंत बदलें आदत |
    5 करोड़ वाली McLaren में सवार होकर निकले भोलेनाथ! असलियत पता चली तो चौंक गए लोग
    Advertisement