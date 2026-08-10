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आंखों के सामने बहा कांवड़िया भाई, बेबस होकर बोला- ‘5 लाख ले लो, उसे बचा लो’

देवप्रयाग में शनिवार को गंगा में स्नान कर रहा एक कांवड़िया तेज बहाव में बह गया. घाट पर मौजूद उसका भाई घबरा गया और वहीं लोगों से मदद की गुहार लगाने लगा.

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टोंडेश्वर घाट पर डूबा कांवडिया
टोंडेश्वर घाट पर डूबा कांवडिया

टोंडेश्वर घाट पर शनिवार को बड़ा हादसा हो गया. यहां गंगा में स्नान कर रहा एक कांवड़िया तेज बहाव की चपेट में आकर बहने लगा. भाई की आंखों के सामने उसका भाई नदी में बह रहा था. यह देखकर वह घबरा गया और वहीं लोगों से मदद की गुहार लगाने लगा.

 “5 लाख ले लो, बस मेरे भाई को बचा लो,” यह आवाज उस घाट पर गूंजती रही लेकिन गंगा नदी के तेज बहाव के आगे वह आवाज अनसुनी पड़ गई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. भाई की इस चीख पुकार ने हर किसी के दिल को झकझोर कर रख दिया है. 

बताया जा रहा है कि उस समय गंगा नदी का बहाव काफी तेज था. इसी दौरान गंगा में स्नान कर रहा एक कांवड़िया तेज धारा में बहने लगा. किनारे खड़ा उसका भाई यह देखकर घबरा गया और लोगों से मदद की गुहार लगाने लगा.

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यह भी पढ़ें: अचानक सड़क पर गिरा कांवड़िया... पुलिस बनी देवदूत, छाती रगड़ी और बाइक से पहुंचाया अस्पताल

वीडियो में वह रोते और गिड़गिड़ाते हुए लोगों से अपने भाई को बचाने की अपील करता नजर आ रहा है. वह बार-बार लोगों से मदद मांगते हुए कह रहा है, “कोई 5 लाख ले लो, बस मेरे भाई को पकड़ लो... मेरे भाई को बचा लो.”

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अपनी आंखों के सामने भाई को बहता देखकर उसकी बेबसी साफ नजर आ रही थी. लेकिन गंगा की तेज लहरों के सामने उसकी कोशिश काम नहीं आई और वह अपने भाई को नहीं बचा सका. इस घटना के बाद घाट पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. घटना के बाद प्रशासन की ओर से लोगों को नदी के पास न जाने की सलाह दी गई है. 

इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. “5 लाख ले लो, बस मेरे भाई को बचा लो,” इस वाक्य ने सभी के दिलों को झकझोर कर रख दिया है. 

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