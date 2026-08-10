JPSC, TDPL... वो पांच शब्द जिन पर खड़ा हुआ रांची का प्रोटेस्ट

झारखंड की राजधानी रांची में पूरा छात्र आंदोलन कुछ शब्दों के इर्द- गिर्द घूम रहा है. इसमें जेपीएससी (JPSC), जेएसएससी(JSSC), सीबीआई(CBI), ईडी (ED), जेएलकेएम (JLKM) और टीडीपीएल (TDPL) है. छात्रों का सारा विरोध प्रदर्शन ही इन्हीं शब्दों पर टिका है. इस छात्र आंदोलन में सबसे ज्यादा इन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है. ऐसे में समझते हैं कि आखिर इन शब्दों का मतलब क्या है और इनका आंदोलन से क्या लेना देना है?
रांची में जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में धांधली का आरोप लगाते हुए छात्र आज विधानसभा का घेराव कर रहे हैं. ऐसे में जेपीएससी शब्द की प्रासंगिकता तो समझ में आती है. क्योंकि, आंदोलन की पूरी रूपरेखा ही इसके विरोध में तैयार हुई है.
दूसरा नंबर आता है टीडीपीएल का. आखिर ये TDPL क्या है और छात्र इसका विरोध क्यों कर रहे हैं. अनशन पर बैठे छात्र, मार्च निकालते छात्र, तख्ती लिए घेराव करने जाते छात्र, बस इस टीडीपीएल का ही विरोध कर रहे हैं. यह एक आउटसोर्सिंग एजेंसी है. जिसे जेपीएससी ने परीक्षाओं के संचालन और प्रोसेस का जिम्मा दे रखा है.
जेपीएससी की परीक्षाओं धांधली का मुख्य जिम्मेदार इसी टीडीपीएल को माना जा रहा है. इसका फुलफॉर्म टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड है. यह लखनऊ स्थित एक आईटी फर्म है.यह फर्म झारखंड लोक सेवा आयोग से जुड़ी परीक्षा में धांधली और भ्रष्टाचार घोटाले के केंद्र में है.
जेपीएससी ने परीक्षाओं को संभालने के लिए एजेंसी को बिना किसी औपचारिक निविदा के नियुक्त किया था. इसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर छात्र विरोध प्रदर्शन हुए, हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारियां हुईं और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की. इस तरह प्रोटेस्ट में ईडी का भी खूब नाम लिया जा रहा है.
इस प्रोटेस्ट से एक और शब्द काफी पॉपुलर हुआ है. यह है जेएलकेएम. इसी जेएलकेएम के नेता देवेंद्र महतो हैं, जो जेपीएससी और सरकार के खिलाफ अनशन कर रहे हैं. जेएलकेएम का फुलफॉर्म झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा है. इस वजह से जेएलकेएम शब्द पूरे प्रोटेस्ट में काफी ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है.
छात्र जेपीएससी के साथ- साथ जेएसएससी के खिलाफ भी प्रदर्शन कर रहे हैं. यानी झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमेटी. जेएसएससी में भी धांधली का छात्र विरोध कर रहे हैं. आंदोलन में छात्र जेपीएससी और जेएसएससी में हुई धांधली का सीबीआई से जांच करवाने की मांग कर रहे हैं. इस वजह से सीबीआई शब्द का भी खूब इस्तेमाल हो रहा है.
आज के विधानसभा घेराव के वक्त ही जेपीएससी के अध्यक्ष को सीआईडी ने अरेस्ट कर लिया. इसके बाद से प्रोटेस्ट से जुड़ी चर्चाओं और खबरों में सीआईडी शब्द भी वायरल हो रहा है.