विदेशी ने दिखाई भारत की ऐसी जगह, लोग बोले- ये तो स्विट्जरलैंड जैसा है

भारत की पहचान अक्सर ताजमहल, किले, मंदिर, मसालेदार स्ट्रीट फूड और रंग-बिरंगी संस्कृति से जोड़ी जाती है. लेकिन एक विदेशी पर्यटक ने सोशल मीडिया पर ऐसा वीडियो शेयर किया है, जिसने लोगों को भारत की एक और खूबसूरत पहचान याद दिला दी. वीडियो में वह भारत के हिमालयी पहाड़ों को देखकर हैरान नजर आता है और कहता है कि मैं नेपाल, भूटान या स्विट्जरलैंड में नहीं हूं... मैं भारत में हूं और यहां के पहाड़ देखिए.

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यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग भी विदेशी टूरिस्ट की बात से सहमत नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत के पहाड़ों की खूबसूरती को दुनिया उतना नहीं जानती, जितना जानना चाहिए.

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भारत के पहाड़ देखकर रह गया हैरान

वीडियो इंस्टाग्राम पर @tom.sadler2005 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इसे शेयर करते हुए टॉम सैडलर ने लिखा कि दुनिया के ज्यादातर लोग भारत का नाम सुनते ही किले, मंदिर और संस्कृति के बारे में सोचते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि हिमालय का सबसे बड़ा हिस्सा भारत में भी मौजूद है.वीडियो में टॉम कहते हैं कि मैं नेपाल, भूटान या स्विट्जरलैंड में नहीं हूं. मैं भारत में हूं और यहां के पहाड़ किसी भी मशहूर पर्वतीय देश से कम खूबसूरत नहीं हैं.उन्होंने यह भी कहा कि जब वह अपने दोस्तों को बताते हैं कि भारत में भी हिमालय है, तो कई लोगों को इस बात पर यकीन ही नहीं होता.

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लोग बोले- दुनिया को भारत का ये चेहरा भी देखना चाहिए

वीडियो पर हजारों लोगों ने प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने लिखा कि हिमालय का 50 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा भारत में है, फिर भी दुनिया के कई लोगों को यह बात नहीं पता. एक अन्य यूजर ने लिखा कि अगर आपको ये जगह पसंद आई है, तो मेघालय भी जरूर जाइए.उत्तराखंड के एक यूजर ने कमेंट किया कि यह मेरा घर है. यहां की खूबसूरती शब्दों में बयां नहीं की जा सकती.

कई लोगों ने कहा कि भारत सिर्फ ऐतिहासिक इमारतों और खान-पान के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी बर्फीली चोटियों, घाटियों और पहाड़ों के लिए भी दुनिया में खास पहचान रखता है.

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