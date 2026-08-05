scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

इतिहास बदलने की तैयारी... वैभव सूर्यवंशी की जद में दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड!

महज 15 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में तहलका मचा रहे वैभव सूर्यवंशी अब एक और बड़े इतिहास के मुहाने पर खड़े हैं. एशियन गेम्स 2026 में अगर उनके बल्ले से शतक निकलता है तो वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे युवा शतकवीर बन जाएंगे.

Advertisement
X
15 साल का वैभव... दुनिया के सबसे युवा शतकवीर बनने का मौका! (Photo, ITG)
15 साल का वैभव... दुनिया के सबसे युवा शतकवीर बनने का मौका! (Photo, ITG)

वैभव सूर्यवंशी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखते ही बता दिया कि वह सिर्फ रिकॉर्ड बनाने नहीं, उन्हें बदलने आए हैं. अब एशियन गेम्स 2026 में उनके पास ऐसा कारनामा करने का मौका है, जो क्रिकेट इतिहास की रिकॉर्ड बुक को नया रूप दे सकता है. सिर्फ एक शतक और वैभव दुनिया के सबसे कम उम्र के अंतरराष्ट्रीय शतकवीर बन सकते हैं.

वैभव ने 15 साल 99 दिन की उम्र में भारत के लिए इंटरनेशनल डेब्यू किया. इसके कुछ ही दिनों बाद उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 18 गेंदों में अर्धशतक जड़कर 15 साल 118 दिन की उम्र में पुरुष अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे युवा फिफ्टी लगाने वाले बल्लेबाज का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. इतनी कम उम्र में यह उपलब्धि हासिल करना अपने आप में असाधारण था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती.

अब अगला पड़ाव एशियन गेम्स 2026 है. जापान के आइची प्रांत में 24 सितंबर से शुरू होने वाले टी20 क्रिकेट मुकाबलों के लिए भारतीय स्क्वॉड में वैभव का चयन हो चुका है. आज यानी 5 अगस्त 2026 को वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 131 दिन के हैं. एशियन गेम्स टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता की शुरुआत तक, यानी 24 सितंबर 2026 को उनकी उम्र 15 वर्ष 181 दिन होगी. उनके सामने इतिहास रचने की खिड़की पूरी तरह खुली हुई है.

सम्बंधित ख़बरें

Vaibhav Sooryavanshi
ईश्वरन-शमी नहीं... वैभव क्यों? सेलेक्टर्स बोले- भारत की कप्तानी तक जाएगा
Vaibhav Sooryavanshi
T20 का तूफान काफी नहीं... अब शुरू होगी वैभव की सबसे बड़ी परीक्षा
Ishan Kishan and Vaibhav Sooryavanshi
दलीप ट्रॉफी 2026: स्टार खिलाड़ियों के बीच होगी जंग
Vaibhav Sooryavanshi
वैभव की उपकप्तानी पर जाफर ने उठाए सवाल, बताया कौन था सही दावेदार
Sanju Samson and Vaibhav Sooryavanshi
वैभव-संजू OUT, भुवी IN... अश्विन ने वर्ल्ड कप के लिए चुनी टीम
Advertisement

अगर एशियन गेम्स में वैभव के बल्ले से शतक निकलता है तो वह सिर्फ एक और सेंचुरी नहीं होगी. वह उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का सबसे कम उम्र का शतकवीर बना सकती है.

फिलहाल पुरुष क्रिकेट में यह रिकॉर्ड पाकिस्तान के शाहिद आफरीदी के नाम है. आफरीदी ने 4 अक्टूबर 1996 को श्रीलंका के खिलाफ 16 वर्ष 217 दिन की उम्र में वनडे शतक लगाया था. लगभग तीन दशक बीत गए, लेकिन दुनिया का कोई भी पुरुष बल्लेबाज इस रिकॉर्ड तक नहीं पहुंच पाया.

इतना ही नहीं, ओवरऑल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट (पुरुष और महिला) का सबसे कम उम्र में शतक लगाने का रिकॉर्ड भी वैभव की जद में है. यह रिकॉर्ड रवांडा की फेनी उटागुशिमानिंदे के नाम है, जिन्होंने मार्च 2026 में 15 वर्ष 223 दिन की उम्र में महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में शतक लगाया था.  24 सितंबर को वैभव की उम्र 15 वर्ष 181 दिन होगी, यानी वह फेनी उटागुशिमानिंदे के 15 वर्ष 223 दिन वाले विश्व रिकॉर्ड से 42 दिन छोटे होंगे. एशियन गेम्स के दौरान वैभव की उम्र इस रिकॉर्ड से भी कम रहेगी.

... यानी अगर उनके बल्ले से शतक निकलता है तो वह पुरुष और महिला दोनों क्रिकेट को मिलाकर सबसे कम उम्र के अंतरराष्ट्रीय शतकवीर बन जाएंगे.

Advertisement

रिकॉर्डबुक में अभी ऐसी है -

 पुरुष अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र का शतक

  • शाहिद आफरीदी (पाकिस्तान)
  • उम्र: 16 वर्ष 217 दिन
  • स्कोर: 102 रन
  • बनाम श्रीलंका
  • 4 अक्टूबर 1996

ओवरऑल (पुरुष + महिला) सबसे कम उम्र का अंतरराष्ट्रीय शतक

  • फेनी उटागुशिमानिंदे (रवांडा)
  • उम्र: 15 वर्ष 223 दिन
  • स्कोर: 111 रन*
  • महिला टी20I बनाम घाना
  • 20 मार्च 2026

वैभव के लिए क्यों खास है एशियन गेम्स?

टूर्नामेंट शुरू होने पर वैभव की उम्र 15 वर्ष 181 दिन होगी. यानी उनके पास फेनी के 15 वर्ष 223 दिन वाले ओवरऑल रिकॉर्ड को तोड़ने का मौका होगा. शतक लगाते ही वह पुरुष और महिला दोनों अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को मिलाकर सबसे कम उम्र के शतकवीर बन सकते हैं. साथ ही शाहिद अफरीदी का 30 साल पुराना पुरुष रिकॉर्ड भी टूट जाएगा.

यही वजह है कि एशियन गेम्स वैभव के लिए सिर्फ एक मल्टीगेम इवेंट नहीं, बल्कि इतिहास की दहलीज साबित हो सकते हैं. एक ओर 30 साल से कायम शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड है, दूसरी ओर ताजा विश्व रिकॉर्ड, जिसे फेनी ने इसी साल अपने नाम किया. दोनों रिकॉर्ड के बीच अब एक 15 साल का भारतीय बल्लेबाज खड़ा है.

क्रिकेट में कई रिकॉर्ड प्रतिभा से बनते हैं, कुछ मेहनत से और कुछ सही समय पर मिले मौके से. वैभव सूर्यवंशी के पास तीनों हैं. अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या एशियन गेम्स में उनका बल्ला एक बार फिर गरजेगा और दुनिया की रिकॉर्ड बुक में सबसे ऊपर एक नया नाम लिखा जाएगा.

Advertisement

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    इतिहास बदलने की तैयारी... वैभव सूर्यवंशी की जद में दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड! |
    मोदी-योगी वाली कांवड़ लेकर निकले शिवभक्त, मुस्लिम कांवड़िया भी बना साथी; दिल छू लेगी इनकी कहानी |
    'छात्रों पर बल प्रयोग स्वीकार्य नहीं...', सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस एक्शन पर खींच दी लकीर |
    देवेंद्र महतो के साथ अनशन पर बैठे ये चार और लोग कौन हैं? सोनम वांगचुक से की रांची आने की अपील |
    महाराष्ट्र: NCP शरद पवार गुट में संगठनात्मक बदलाव, सभी प्रवक्ता हटाए गए |
    इथेनॉल से 11 साल में बचाए ‘डॉलर’ खाद्य तेल इंपोर्ट पर सालभर में खर्च! |
    बंदर भगाने वाले... संसद, विधानसभा में ये काम करने वालों को कितने पैसे मिलते हैं? |
    जो स्टार्टअप कभी बना रही थी सोलर पैनल साफ करने वाले रोबोट, 90 दिन में बना दिया वेंटिलेटर |
    माफी मांगो या एक्शन झेलो... पीएम मोदी के वीडियो मामले में जकरबर्ग को 3 दिन का अल्टीमेटम |
    8600 km/hr की स्पीड से चंद्रमा से टकराएगा स्पेसएक्स का रॉकेट, बनेगा क्रेटर
    Advertisement