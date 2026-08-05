गर्लफ्रेंड से मिलना था... तो उसके घर पहुंच गया, मगर वो कहीं और थी... फिर खत्म हो गई इंस्टाग्राम वाली प्रेम कहानी

इंस्टाग्राम पर शुरू हुई दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. करीब एक साल तक दोनों बातें करते रहे. फिर एक दिन प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने उसके गांव पहुंच गया. लेकिन जिस मुलाकात का इंतजार था, वह नहीं हो सकी. कुछ घंटों बाद युवक का शव प्रेमिका के परिजनों की दुकान के अंदर मिला. अब यह मौत आत्महत्या है या इसके पीछे कोई और कहानी छिपी है, पुलिस इसका पता लगाने में जुटी है.
मृतक का नाम मोहम्मद अकमल है. वह अंबेडकर नगर जिले के पहाड़पुर गांव का रहने वाला था. पुलिस के मुताबिक, करीब एक साल पहले उसकी दोस्ती फतेहपुर के बकेवर थाना क्षेत्र के सकूराबाद गांव की एक युवती से इंस्टाग्राम पर हुई थी. बातचीत बढ़ी और दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गया. दोनों अक्सर फोन पर बात करते थे. लेकिन इस बार अकमल ने मिलने का फैसला किया.
वह अंबेडकर नगर से फतेहपुर पहुंच गया. उसे उम्मीद थी कि प्रेमिका से मुलाकात होगी. लेकिन जब वह गांव पहुंचा, तब युवती वहां थी ही नहीं. पुलिस के मुताबिक, युवती इन दिनों अपने मामा के घर बांदा गई हुई थी. इसके बाद कहानी ने ऐसा मोड़ लिया, जिसने पूरे गांव में हलचल मचा दी.
यह भी पढ़ें: 2022 में दोस्ती, 2023 में कोर्ट मैरिज और 2026 में बारात लेकर पहुंचा... किन्नर युवती संग युवक की लव स्टोरी चर्चा में
पुलिस के अनुसार, अकमल के पहुंचने के बाद युवती के परिजनों ने उसके भाई को फोन किया. फोन पर अकमल से भी बात कराई गई और उसे समझाया गया कि वह वापस अपने घर लौट जाए. लेकिन पुलिस का कहना है कि इसके बाद भी वह वहां से नहीं गया और इधर-उधर घूमता रहा. युवती के परिजनों का कहना है कि बाद में उसे पकड़कर एक दुकान के अंदर बंद कर दिया गया. कुछ समय बाद जब दुकान खोली गई तो अंदर अकमल मृत मिला.
सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. घटनास्थल का जायजा लिया और सबूत जुटाए गए. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. अब सबसे बड़ा सवाल यही है... आखिर दुकान के अंदर ऐसा क्या हुआ? क्या युवक ने खुद अपनी जान दी? या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? फिलहाल इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है.
एडिशनल एसपी ज्ञान प्रकाश राय के मुताबिक, अकमल का सकूराबाद की लड़की से करीब एक साल से प्रेम-प्रसंग चल रहा था. दोनों की अक्सर बातचीत हुआ करती थी. लड़की वर्तमान में अपने मामा के घर गई हुई है. इसी बीच अकमल उसके घर पहुंच गया. इस दौरान लड़की के परिजनों ने युवक के भाई से फोन पर बात की और घटनाक्रम से अवगत कराया.
अकमल से भी बात कराई और उसे वापस घर जाने के लिए कहा गया, लेकिन वह इधर-उधर भागने लगा. लड़की के परिजनों का कहना है कि बाद में अकमल को पकड़कर एक दुकान के अंदर बंद कर दिया गया था, जिसके बाद में उसका शव पंखे की हुक से लटका मिला. फिलहाल जांच में आत्महत्या का मामला लग रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा.