दुनिया की 'जन्नत' कहे जाने वाले इस देश में रहना कितना महंगा? भारतीय महिला ने बताया पूरा खर्च

दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में शुमार स्वीडन. वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में स्वीडन की चौथी रैंकिंग है. यानी दुनिया की उन जगहों में शामिल, जहां ज्यादातर लोग खुशहाल जीवन जीते हैं. जाहिर है, यहां बसने की ख्वाहिश दुनिया भर के लोगों की होती है.

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विदेश में बसने का सपना बहुत से लोग देखते हैं, लेकिन वहां की असली जिंदगी सोशल मीडिया पर दिखने वाली तस्वीरों से काफी अलग हो सकती है. सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर वहां रहने का खर्च कितना आता है. इसी बीच स्वीडन में रहने वाली एक भारतीय महिला ने अपने मासिक खर्च का पूरा हिसाब शेयर किया है, जिसकी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है.

भारतीय महिला ने बताया कितना आता है खर्च

स्वीडन में रहने वाली कंटेंट क्रिएटर कृतिका सकोरिया ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि उनसे सबसे ज्यादा यही सवाल पूछा जाता है कि क्या स्वीडन में रहना बहुत महंगा है. उन्होंने कहा कि खर्च शहर और व्यक्ति की लाइफस्टाइल पर निर्भर करता है, लेकिन एक सामान्य अनुमान के तौर पर उन्होंने मासिक बजट का ब्योरा साझा किया.

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सबसे ज्यादा खर्च किराए पर

कृतिका के मुताबिक, स्वीडन में एक व्यक्ति का सबसे बड़ा खर्च घर का किराया होता है. उन्होंने बताया कि किराया 80 हजार रुपये से लेकर डेढ़ लाख रुपये तक हो सकता है. इसके अलावा हर महीने का अनुमानित खर्च कुछ इस तरह है:

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किराया: 80 हजार रुपये से डेढ़ लाख रुपये

राशन: 30 हजार रुपये से 50 हजार रुपये

पब्लिक ट्रांसपोर्ट: करीब 10 हजार रुपये

मोबाइल और इंटरनेट: 3 हजार रुपये से 7 हजार रुपये

यूटिलिटी बिल: 5 हजार रुपये से 15 हजार रुपये

हर महीने ढाई लाख रुपये तक पहुंच सकता है खर्च

इन सभी खर्चों को जोड़ने पर कृतिका के अनुसार, स्वीडन में अकेले रहने वाले एक व्यक्ति का मासिक खर्च एक लाख 80 हजार रुपये से लेकर ढाई लाख रुपये तक पहुंच सकता है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि यह खर्च इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस शहर में रहते हैं और आपकी जीवनशैली कैसी है.

महंगा है, लेकिन सुविधाएं भी बेहतर

कृतिका का कहना है कि स्वीडन महंगा देश जरूर है, लेकिन यहां लोगों को बेहतर वर्क-लाइफ बैलेंस, साफ-सुथरा माहौल और अच्छी सार्वजनिक सुविधाएं मिलती हैं. यही वजह है कि अधिक खर्च होने के बावजूद कई लोग यहां की जीवनशैली को पसंद करते हैं.

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