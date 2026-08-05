महाराष्ट्र: NCP शरद पवार गुट में संगठनात्मक बदलाव, सभी प्रवक्ता हटाए गए

NCP(शरद पवार गुट) में बड़े बदलाव किए गए हैं. NCP-SCP ने पहले नियुक्त किए गए सभी प्रवक्ताओं की नियुक्ति रद्द कर दी है. विद्या चव्हाण और महेश तापसे को अधिकृत प्रवक्ता बनाया गया है. इसे शरद पवार गुट में बड़ा फेरबदल माना जा रहा है.
राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) ने अगले आदेश तक पार्टी प्रवक्ताओं की पिछली सभी नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है. NCP(SCP) महाराष्ट्र अध्यक्ष और पूर्व मंत्री शशिकांत शिंदे के आदेश पर पिछले सभी प्रवक्ताओं की नियुक्ति रद्द कर दी गई हैं.
पूर्व विधायक विद्या चव्हाण और महेश तापसे को पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता बनाया गया है. अब से मीडिया के सामने यही दोनों पार्टी का आधिकारिक पक्ष रखेंगे.
यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र: पेपर लीक से फर्जी टेंडर तक, रोहित पवार ने सरकार को घेरा
बीते कुछ समय से NCP(SCP) के NDA में शामिल होने की खबरें आ रहे हैं. NCP के दोनों धड़ों के बीच एका की भी बहुत समय से संभावना जताई जा रही है. लेकिन पार्टी प्रमुख शरद पवार और सांसद सुप्रिया सुले ने इन खबरों को सिरे से नकारते हुए कहा कि एक होने का सवाल ही नहीं होता. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो, NCP(SCP) की उम्मीदों पर प्रवक्ता खरे नहीं उतर पा रहे थे जिसके बाद पार्टी ने पूरे प्रवक्ता पैनल को ही बदलने का निर्णय लिया.
बीते दिन NCP(SCP) विधायक रोहित पवार ने CET और TET पेपर लीक को लेकर राज्य सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए थे. रोहित पवार ने महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विखे पाटिल के इस्तीफे की भी मांग की थी. उनका कहना था कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे राज्य भर में एक बड़ा जन आंदोलन करेंगे.
रोहित पवार ने साल 2023 से अब तक हुए सभी CET परिणामों का फॉरेंसिक ऑडिट कराने और छात्रों के परीक्षा परिणामों का उनके शैक्षणिक रिकॉर्ड से मिलान कर निष्पक्ष जांच करने की मांग की थी.