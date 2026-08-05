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Panditya Yoga 2026: गुरु-बुध की युति से बना दुर्लभ पांडित्य योग, 4 राशियों के शुरू हुए अच्छे दिन

Panditya Yoga 2026: आज 5 अगस्त 2026 को दुर्लभ पांडित्य योग बन चुका है. गुरु और बुध की युति से कर्क समेत किन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत और किसे मिलेगा बंपर धन लाभ? जानिए यहां.

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शुभ ग्रहों के महासंयोग से बनने वाला यह पांडित्य योग कुछ खास राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला है
शुभ ग्रहों के महासंयोग से बनने वाला यह पांडित्य योग कुछ खास राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला है

ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल और उनके मिलन का विशेष महत्व माना गया है.  आज ग्रहों के राजकुमार बुध और देवगुरु बृहस्पति की युति से एक अत्यंत शुभ और दुर्लभ पांडित्य योग का निर्माण होने जा रहा है.  ज्योतिषीय गणना के अनुसार, बुध ग्रह ने कर्क राशि में प्रवेश कर लिया है, जहां पहले से ही देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं.  इन दोनों शुभ ग्रहों के महासंयोग से बना यह पांडित्य योग कुछ खास राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला है. आइए जानते हैं कि इस दुर्लभ योग से किन-किन भाग्यशाली राशियों को बंपर धन लाभ और तरक्की मिलने वाली है. 

1. कर्क राशि (Cancer)
कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु और बुध की यह युति बेहद शुभ साबित होगी. इस अवधि में आपके अटके हुए कार्य तेजी से पूरे होंगे.  अचानक धन लाभ के मजबूत योग बनेंगे.  जो लोग व्यापार से जुड़े हैं, उन्हें किसी नए निवेश से बड़ा मुनाफा मिल सकता है.  नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रमोशन या मनचाही जगह ट्रांसफर के योग बन रहे हैं.  कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी. 

2. मिथुन राशि (Gemini)
मिथुन राशि के लोगों के लिए यह महासंयोग जीवन में खुशियां लेकर आ रहा है.  इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति में अभूतपूर्व सुधार देखने को मिलेगा.  व्यापार में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है, जिससे जबरदस्त आर्थिक मुनाफा हाथ लगेगा. समाज में आपका मान-सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी.  परिवार के साथ बेहतरीन समय बीतेगा. मानसिक शांति बनी रहेगी. 

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3. कन्या राशि (Virgo)
कन्या राशि वालों के करियर और कारोबार के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है.  पांडित्य योग के प्रभाव से आय के नए स्रोत बनेंगे, जिससे आर्थिक तंगी हमेशा के लिए दूर हो सकती है.  यदि आप जमीन, मकान या प्रॉपर्टी में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो यह समय बेहद अनुकूल रहेगा.  प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को भी अपनी मेहनत का शानदार परिणाम मिलेगा. 

4. धनु राशि (Sagittarius)
धनु राशि के जातकों के जीवन में चल रही परेशानियां अब दूर होने वाली हैं.  इस योग के प्रभाव से आपकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी, जिससे आप बिजनेस और करियर में सही फैसले ले पाएंगे.  भाग्य का पूरा साथ मिलने से हर क्षेत्र में सफलता हासिल होगी.  विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं. इसके अलावा नया वाहन या संपत्ति खरीदने की इच्छा पूरी हो सकती है. 

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