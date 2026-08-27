Meta का बड़ा फैसला, रातभर के लिए बंद रहेगा इंस्टा और फेसबुक, दिन में 2 घंटे की पाबंदी

Meta प्लेटफॉर्म में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव हो सकता है, जल्द ही मेटा को अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे पॉपुलर ऐप्स को पूरी रात के लिए बंद करना पड़ेगा और दिन में 2 घंटे कि लिए पाबंदी लगानी होगी.

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Meta ने कैलिफोर्निया के एक कोर्ट में सहमति दर्ज की है, जिसमें 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 1.15 लाख करोड़ रुपये) के साथ कुछ नियम भी मानने होंगे. ये नियम टीनएजर्स के लिए लागू होंगे, जिनकी उम्र 18 साल से कम है.

यह जानकारी कैलिफोर्निया अटॉर्नी जनरल रोब बोनटा के ऑफिस से मिली है. हालांकि मेटा इन नियम को कब से लागू करेगा, उसको लेकर अभी कोई जानकारी नहीं सामने नहीं आई है.

दो सप्ताह पहले ही शुरू हुआ था केस

कैलिफोर्निया के एक कोर्ट में मेटा पर एक बड़े केस की शुरुआत बीते दो सप्ताह पहले ही हुई थी, जिसमें अमेरिका के 28 कोर्ट के केस भी थे. केस में मेटा पर गंभीर आरोप लगे थे कि उसके पॉपुलर सोशल मीडिया ऐप फेसबुक, इंस्टाग्राम की वजह से बच्चों पर नकारात्मक असर पड़ रहे हैं.

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साथ ही उसने अपने ऐप्स में ऐसे फीचर्स को शामिल किया है, जो लोगों में स्मार्टफोन ज्यादा चलाने की लत लगा रहे हैं.

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समझौते के साथ खत्म हुआ केस

दरअसल, फेसबुक की पैरेंट कंपनी मेटा के खिलाफ कैलिफोर्निया के ओकलैंड स्थित कोर्ट में एक केस चल रहा था, जिसपर अब समझौता हो गया है. मेटा ने 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर की पेमेंट करनी होगी और कुछ नियम भी मानने की बात सामने आई है. अब समझौते के बाद यह मुकदमा खत्म होने जा रहा है. साथ ही दूसरे केस में भी मेटा को राहत मिलेगी.

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मेटा के ऊपर लगाए थे गंभीर आरोप

कोर्ट में मेटा के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए जा चुके हैं कि उसके प्लेटफॉर्म ने जानबूझकर ऐसे फीचर्स को तैयार किया है, जिसकी मदद से लोगों को ज्यादा स्मार्टफोन चलाने की लत के शिकार हो रहे हैं. साथ ही कंपनी ने बच्चों की सुरक्षा को नजर अंदाज किया है और इससे बच्चों की मेंटल हेल्थ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है.

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