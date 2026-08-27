scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Arthik Rashifal 27 अगस्त 2026: मिथुन राशि के धनधान्य में वृद्धि होगी, जानें आज क्या कहती है आपकी राशि

Aaj ka Arthik Rashifal 27 August 2026 (आर्थिक राशिफल): मिथुन राशि वालों की प्रतिभा संवरेगी. अन्य के साथ सहकार रखेंगे. मान सम्मान बढ़ेगा. धनधान्य में वृद्धि होगी. सहज संवाद बनाए रखेंगे. पेशेवर वार्ताएं संवरेंगी. योजनाओं में गति आएगी.

Advertisement
X
arthik_rashifal horoscope
arthik_rashifal horoscope

मेष- वित्तीय पक्ष बल पाएगा. बचत पर ध्यान देंगे. आर्थिक स्तर बेहतर होगा. स्थायित्व के प्रयास आगे बढ़ेंगे. धन संपत्ति के विषयों से जुड़ेंगे. विभिन्न मामलों में गति आएगी.

वृष- लाभ इच्छित बना रहेगा. कार्य व्यापार में प्रयास बढ़ाए रखेंगे. साझेदारी को बल मिलेगा. सभी का साथ सहयोग पाएंगे. संसाधन बढ़ाने में सफल होंगे. श्रेष्ठ जनों से भेंट मुलाकात होगी.

मिथुन- प्रतिभा संवरेगी. अन्य के साथ सहकार रखेंगे. मान सम्मान बढ़ेगा. धनधान्य में वृद्धि होगी. सहज संवाद बनाए रखेंगे. पेशेवर वार्ताएं संवरेंगी. योजनाओं में गति आएगी.

सम्बंधित ख़बरें

मकर राशि वाले आज पैसा उधार देने से बचें, जानें अपनी राशि का हाल
kal ka rashifal 27 august 2026
3 राशि वाले करियर में पाएंगे गुड न्यूज, यहां पढ़ें पूरा राशिफल
bhagya chakra daily horoscope aries to pisces
ज्योतिष के अनुसार त्वचा की समस्या कब होती है? जानें भाग्य चक्र में
कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल
मकर राशि वालों की आय के स्रोत बढ़ सकते हैं, जानें क्या कहती है आपकी राशि

कर्क- अप्रत्याशित खर्च से बजट प्रभावित हो सकता है. घर परिवार में रुटीन रखेंगे. सजगता से काम लेंगे. जल्दबाजी न दिखाएं. जोखिम लेने से बचें. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें.

सिंह- महत्वपूर्ण योजनाओं में हितलाभ बेहतर रहेगा. विविध विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. आर्थिक पक्ष बेहतर रहेगा. खर्च नियंत्रित रहेगा. जरूरी सूचना प्राप्त हो सकती है. सलाह से निर्णय लेंगे.

कन्या- मौके भुनाने पर जोर होगा. हितलाभ साधारण रहेगा. विपक्ष से सजगता बढ़ाएंगे. अड़चन बनी रहेगी. जरूरी कार्य समय से करें. आर्थिक मामलों में स्पष्ट रहें. सेवाक्षेत्र पर जोर रहेगा.

Advertisement

तुला- लेनदेन पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. पेपरवर्क और स्पष्टता रखेंगे. आर्थिक पक्ष प्रभावशाली रहेगा. वाणिज्यिक रुटीन संवारेंगे. सबका साथ समर्थन पाएंगे. उधार न करें. बैंकिंग के मामले बढ़ेंगे.

वृश्चिक- सुविधा संसाधन जुटाएंगे. भवन वाहन के प्रयास गति लेंगे. लेनदेन में जल्दबाजी न दिखाएं. समय प्रबंधन व अनुशासन रखेंगे. बड़प्पन की सोच से काम लें. धैर्य न खोएं.

धनु- हितलाभ में वृद्धि होगी. सहकारिता का भाव बढ़ेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. कार्य विस्तार उमीद के अनुरूप रहेगा. यात्रा हो सकती है. मामले लंबित रखने से बचें. वादा पूरा करें.

मकर- वित्तीय लाभ बढ़ेगा. पद प्रभाव बेहतर रहेगा. बैंकिंग में रुचि बढ़ेगी. संपत्ति के मामले सधेंगे. इच्छित परिणाम बनेंगे. कार्यक्षेत्र में अनुकूलन रहेगा. सफलता प्रतिशत बढ़ा हुआ रहेगा.

कुंभ- हितलाभ अपेक्षित बना रहेगा. सम्मान में वृद्धि होगी. लक्ष्य हासिल करेंगे. शुभ कार्य गति लेंगे. भव्यता को बल मिलेगा. आर्थिक पक्ष संवरेगा. बचत कार्याें को बढ़ाएंगे. निजी मामलों में रुचि रखेंगे.

मीन- करियर में बजट से चलें. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएं. खर्च व निेवेश पर जोर रहेगा. न्यायिक मामलों में सजग रहेंगे. धूर्तों से दूरी बनाकर रखें. बहस विवाद में न पड़ें. सावधान रहें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Arthik Rashifal 27 अगस्त 2026: मिथुन राशि के धनधान्य में वृद्धि होगी, जानें आज क्या कहती है आपकी राशि |
    Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 27 अगस्त 2026: आज 26 अगस्त 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि |
    Nepal Flood Live Updates: नेपाल की बाढ़ में अब तक 157 मौत, 800 के करीब लापता, UP-बिहार में अलर्ट |
    Aaj ka Rashifal 27 अगस्त 2026: मकर राशि वाले आज पैसा उधार देने से बचें, जानें अपनी राशि का हाल |
    आज 27 अगस्त 2026 मीन राशिफल: चुनौतियों का करेंगे डटकर सामना, आर्थिक स्थिति रहेगी अच्छी |
    आज 27 अगस्त 2026 कुम्भ राशिफल: रचनात्मक कार्याें पर ध्यान देंगे, प्राप्त करेंगे शुभ सूचना |
    आज 27 अगस्त 2026 मकर राशिफल: मन के मामले संवरेंगे, ना करें ये एक गलती |
    आज 27 अगस्त 2026 धनु राशिफल: सबका साथ और विश्वास पाएंगे, अनुभव का लाभ उठाएंगे |
    आज 27 अगस्त 2026 वृश्चिक राशिफल: बड़प्पन की सोच से काम लें, बहस विवाद की स्थिति टालें |
    आज 27 अगस्त 2026 तुला राशिफल: बैंकिंग के मामले बढ़ेंगे, विविध मामलों सक्रियता रखेंगे
    Advertisement