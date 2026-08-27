Shahi Phirni Recipe: 1 लीटर दूध और चावल से घर पर बनाएं हलवाई जैसी शाही फिरनी, मलाईदार स्वाद के आगे फीकी लगेगी हर मिठाई!

Shahi Phirni Recipe: रक्षाबंधन भाई-बहन के अटूट प्रेम और मिठास का त्योहार है. इस खास मौके पर अगर घर आए भाई का मुंह कुछ खास और शाही मिठाई से मीठा कराना चाहती हैं, तो इस बार बाजार की मिठाइयों के बजाय घर पर ही क्रीमी और स्वादिष्ट शाही फिरनी बनाकर खिलाएं.
चावल, दूध और सूखे मेवों के संगम से तैयार होने वाली यह पारंपरिक मिठाई स्वाद में लाजवाब होती है, इसे ठंडा करके मिट्टी के कुल्हड़ में परोसने पर इसका स्वाद और सुगंध दोनों दोगुने हो जाते हैं.
आइए जानते हैं इसे घर पर बनाने की सबसे आसान और परफेक्ट रेसिपी.
शाही फिरनी बनाने के लिए आवश्यक सामग्री
शाही फिरनी बनाने का आसान तरीका
चावल तैयार करें: सबसे पहले बासमती चावल को अच्छे से धोकर 30 मिनट के लिए पानी में भिगो दें. इसके बाद पानी निकालकर चावल को बिना पानी डाले मिक्सी में दरदरा पीस लें.
दूध उबालें: एक भारी तले की कहाड़ी या पतीले में दूध डालकर मिडियम फ्लेम पर उबलने के लिए रखें. दूध में एक उबाल आने के बाद फ्लेम स्लो कर दें और इसे पांच से सात मिनट तक पकने दें.
चावल का मिक्सर मिलाएं: अब उबलते दूध में थोड़ा-थोड़ा करके दरदरा पिसा चावल डालते जाएं और लगातार चलाते रहें, ताकि दूध में गुठलियां न बनें.
गाढ़ा होने तक पकाएं: स्लो गैस पर मिक्सर को करीबन 15 से 20 मिनट तक लगातार चलाते हुए पकाएं. जब चावल पूरी तरह पक जाएं और दूध गाढ़ा होकर रबड़ी जैसा दिखने लगे, तब इसमें केसर वाला दूध और इलायची पाउडर मिला दें.
चीनी और मेवे मिलाएं: जब फिरनी अच्छी तरह गाढ़ी हो जाए, तब इसमें चीनी और आधे कटे हुए मेवे डालें. चीनी घुलने तक इसे तीन से चार मिनट और पकाएं. आखिर में गुलाब जल डालकर गैस बंद कर दें.
ठंडा करके सर्व करें: फिरनी को थोड़ा ठंडा होने दें. इसके बाद इसे मिट्टी के कुल्हड़ या बाउल में निकालें और ऊपर से बचे हुए मेवों से गार्निश करें. इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें.
स्वाद बढ़ाने के खास कुकिंग टिप्स
फिरनी के असली स्वाद के लिए चावल को हमेशा दरदरा ही पीसें, बारीक पाउडर न बनाएं. फिरनी को पकाने के बाद मिट्टी के बर्तन में रखने से इसमें एक बेहतरीन सोंधी खुशबू आ जाती है.दूध और चावल को स्लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाने से फिरनी तली में चिपकती नहीं है और स्वाद एकदम मलाईदार बनता है.