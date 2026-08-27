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'सर, बिस्किट ले सकता हूं...', CM फडणवीस के सामने समय रैना ने मुंबई पुलिस को किया रोस्ट, VIDEO

समय रैना का यह बयान इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि 2025 में उनके शो इंडियाज गॉट लेटेंट से जुड़े विवाद के बाद महाराष्ट्र साइबर सेल ने उनसे पूछताछ की थी. उस विवाद के दौरान समय को अपने शो के एपिसोड हटाने पड़े थे और बाद में वह जांच के सिलसिले में मुंबई पहुंचे थे.

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समय रैना ने मुंबई पुलिस को किया रोस्ट. (Photo: X)
समय रैना ने मुंबई पुलिस को किया रोस्ट. (Photo: X)

स्टैंडअप कॉमेडियन और यूट्यूबर समय रैना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वह हाल ही में मुंबई साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे. मुंबई पुलिस को लेकर उनके बयान पर फडणवीस जमकर हंसे. 

मुंबई में महाराष्ट्र साइबर की ओर से आयोजित साइबर जागरूकता कार्यक्रम में फडणवीस ने समय रैना समेत कई कलाकारों को सम्मानित किया. इस कार्यक्रम में साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ जागरूकता अभियान के तहत शॉर्ट फिल्म और 1930 महाराष्ट्र साइबर एंथम भी लॉन्च किया गया.

इस मौके पर जब सीएम फडणवीस ने रैना को मंच पर सम्मानित किया. तो रैना ने प्लेट में बिस्किट उठाते हुए अपने चिर-परिचित अंदाज में कहा कि सर, बिस्किट ले सकता हूं. इस पर फडणवीस हंसने लगे.

लेकिन खास बात यह रही कि सम्मान लेने मंच पर पहुंचे समय ने अपने पुराने अंदाज में महाराष्ट्र साइबर सेल पर ही चुटकी ले ली. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र साइबर और मेरा रिश्ता बहुत पुराना है. 1930 बेहतरीन नंबर है. मैंने तो ये नंबर सेव भी कर लिया है क्योंकि कई बार मुझे वहीं से फोन आ जाता है. महाराष्ट्र साइबर बहुत एक्टिव है, चाहे आप अमेरिका में हो, चाहे आप भारत में हो. वे आपको पकड़ लेंगे. आज पहली बार हुआ है कि साइबर सेल का ऑफिसर एक कॉमेडियन के घर गया और उसे गर्व से उठाया और इस बार सम्मान मिला है. बहुत-बहुत धन्यवाद.

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उनका इतना कहते ही फडणवीस सहित वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे. समय रैना का यह बयान इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि 2025 में उनके शो इंडियाज गॉट लेटेंट से जुड़े विवाद के बाद महाराष्ट्र साइबर सेल ने उनसे पूछताछ की थी. उस विवाद के दौरान समय को अपने शो के एपिसोड हटाने पड़े थे और बाद में वह जांच के सिलसिले में मुंबई पहुंचे थे.

ऐसे में जिस साइबर सेल के साथ उनका रिश्ता कभी कानूनी कार्रवाई की वजह से चर्चा में आया था, उसी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित होना अपने आप में एक दिलचस्प मोड़ है.

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