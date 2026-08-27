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Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन पर शनि-केतु चलेंगे उल्टी चाल, 4 राशियां हो जाएं सतर्क!

Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन पर ग्रहों की स्थिति कुछ राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण मानी जा रही है. जानें कौन-सी 4 राशियों को धन, करियर, रिश्तों और फैसलों में सावधानी बरतने की जरूरत हो सकती है.

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रक्षा बंधन का त्योहार इस बार ज्योतिषीय दृष्टि से भी खास रहने वाला है.
रक्षा बंधन का त्योहार इस बार ज्योतिषीय दृष्टि से भी खास रहने वाला है.

Raksha Bandhan 2026:रक्षा बंधन का त्योहार इस बार ज्योतिषीय दृष्टि से भी खास रहने वाला है. 28 अगस्त को राखी के साथ चंद्र ग्रहण की स्थिति बन रही है. इसी दौरान शनि व राहु-केतु की स्थिति भी कुछ राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण मानी जा रही है. ज्योतिष गणना के अनुसार, ग्रहों की इन स्थितियों का असर धन, करियर, रिश्तों और मानसिक स्थिति पर पड़ सकता है. ऐसे में इन 4 राशियों के जातकों को इस दौरान जल्दबाजी में फैसले लेने से बचने की सलाह दी जाती है. 

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है.  परिवार से जुड़ी किसी बात को लेकर तनाव बढ़ सकता है.  धन संबंधी मामलों में भी सावधानी बरतनी होगी. निवेश या किसी बड़े आर्थिक फैसले में जल्दबाजी न करें.  रिश्तों में गलतफहमी बढ़ने से बचें. महत्वपूर्ण कामों को सोच-समझकर आगे बढ़ाएं. 

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मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों को इस दौरान मानसिक तनाव और अनावश्यक चिंता परेशान कर सकती है. छोटी-छोटी बातों को लेकर ज्यादा सोचने से बचें. धन से जुड़े फैसले लेते समय पूरी जानकारी जरूर हासिल करें. जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, इसलिए बातचीत में संयम रखना बेहतर रहेगा.  नया काम शुरू करने से पहले परिस्थितियों का आकलन करें. 

सिंह राशि

सिंह राशि वालों को निवेश के मामले में खास सावधानी बरतनी चाहिए.  जल्दबाजी में पैसा लगाने से नुकसान की आशंका बन सकती है. स्वास्थ्य को लेकर भी लापरवाही न करें. वैवाहिक जीवन में छोटी बातों को विवाद का रूप देने से बचें. इस दौरान लंबी यात्रा या जोखिम भरे फैसलों को टालना बेहतर हो सकता है. 

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कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए रिश्तों और आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी है.  जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है. अनजान व्यक्ति पर आर्थिक भरोसा करने से बचें. बिना जांच-पड़ताल के किसी को पैसा न दें.  कार्यस्थल पर भी बहस या विवाद से दूरी बनाए रखना आपके लिए बेहतर रहेगा. 

क्या रखें ध्यान?

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति के दौरान धैर्य रखना और बड़े फैसलों में जल्दबाजी से बचना बेहतर माना जाता है.  हालांकि, किसी भी ज्योतिषीय भविष्यवाणी को निश्चित परिणाम नहीं माना जाना चाहिए. व्यक्तिगत कुंडली के आधार पर फल अलग-अलग हो सकते हैं.

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