32 में 16 खेल! पीएम मोदी बोले- आधे मैदान से बाहर रहकर कैसे बढ़ेंगे ओलंपिक पदक?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भारत के ओलंपिक अभियान को लेकर बड़ा संदेश दिया. उन्होंने कहा कि अगर देश को ओलंपिक में अपना पदक प्रदर्शन बेहतर करना है, तो उन खेलों में भी उतरना होगा, जिनमें भारत अब तक भाग नहीं लेता रहा है.

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‘खेलो इंडिया डायलॉग’ में देशभर से जुड़े खिलाड़ियों, छात्रों और स्वयंसेवकों को वर्चुअली संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि खेलों को सिर्फ पदक जीतने तक सीमित नहीं किया जा सकता. उनका विजन खेलों को राष्ट्र निर्माण और विकसित भारत की मुहिम का अहम हिस्सा बनाना है.

Khelo India has become a wonderful platform for nurturing sporting talent across the country. It is providing young athletes with opportunities and support to pursue their dreams.@kheloindia

https://t.co/hj8qEJRj09 — Narendra Modi (@narendramodi) August 27, 2026

मोदी ने भारत की सबसे बड़ी कमजोरी की ओर इशारा करते हुए कहा कि ओलंपिक में कई ऐसे खेल हैं, जिनमें भारतीय टीमें हिस्सा तक नहीं लेतीं. उन्होंने इसे ‘कड़वी सच्चाई’ करार दिया.

2024 पेरिस ओलंपिक का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने 32 खेलों में से सिर्फ 16 में हिस्सा लिया था. यानी पदकों की दौड़ में भारत पहले ही बड़ी संख्या में स्पर्धाओं से बाहर था.

उन्होंने कहा, 'पदक तालिका बढ़ानी है तो हमें इन खेलों में भी महारत हासिल करनी होगी.' मोदी के मुताबिक दुनिया के दूसरे देश जिन खेलों में पदक जीत रहे हैं, भारत उनमें कई बार प्रतियोगिता में उतरता ही नहीं है.

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15 अगस्त को लाल किले से अपने भाषण में मोदी ने 5 से 15 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए देशव्यापी टैलेंट हंट का ऐलान किया था. इसका मकसद कम उम्र में प्रतिभाओं की पहचान कर भारत की ओलंपिक भागीदारी का दायरा बढ़ाना है.

मोदी ने कहा कि उनकी खेल नीति सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पदक जीतने की नहीं, बल्कि देश की खेल शक्ति और युवा शक्ति को साथ लाकर विकसित भारत के निर्माण की है.



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