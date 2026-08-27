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पहले लगाया फोन का चस्का, अब Meta की निकली हेकड़ी, देने पड़ेंगे सवा 1 लाख करोड़ रुपये

Meta के खिलाफ चल रहे चर्चित में समझौता करना पड़ा है और सवा 1 लाख करोड़ रुपये की रकम बतौर सेटेलमेंट देनी पड़ेगी. इस केस में मेटा के ऊपर गंभीर आरोप लगे और इस मेटा सीईओ मार्क जकरबर्ग को भी कोर्ट में पेश होने की संभावना जताई थी.

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कोर्ट केस में मेटा करेगा सेटलमेंट और भरेगा 18 बिलियन डॉलर. ( File Photo: Unsplash)
कोर्ट केस में मेटा करेगा सेटलमेंट और भरेगा 18 बिलियन डॉलर. ( File Photo: Unsplash)

Meta को लगा बड़ा झटका और अब देने पड़ेंगे 18 अरब डॉलर (1.15 करोड़ रुपये) की रकम है. कंपनी ने इस मोटी रकम पर समझौता करने पर सहमति दर्ज की है और कंपनी के खिलाफ चल रही एक बड़ी कानूनी लड़ाई को खत्म कर दिया है. 

मेटा के खिलाफ ये केस कैलिफोर्निया के ओकलैंड स्थित कोर्ट में चल रहा था और अब समझौते के बाद यह मुकदमा खत्म होने जा रहा है. साथ ही दूसरे केस में भी मेटा को राहत मिलेगी. 

केस में मेटा के ऊपर आरोप था कि उसने जानबूझकर ऐसे फीचर्स तैयार किए हैं, जो बच्चों को इन प्लेटफॉर्म की लत लगा रहे हैं. अब समझौते के तहत कंपनी की मोटी रकम भी देनी होगी और बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर नए निमयों के साथ अपने प्लेटफॉर्म का ऑपरेशन भी करना होगा. 

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दरअसल, मेटा पर अमेरिका की कई अदालतों में केस चल रहे हैं और कैलिफोर्निया कोर्ट में चल रहा केस उन्हीं में से एक है. इस केस में समझौते के बाद अन्य केस में भी मेटा को राहत मिल सकती है. साथ ही मेटा को अब नए नियमों को पालन करना होगा.

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यह भी पढ़ें: META की 2.3 करोड़ की छोड़ी नौकरी, दे रहे हैं स्टार्टअप फाउंडर्स को कोचिंग, हफ्ते में केवल 20 घंटे करते हैं काम

मेटा जैसे कई प्लेटफॉर्म पर आरोप 

Meta, TikTok, Snapchat और YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर आरोप लगते रहे हैं कि वह बच्चों की मानसिक मानसिक सेहत पर नेगेटिव इफेक्ट डाल रहे हैं. 

मार्क जकरबर्ग समेत कई लोगों की होनी थी गवाही

मेटा ने जिस कोर्ट में समझौता किया है, वह हाल ही के दिनों में काफी चर्चा में रहा है. इस केस मेटा CEO मार्क जकरबर्ग समेत कई लोगों की गवाही होने की संभावना थी, हालांकि सुनवाई के दूसरे सप्ताह में ही यह केस समझौते पर पहुंच चुका है. इस मामले में कैलिफोर्निया, कोलोराडो, केंटकी और न्यू जर्सी के केस भी शामिल थे. 

बाकी केस में भी मिलेगी राहत 

इस केस में  कई दर्जनों राज्यों में शामिल थे, जिन्होंने तीन साल पहले Meta के प्लेटफॉर्म्स के डिजाइन फीचर्स और उनसे बच्चों को हुए नुकसान को लेकर मुकदमा दायर किए जा चुके हैं. इस केस में बाकी 25 राज्यों में बाद में मुकदमे चलने थे मगर अब इस समझौते के चलते वे मामले भी आगे नहीं बढ़ेंगे. 

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