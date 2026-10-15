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2008 में खिलाड़ी, 19 साल बाद कोच… 'सिक्सर किंग' युवराज IPL में क्या साब‍ित करना चाहते हैं?

युवराज सिंह के IPL करियर में पंजाब किंग्स से लेकर मुंबई इंडियंस तक कई फ्रेंचाइजी शामिल रही हैं. अब दिल्ली कैपिटल्स के साथ असिस्टेंट और बैटिंग कोच की नई भूमिका में उनका अनुभव टीम के लिए अहम साबित हो सकता है.

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IPL में 6 फ्रेंचाइजी के लिए खेले युवराज, अब दिल्ली में बदल गया रोल (Photo: ITG)
IPL में 6 फ्रेंचाइजी के लिए खेले युवराज, अब दिल्ली में बदल गया रोल (Photo: ITG)

भारतीय क्रिकेट के दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह अब IPL में एक नई पारी शुरू करने जा रहे हैं. मैदान पर अपने बल्ले से बड़े-बड़े गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने वाले युवराज सिंह अब दिल्ली कैपिटल्स के साथ असिस्टेंट और बैटिंग कोच की भूमिका में नजर आएंगे. इसी बीच युवराज सिंह के IPL करियर की यादें ताजा की हैं, जिसमें उनका अलग-अलग फ्रेंचाइजी के साथ सफर देखने को मिलता है.

पंजाब किंग्स से शुरू हुआ IPL का सफर

युवराज सिंह IPL के शुरुआती सीजन में किंग्स इलेवन पंजाब का हिस्सा थे. युवराज 2008 से 2010 तक इस टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद 2018 में भी वह पंजाब की टीम के लिए दोबारा खेले.

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पंजाब की कप्तानी करते हुए भी युवराज ने अपनी छाप छोड़ी और टीम को कई यादगार पल दिए. 2008 में युवराज की कप्तानी में किंग्स इलेवन पंजाब सेमीफाइनल में पहुंची थी.

पुणे से लेकर RCB तक दिखाया दम

2011 और 2013 में युवराज सिंह पुणे वॉरियर्स इंडिया की ओर से खेले. इसके बाद 2014 में वह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम का हिस्सा बने. RCB के लिए खेलते हुए युवराज ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और बड़े शॉट्स से क्रिकेट फैन्स का मनोरंजन किया. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरु (RCB) ने आईपीएल 2014 की नीलामी में युवराज सिंह को 14 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड बोली लगाकर खरीदा था.

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दिल्ली और हैदराबाद की टीमों से भी जुड़े

युवराज सिंह 2015 में दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेले, जिसे अब दिल्ली कैपिटल्स के नाम से जाना जाता है. 2015 में दिल्ली डेयरडेविल्स ने युवराज सिंह को रिकॉर्ड 16 करोड़ में टीम में शामिल किया था.

इसके बाद 2016 और 2017 में वह सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का हिस्सा रहे. अलग-अलग फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हुए युवराज ने IPL में अपनी एक खास पहचान बनाई.

मुंबई इंडियंस के लिए भी खेले युवराज

युवराज सिंह के IPL करियर में मुंबई इंडियंस का नाम भी शामिल है. वह 2019 में मुंबई की टीम के लिए भी  खेले. इस तरह IPL में युवराज का सफर कई बड़ी फ्रेंचाइजी से होकर गुजरा.

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कैसा रहा युवराज का IPL करियर?

  • मैच: 132
  • पारी: 126
  • कुल रन: 2750
  • उच्चतम स्कोर: 83
  • स्ट्राइक रेट: 129.71
  • औसत: 24.77
  • शतक/अर्धशतक: 0/13
  • विकेट: 36

युवराज सिंह ने IPL में 2 हैट्रिक ली हैं. ये दोनों हैट्रिक 2009 के सीजन में दक्षिण अफ्रीका में किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) के लिए खेलते हुए ली गई थीं. वह IPL के किसी एक सीजन में दो हैट्रिक लेने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं.

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युवराज सिंह ने अपने करियर के दौरान दो बार IPL ट्रॉफी जीती है.

2016 IPL खिताब: सनराइजर्स हैदराबाद के साथ अपनी पहली IPL ट्रॉफी जीती, जिसमें उन्होंने फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को हराया.
2019 IPL खिताब: मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा रहते हुए अपनी दूसरी IPL ट्रॉफी जीती.


अब कोच बनकर नई जिम्मेदारी

युवराज 7 साल पहले इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन क्रिकेट के लिए उनका जुनून अभी भी खत्म नहीं हुआ है. पिछले कुछ सालों में कई युवा भारतीय खिलाड़ियों को ट्रेन कर चुके हैं. शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा उन खिलाड़ियों में सबसे बड़ा नाम हैं.

शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा और प्रभसिमरन सिंह तीनों ने खुलासा किया था कि कोरोना के वक्त युवराज ने इन तीनों खिलाड़ियों को अपने घर मे रखा और प्रैक्टिस भी करवाई. 

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संजू सैमसन को भी टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले युवराज ने खुद फोन कर के उनको गाइड करने को बोला और संजू की बल्लेबाजी पर काम किया. इस बात का खुलासा खुद संजू सैमसन ने एक इंटरव्यू के दोरान किया. जिसका नतीजा रहा की संजू सैमसन को इस टी20 वर्ल्ड कप ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ का खिताब भी मिला. 

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युवराज सिंह आईपीएल 2026 शुरू होने से पहले ऋषभ पंत, प्रियांश आर्य और अब्दुल समद को ट्रैनिंग देते हुए भी नजर आए थे. यहां तक सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर भी बचपन से युवराज के फैन रहे हैं.  

अब युवराज सिंह दिल्ली कैपिटल्स के साथ असिस्टेंट और बैटिंग कोच के तौर पर नई भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं. फैन्स को उम्मीद होगी कि युवराज की कोचिंग में टीम के बल्लेबाज जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे.

(रिपोर्ट- विजय सिंह)

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