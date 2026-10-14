ब्रेकअप के बाद पैचअप... पृथ्वी शॉ की मंगेतर आकृति अग्रवाल ने किसे किया MISS? इंस्टाग्राम स्टोरी से मची सनसनी

भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ की मंगेतर आकृति अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर शेयर की है, जिसने फैन्स का ध्यान खींच लिया है.आकृति ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने पेट डॉग के साथ एक प्यारी तस्वीर पोस्ट की और लिखा- 'I miss my babies'.

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फोटो में आकृति अपने डॉग को गले लगाकर सोफे पर लेटी हुई नजर आ रही हैं. उनकी इस पोस्ट को देखकर फैन्स के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या आकृति को अपने पेट्स के साथ-साथ मंगेतर पृथ्वी शॉ की भी याद सता रही है?

पृथ्वी शॉ और आकृति अग्रवाल की सगाई के बाद दोनों की निजी जिंदगी को लेकर फैन्स के बीच हमेशा उत्सुकता बनी रहती है. ऐसे में आकृति की यह पोस्ट लोगों का ध्यान खींच रही है. हालांकि, उन्होंने अपनी स्टोरी में पृथ्वी शॉ का नाम नहीं लिखा है.

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फिलहाल, आकृति की इस पोस्ट में अपने पेट्स के लिए प्यार साफ नजर आ रहा है. अब फैन्स इस तस्वीर को पृथ्वी शॉ के साथ उनके रिश्ते से जोड़कर देख रहे हैं.

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पृथ्वी शॉ और आकृति अग्रवाल ने इसी साल मार्च में सगाई की थी. लेकिन 17 सितंबर को आकृति ने सगाई तोड़ने का ऐलान कर दिया था. उसके बाद अब 12 अक्टूबर को उनके पैचअप वाली पोस्ट ने भी बहुत सुर्खियां बटोरी थी.

आकृति ने अपने इंस्टाग्राम पर पैचअप पोस्ट शेयर की थी जिसको बाद में पृथ्वी शॉ ने भी शेयर किया था. पृथ्वी शॉ लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं और दोबारा टीम में वापसी की कोशिश कर रहे हैं.

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