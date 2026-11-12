Methi Laccha Paratha: पापड़ बन जाता है पराठा? इस ट्रिक से बनाएं ताजी मेथी के परतदार और रुई जैसे सॉफ्ट पराठे

सर्दियों के मौसम में हरी-भरी ताजी मेथी बाजार में खूब मिलती है और इसके गरमा-गरम पराठे मिल जाएं तो दिन बन जाता है. आम तौर पर मेथी के सादे पराठे तो हर घर में बनते हैं लेकिन अगर आप इसमें ढाबे या होटल जैसी करारी और एक-एक अलग दिखने वाली परतें चाहती हैं तो बनाने का तरीका थोड़ा खास होना चाहिए.

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इस सर्दियों में आप आटे की पट्टियों और देसी घी की मदद से बेहद आसानी से मेथी का लच्छा पराठा तैयार कर सकती हैं. यह खाने में जितना स्वादिष्ट होता है, उतना ही क्रिस्पी भी बनता है. आइए जानते हैं इसकी सबसे आसान विधि और सीक्रेट टिप्स.

आवश्यक सामग्री:

गेहूं का आटा: 2 कप

ताजी मेथी के पत्ते: 1 कप (बारीक कटे हुए और धुले हुए)

अजवाइन: आधा छोटा चम्मच

कटी हुई हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट: 1 चम्मच

मोयन और लेयरिंग के लिए: देसी घी (3-4 बड़े चम्मच)

स्वादानुसार नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर

सेकने के लिए: घी या तेल

सुपर क्रिस्पी लेयर्स और परफेक्ट टेक्सचर की सीक्रेट ट्रिक्स:

लच्छेदार और एक-एक परत अलग करने के लिए रोटी की तरह बेलकर उसे पतली-पतली पट्टियों में काट लें, फिर उन्हें इकट्ठा करके रोल करें. इससे बेहतरीन लेयर्स बनती हैं.

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पट्टियों पर घी लगाने के बाद हल्का सा सूखा आटा छिड़कने से पराठे की परतें तलते समय आपस में चिपकती नहीं और एकदम करारी बनती हैं.

बनाने की विधि:

एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा लें. इसमें बारीक कटी मेथी, अजवाइन, हरी मिर्च-अदरक का पेस्ट, नमक, लाल मिर्च और 1 चम्मच घी डालकर अच्छी तरह मिला लें. अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए पूरी की तरह नरम आटा गूंथ लें और 10 मिनट के लिए रख दें.

आटे से एक बड़ी लोई लें और उसे सूखे आटे की मदद से एक बड़ी और पतली रोटी की तरह बेल लें.

बेली हुई रोटी के ऊपर चारों तरफ अच्छी तरह घी लगाएं और हल्का सा सूखा आटा छिड़क दें. अब चाकू की मदद से इसे लंबी-लंबी पतली पट्टियों में काट लें.

इन सभी कटी हुई पट्टियों को एक के ऊपर एक रखें और फिर इन्हें एक तरफ से गोल घुमाते हुए मोड़ लें. आखिर वाले हिस्से को नीचे की तरफ दबाकर सील कर दें.

अब इस लच्छेदार लोई को सूखे आटे में लपेटकर हल्के हाथ से बहुत ज्यादा पतला न करते हुए पराठे की तरह बेल लें.

तवे को मध्यम गरम करें और उस पर बेला हुआ पराठा डालें. दोनों तरफ से घी या बटर लगाते हुए सुनहरा और करारा होने तक सेक लें.

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आपके बेहद खस्ता, स्वादिष्ट और एक-एक परत खुले मेथी के लच्छा पराठे तैयार हैं! इन्हें गरमा-गरम गाढ़े दही, मक्खन और अपने पसंदीदा अचार के साथ सर्व करें.

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