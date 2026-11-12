scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Methi Laccha Paratha: पापड़ बन जाता है पराठा? इस ट्रिक से बनाएं ताजी मेथी के परतदार और रुई जैसे सॉफ्ट पराठे

Methi Laccha Paratha: अगर आपके मेथी के पराठे भी पापड़ जैसे बनते हैं या फिर बहुत फूलते नहीं हैं तो यहां हम आपको एक परतदार मेथी के पराठे बनाने का तरीका बता रहे हैं जो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं.

Advertisement
X
मेथी लच्छा पराठा (Photo: ITG)
मेथी लच्छा पराठा (Photo: ITG)

सर्दियों के मौसम में हरी-भरी ताजी मेथी बाजार में खूब मिलती है और इसके गरमा-गरम पराठे मिल जाएं तो दिन बन जाता है. आम तौर पर मेथी के सादे पराठे तो हर घर में बनते हैं लेकिन अगर आप इसमें ढाबे या होटल जैसी करारी और एक-एक अलग दिखने वाली परतें चाहती हैं तो बनाने का तरीका थोड़ा खास होना चाहिए.

इस सर्दियों में आप आटे की पट्टियों और देसी घी की मदद से बेहद आसानी से मेथी का लच्छा पराठा तैयार कर सकती हैं. यह खाने में जितना स्वादिष्ट होता है, उतना ही क्रिस्पी भी बनता है. आइए जानते हैं इसकी सबसे आसान विधि और सीक्रेट टिप्स.

आवश्यक सामग्री:

सम्बंधित ख़बरें

miss universe 2026
भारतीय सुंदरी से टकराएगी पाकिस्तान हसीना, देखें ग्लैमरस PHOTOS
ias pari bishnoi new haveli house
हरियाणा में बना राजस्थानी महल, कुछ ऐसा है IAS परी बिश्नोई का नया घर
suresh raina bhai dooj celebration
बहन संग सुरेश रैना ने मनाया भाई दूज, एथनिक कुर्ते में लगे हैंडसम
Yuvraj Singh Brother Zoravar Singh wife neelam shares maternity photos (Photo: ITG)
युवराज सिंह बनेंगे 'ताऊ'! छोटे भाई जोरावर की पत्नी ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, पिंक गाउन में छाईं, सास शबनम ने लुटाया प्यार; PHOTOS
Samreen Kaur engagement ring
अर्शदीप ने मंगेतर को पहनाई खास रिंग,138 साल पुराना डिजाइन, जानें कीमत

गेहूं का आटा: 2 कप

ताजी मेथी के पत्ते: 1 कप (बारीक कटे हुए और धुले हुए)

अजवाइन: आधा छोटा चम्मच

कटी हुई हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट: 1 चम्मच

मोयन और लेयरिंग के लिए: देसी घी (3-4 बड़े चम्मच)

स्वादानुसार नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर

सेकने के लिए: घी या तेल

सुपर क्रिस्पी लेयर्स और परफेक्ट टेक्सचर की सीक्रेट ट्रिक्स:

लच्छेदार और एक-एक परत अलग करने के लिए रोटी की तरह बेलकर उसे पतली-पतली पट्टियों में काट लें, फिर उन्हें इकट्ठा करके रोल करें. इससे बेहतरीन लेयर्स बनती हैं.

Advertisement

पट्टियों पर घी लगाने के बाद हल्का सा सूखा आटा छिड़कने से पराठे की परतें तलते समय आपस में चिपकती नहीं और एकदम करारी बनती हैं.

बनाने की विधि:

एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा लें. इसमें बारीक कटी मेथी, अजवाइन, हरी मिर्च-अदरक का पेस्ट, नमक, लाल मिर्च और 1 चम्मच घी डालकर अच्छी तरह मिला लें. अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए पूरी की तरह नरम आटा गूंथ लें और 10 मिनट के लिए रख दें.

आटे से एक बड़ी लोई लें और उसे सूखे आटे की मदद से एक बड़ी और पतली रोटी की तरह बेल लें.

बेली हुई रोटी के ऊपर चारों तरफ अच्छी तरह घी लगाएं और हल्का सा सूखा आटा छिड़क दें. अब चाकू की मदद से इसे लंबी-लंबी पतली पट्टियों में काट लें.

इन सभी कटी हुई पट्टियों को एक के ऊपर एक रखें और फिर इन्हें एक तरफ से गोल घुमाते हुए मोड़ लें. आखिर वाले हिस्से को नीचे की तरफ दबाकर सील कर दें.

अब इस लच्छेदार लोई को सूखे आटे में लपेटकर हल्के हाथ से बहुत ज्यादा पतला न करते हुए पराठे की तरह बेल लें.

तवे को मध्यम गरम करें और उस पर बेला हुआ पराठा डालें. दोनों तरफ से घी या बटर लगाते हुए सुनहरा और करारा होने तक सेक लें.

Advertisement

आपके बेहद खस्ता, स्वादिष्ट और एक-एक परत खुले मेथी के लच्छा पराठे तैयार हैं! इन्हें गरमा-गरम गाढ़े दही, मक्खन और अपने पसंदीदा अचार के साथ सर्व करें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Methi Laccha Paratha: पापड़ बन जाता है पराठा? इस ट्रिक से बनाएं ताजी मेथी के परतदार और रुई जैसे सॉफ्ट पराठे |
    श्रीलंका: भारत के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठे हार्डलाइनर बौद्ध भिक्षु, सरकार का एक्शन |
    ₹453 करोड़ की कमाई के बाद 'हनुमान अंश' की बड़ी डील, जानें कब होगी OTT रिलीज़ |
    'पति दोस्तों को बुलाकर करवाता था रेप', टीवी पर लाइव आकर महिला ने सुनाई आपबीती |
    दिल्ली CM की सुरक्षा में तैनात BSF जवान की सड़क हादसे में मौत, छुट्टी पर घर आए थे दीपक गुप्ता |
    पंजाब चुनाव: AAP ने जारी की 31 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, 8 विधायकों के कटे टिकट |
    मुंबई में फिर बम की धमकी, अमिताभ बच्चन के बंगले समेत कई जगहों को उड़ाने का आया ईमेल |
    विवाहित महिला से प्रेम प्रसंग, फिर 12वीं के छात्र की मौत... रेलवे ट्रैक के पास मिला शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप |
    डांट से नाराज़ मरीज़ ने ऐसे की प्रबंधक की हत्या, CCTV आया सामने |
    न्यूजीलैंड में टेस्ट टीम से जुड़ने जा रहे ऋषभ पंत, किसका कटेगा पत्ता? 4 खिलाड़ियों के बीच फंसा पेच
    Advertisement