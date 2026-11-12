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दिल्ली CM की सुरक्षा में तैनात BSF जवान की सड़क हादसे में मौत, छुट्टी पर घर आए थे दीपक गुप्ता

झारखंड के गढ़वा में छुट्टी पर घर आए BSF जवान दीपक गुप्ता सड़क हादसे में गंभीर घायल हो गए थे. दिल्ली AIIMS में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

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झारखंड: सड़क हादसे में घायल BSF जवान की दिल्ली AIIMS में मौत.(Photo:ITG)
झारखंड: सड़क हादसे में घायल BSF जवान की दिल्ली AIIMS में मौत.(Photo:ITG)

झारखंड के गढ़वा जिले से एक दुखद खबर सामने आई है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा में तैनात BSF जवान दीपक गुप्ता की सड़क हादसे में घायल होने के बाद मौत हो गई. वे छुट्टी लेकर अपने घर भवनाथपुर आए हुए थे. हादसे के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए एयरलिफ्ट कर दिल्ली AIIMS ले जाया गया था. यहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया.

दरअसल, भवनाथपुर थाना क्षेत्र के कर्पूरी चौक निवासी दीपक गुप्ता सोमवार को किसी काम से घर से निकले थे. इसी दौरान भवनाथपुर-श्रीबंशीधर नगर मुख्य मार्ग पर छहमाइलवा विद्युत सब स्टेशन के पास उनकी बाइक सामने से आ रही दूसरी बाइक से टकरा गई.

टक्कर इतनी जोरदार थी कि दीपक गुप्ता और दूसरी बाइक पर सवार बुका गांव निवासी विकास राउत गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया.

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एयरलिफ्ट कर दिल्ली AIIMS ले जाया गया

दीपक गुप्ता की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर दिल्ली AIIMS ले जाया गया. उनकी देखरेख में सीआरपीएफ की भूमिका भी बताई गई है. अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका.

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जवान की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया.उनके गांव भवनाथपुर सहित पूरे इलाके में शोक का माहौल है.

पुलिस ने जब्त कीं दोनों बाइक

हादसे के बाद पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त दोनों बाइकों को जब्त कर लिया था. मामले की जांच शुरू कर दी गई है. वहीं, भाजपा विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने जवान दीपक गुप्ता के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है.

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