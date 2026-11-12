श्रीलंका: भारत के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठे हार्डलाइनर बौद्ध भिक्षु, सरकार का एक्शन

श्रीलंका के प्राचीन शहर अनुराधापुरा में तीन बौद्ध भिक्षु भारत के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठे थे. श्रीलंका की पुलिस ने इन तीनों बौद्ध भिक्षुओं को गिरफ्तार कर लिया है. ये बौद्ध भिक्षु इस जिले में भारत से मिलने वाली सरकारी सहायता का विरोध कर रहे हैं. ये भिक्षु बुधवार से भूख हड़ताल पर बैठे थे. उनका विरोध अनुराधापुरा पवित्र नगर विकास योजना के खिलाफ था. अनुराधापुरा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और श्रीलंका के सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है. यह देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करता है.

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पुलिस प्रवक्ता एफटी वूटलर के अनुसार, विरोध कर रहे भिक्षुओं और राजंगनये सद्धारथन के नेतृत्व वाले एक समूह के बीच झड़प के बाद गिरफ्तारियां हुईं. सद्धारथन को हाल ही में रामन्ना चैप्टर की अनुशासनात्मक जांच के बाद भिक्षु पद से हटा दिया गया था. सद्धारथन सहित तीन भिक्षुओं (जिनमें बालंगोडा कस्सप भी शामिल हैं) को गिरफ्तार किया गया है. विरोध स्थल पर हुए विवाद के बाद एक महिला सहित चार नागरिकों को भी हिरासत में लिया गया.

विरोध समर्थकों का आरोप है कि सद्धारथन प्रदर्शन को भड़काने और बाधित करने के लिए वहां पहुंचे थे. वहीं सद्धारथन ने दावा किया कि कस्सप के समर्थकों द्वारा हमला किए जाने के बाद वे अस्पताल में इलाज करा रहे हैं.

भारत ने अप्रैल 2025 में अनुराधापुरा पवित्र नगर परिसर के विकास के लिए अनुदान सहायता की घोषणा की थी. प्रस्तावित सहायता में पहुंच मार्गों का नवीनीकरण, वेस्ट मैनेजमेंट और स्वच्छता सुविधाओं में सुधार, क्षतिग्रस्त स्थलों की बहाली, तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं, पवित्र नगर के अंदर परिवहन में सुधार तथा पैदल और साइकिल सुविधाओं का विकास शामिल है. श्रीलंका ने भारत को सात अरब श्रीलंकाई रुपये से अधिक की परियोजना लागत का अनुमान प्रस्तुत किया था.

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कस्सप ने कहा था कि जब तक श्रीलंका सरकार अनुराधापुरा पवित्र क्षेत्र विकास योजना से संबंधित राजपत्र अधिसूचना वापस नहीं लेती और हार्डलाइनर बौद्ध भिक्षु गलगोडाटटे ज्ञानसार को माफी नहीं मिलती तब तक विरोध जारी रहेगा. ज्ञानसार अदालत की अवमानना के मामले में जेल की सजा काट रहे हैं.

अपडेटेड योजना में पवित्र क्षेत्र को 28 वर्ग किलोमीटर से बढ़ाकर 38 वर्ग किलोमीटर करने तथा पुरातात्विक और धार्मिक धरोहर को संरक्षित रखते हुए बुनियादी ढांचे, स्वच्छता, परिवहन और सुविधाओं में सुधार करने का प्रस्ताव है.

क्यों विरोध हो रहा है भारत का

श्रीलंका में कुछ बौद्ध भिक्षुओं के भारत विरोध की मुख्य वजह अनुराधापुरा के प्राचीन बौद्ध तीर्थस्थल के पुनर्विकास की योजना है. अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान भारत ने इस परियोजना में सहयोग का ऐलान किया था. भिक्षुओं को आशंका है कि विकास के नाम पर बौद्ध धार्मिक क्षेत्र की पहचान बदली जा सकती है और वहां हिंदू धार्मिक ढांचे विकसित हो सकते हैं.





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