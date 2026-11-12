गोविंदा की बांहों में दिखीं कोमल रानी, शेयर की रोमांटिक फोटोज, फैंस बोले- जोड़ी नंबर 1

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के बीच लंबे समय से चल रहा पारिवारिक विवाद अब किसी से छिपा नहीं है. कई मौकों पर दोनों के निजी झगड़े सोशल मीडिया पर भी खुलकर सामने आ चुके हैं. इसी बीच गोविंदा और उनकी आने वाली फिल्म की लीड एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार के बीच अफेयर की खबरों ने इस पूरे मामले को और हवा दे दी है. दोनों को कई बार साथ देखा जा चुका है, और अब कोमल रानी द्वारा शेयर किए गए फोटोज ने इंटरनेट पर नई हलचल मचा दी है, जिसमें वह गोविंदा के साथ बेहद करीब नजर आ रही हैं.

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हाल ही में गोविंदा की अपकमिंग फिल्म की एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार ने फिल्म से जुड़ी कई फोटोज को शेयर किया है. इस पोस्टर में कोमल 90 के दशक के सुपरस्टार गोविंदा की बाहों में हाथ डाले बेहद खुश नजर आ रही हैं. इन रोमांटिक फोटोज को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, 'रूपा की खूबसूरत झलकियां.'

इस फिल्म के जरिए कोमल रानी स्वर्णकार अपने फिल्मी करियर की शुरुआत यानी डेब्यू करने जा रही हैं. खास बात यह है कि गोविंदा इस प्रोजेक्ट में बेहद अहम भूमिका निभा रहे हैं. फिल्म की कहानी लिखने से लेकर इसके निर्देशन तक की पूरी कमान खुद गोविंदा ने संभाली है.

फैंस का आया रिएक्शन

कोमल रानी स्वर्णकार की इस पोस्ट पर उन्हें ऑडियंस का मिला जुला रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है. इंस्टाग्राम पर इस फिल्म के कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने लिखा- 'जोड़ी नंबर 1'. एक यूजर ने लिखा, 'अच्छा है, लेकिन अपनी तस्वीरों को बहुत ज्यादा एडिट करना बंद करो. ये हर समय AI जैसी लगती हैं.' वहीं एक यूजर ने लिखा, 'ब्लॉकबस्टर लोडिंग.'



सुनीता आहूजा का तीखा रुख

पिछले कुछ दिनों से सुनीता आहूजा और गोविंदा के बीच अनबन की खबरें भी लगातार सुर्खियों में हैं. जब गोविंदा को कोमल रानी स्वर्णकार के साथ एयरपोर्ट पर देखा गया, तो सुनीता आहूजा का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने गोविंदा को 'शुगर डैडी' तक कह दिया. इतना ही नहीं, सुनीता आहूजा इन दोनों पर सार्वजनिक रूप से निशाना साधने से भी पीछे नहीं हटी हैं.

गोविंदा और कोमल रानी स्वर्णकार की नजदीकियां केवल फिल्म के सेट या एयरपोर्ट तक ही सीमित नहीं रहीं, बल्कि दोनों को एक साथ बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए 'लालबागचा राजा' के दरबार में भी देखा गया था. इस घटना के बाद सुनीता आहूजा ने दोनों को कड़ी फटकार लगाई थी.



अब पारिवारिक कलह और अफेयर की इन चर्चाओं के बीच गोविंदा और कोमल की नई फोटोज सामने आने के बाद फैंस की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि इस मामले में आगे क्या नया मोड़ आता है.

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